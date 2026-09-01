Sony dokręca bas do granic rozsądku. To już nie są zwykłe głośniki

Rynek imprezowych głośników od lat kręci się wokół tych samych pomysłów: więcej basu, więcej światełek, więcej „party mode”. Sony najwyraźniej uznało, że to za mało. Wraz z wrześniową premierą trzech nowych modeli z serii Ult Power Sound - Ult Tower Max, Ult Tower 7 i Ult Tower 5 - Japończycy wchodzą na poziom, który trudno nazwać typowym „Bluetooth speakerem”. To już pełnoprawne, mobilne kolumny imprezowe, które mają ambicję zastąpić miniwieże, zestawy DJ-skie i nagłośnienie na domówkach.

I co najważniejsze: nie są to kosmetyczne aktualizacje. Sony przebudowało całą konstrukcję, od przetworników po oprogramowanie, a do strojenia zaprosiło producentów hip-hopowych z pierwszej ligi. Efekt? Sprzęt, który ma nie tylko dudnić, ale też brzmieć.

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Trzy modele, trzy scenariusze. Ult Tower Max to basowy potwór, 7 to złoty środek, a 5 - kompaktowy rozrabiaka

Sony Ult Tower

Największy z nowych głośników, Ult Tower Max, to konstrukcja, której nie da się pomylić z niczym innym. Sony wsadziło do środka trzy głośniki niskotonowe - dwa z przodu, jeden z tyłu - oraz wzmacniacz o mocy do 2150 W. To poziom, który w warunkach domowych jest wręcz komicznie przesadzony, ale właśnie o to chodzi. Max ma być centrum dużych imprez, wydarzeń, a nawet półprofesjonalnych setów DJ-skich.

Ult Tower 7 jest bardziej cywilizowany, ale nadal mocny. 420 W w mobilnej konstrukcji z kółkami i odpornością na zachlapania (IPX4 w pozycji pionowej) sprawia, że to idealny kandydat na ogród, działkę czy większą domówkę.

Ult Tower 5 to najmniejszy z trójki, ale nadal oferuje 300 W. W tej klasie sprzętu to wynik, który spokojnie wystarczy na mieszkanie, małe studio czy spotkania ze znajomymi.

Sony wyraźnie rozdziela zastosowania: Max na duże eventy, 7 na imprezy w domu i na zewnątrz, 5 na mniejsze przestrzenie. I to widać w konstrukcji - od wielkości obudowy po ergonomię uchwytów.

Nowe przetworniki, nowa technologia Ult Duct i strojenie z udziałem producentów hip‑hopowych

Sony Ult Tower

Najważniejsza zmiana kryje się w środku. Sony opracowało nowy, duży, okrągły woofer, zaprojektowany specjalnie dla serii Ult Power Sound. W połączeniu z obudową o dużej pojemności i kanałem Ult Duct ma to zapewniać bas, który jest nie tylko głośny, ale też dynamiczny i kontrolowany.

Sony nie stroiło tych głośników w laboratoryjnej próżni. Firma zaprosiła do współpracy producentów i muzyków związanych z hip-hopem - m.in. Dot Da Geniusa, Daru Jonesa, Dready’ego i Dennis „ROC.am” Jonesa. To ludzie, którzy na co dzień pracują z basem, rytmem i wokalem. Ich udział sugeruje, że Sony chciało uniknąć typowego problemu głośników imprezowych: dudnienia, które zabija resztę pasma.

Efekt ma być bardziej zbalansowany: mocny dół, ale też wyraźny wokal i czytelna średnica.

Cztery tryby Ult: od „trzęsienia klatki piersiowej” po neutralne Flat

Sony rozwija swój charakterystyczny przycisk Ult. Tym razem mamy cztery tryby:

Ult1 - wzmocniony, głęboki bas, który ma dodawać masy i ciepła.

Ult2 - tryb „pełnej mocy”, który ma wstrząsać całym ciałem i podnosić ciśnienie akustyczne.

Flat - neutralne brzmienie zgodne z oryginałem, bez podbijania pasma.

Live - efekt występu na żywo, z większą przestrzenią i czystszym wokalem.

Tryb Live można przypisać do przycisku Ult przez aplikację Sony | Sound Connect, a dodatkowo dostępny jest Custom EQ, czyli pełna personalizacja.

To ważne, bo głośniki imprezowe często brzmią dobrze tylko w jednym scenariuszu. Sony próbuje stworzyć sprzęt, który da się dostosować do różnych gatunków - od trapu po rock, od EDM po jazz.

Dźwięk imprezowy 360° i automatyczna optymalizacja akustyki

Sony Ult Tower

Ult Tower Max i Ult Tower 7 mają funkcję „dźwięku imprezowego 360°”. Max faktycznie korzysta z czterech tweeterów, głośników średniotonowych i tylnego woofera, które razem rozprowadzają dźwięk w każdym kierunku. Chodzi o to, by wokal i bas były słyszalne niezależnie od tego, gdzie stoi słuchacz.

Do tego dochodzi ulepszona funkcja optymalizacji pola dźwiękowego. Głośnik analizuje rozmieszczenie sprzętu i poziom hałasu w otoczeniu, a następnie dostosowuje balans całego pasma. Nie tylko basu - całości. Jeśli działa to tak, jak opisano, może to być jedna z ciekawszych funkcji w tej klasie sprzętu, bo większość imprezowych głośników brzmi dobrze tylko w jednym ustawieniu.

DJ, karaoke, Auracast i nowe oświetlenie. Sony robi z głośnika centrum rozrywki

Nowa seria Ult Tower jest wyraźnie projektowana jako sprzęt do zabawy, nie tylko do słuchania.

Mamy złącza XLR, RCA i USB-C, możliwość łączenia głośników w stereo, tryby oświetlenia Beat, Wave i Mellow oraz obsługę Auracast w funkcji Party Chain. Do tego dochodzi kompatybilność z zestawem mikrofonowym UltMIC1, który Sony sprzedaje osobno.

To już nie jest głośnik Bluetooth. To jest mobilny system imprezowy, który można rozbudować i dopasować do scenariusza - od karaoke po DJ-kę.

Mobilność, odporność i bateria: sprzęt gotowy na ogród, działkę i plener

Sony poprawiło ergonomię. Max i 7 mają nowe, szersze kółka, które lepiej radzą sobie na różnych nawierzchniach. 7 i 5 w pozycji pionowej oferują odporność na zachlapania IPX4, co czyni je idealnymi na taras czy ogród.

Czas pracy na baterii:

Ult Tower 7 - do 30 godzin

Ult Tower 5 - do 20 godzin

To wartości przy umiarkowanej głośności i wyłączonym oświetleniu. Realnie będzie mniej, ale nadal są to wyniki pozwalające na całodniową imprezę bez kabla.

Sony wchodzi w taniec: partnerstwo z Red Bull Dance Your Style

Sony zostało oficjalnym partnerem wydarzeń Red Bull Dance Your Style 2026 w kategorii głośników bezprzewodowych. To logiczne - seria Ult jest mocno osadzona w kulturze tanecznej i hip‑hopowej. Partnerstwo obejmuje m.in. finał krajowy w Stanach Zjednoczonych i światowy finał w Szwajcarii.

Sony wyraźnie pozycjonuje Ult Tower jako sprzęt dla społeczności tanecznej, DJ-skiej i imprezowej.

Ekologia: recykling w obudowach

Sony podkreśla, że w Ult Tower Max około 35 proc. plastiku pochodzi z recyklingu, a w modelach 7 i 5 - około 20 proc. To nie jest rewolucja, ale w tej klasie sprzętu każdy krok w stronę ograniczenia plastiku jest mile widziany.

Dostępność

Nowe głośniki Ult Tower Max, Ult Tower 7 i Ult Tower 5 trafią do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu.

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