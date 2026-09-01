Sony dokręca bas do granic rozsądku. To już nie są zwykłe głośniki
Nowa seria Ult Tower to głośniki, które bardziej przypominają mobilne nagłośnienie niż sprzęt domowy.
Rynek imprezowych głośników od lat kręci się wokół tych samych pomysłów: więcej basu, więcej światełek, więcej „party mode”. Sony najwyraźniej uznało, że to za mało. Wraz z wrześniową premierą trzech nowych modeli z serii Ult Power Sound - Ult Tower Max, Ult Tower 7 i Ult Tower 5 - Japończycy wchodzą na poziom, który trudno nazwać typowym „Bluetooth speakerem”. To już pełnoprawne, mobilne kolumny imprezowe, które mają ambicję zastąpić miniwieże, zestawy DJ-skie i nagłośnienie na domówkach.
I co najważniejsze: nie są to kosmetyczne aktualizacje. Sony przebudowało całą konstrukcję, od przetworników po oprogramowanie, a do strojenia zaprosiło producentów hip-hopowych z pierwszej ligi. Efekt? Sprzęt, który ma nie tylko dudnić, ale też brzmieć.
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Trzy modele, trzy scenariusze. Ult Tower Max to basowy potwór, 7 to złoty środek, a 5 - kompaktowy rozrabiaka
Największy z nowych głośników, Ult Tower Max, to konstrukcja, której nie da się pomylić z niczym innym. Sony wsadziło do środka trzy głośniki niskotonowe - dwa z przodu, jeden z tyłu - oraz wzmacniacz o mocy do 2150 W. To poziom, który w warunkach domowych jest wręcz komicznie przesadzony, ale właśnie o to chodzi. Max ma być centrum dużych imprez, wydarzeń, a nawet półprofesjonalnych setów DJ-skich.
Ult Tower 7 jest bardziej cywilizowany, ale nadal mocny. 420 W w mobilnej konstrukcji z kółkami i odpornością na zachlapania (IPX4 w pozycji pionowej) sprawia, że to idealny kandydat na ogród, działkę czy większą domówkę.
Ult Tower 5 to najmniejszy z trójki, ale nadal oferuje 300 W. W tej klasie sprzętu to wynik, który spokojnie wystarczy na mieszkanie, małe studio czy spotkania ze znajomymi.
Sony wyraźnie rozdziela zastosowania: Max na duże eventy, 7 na imprezy w domu i na zewnątrz, 5 na mniejsze przestrzenie. I to widać w konstrukcji - od wielkości obudowy po ergonomię uchwytów.
Nowe przetworniki, nowa technologia Ult Duct i strojenie z udziałem producentów hip‑hopowych
Najważniejsza zmiana kryje się w środku. Sony opracowało nowy, duży, okrągły woofer, zaprojektowany specjalnie dla serii Ult Power Sound. W połączeniu z obudową o dużej pojemności i kanałem Ult Duct ma to zapewniać bas, który jest nie tylko głośny, ale też dynamiczny i kontrolowany.
Sony nie stroiło tych głośników w laboratoryjnej próżni. Firma zaprosiła do współpracy producentów i muzyków związanych z hip-hopem - m.in. Dot Da Geniusa, Daru Jonesa, Dready’ego i Dennis „ROC.am” Jonesa. To ludzie, którzy na co dzień pracują z basem, rytmem i wokalem. Ich udział sugeruje, że Sony chciało uniknąć typowego problemu głośników imprezowych: dudnienia, które zabija resztę pasma.
Efekt ma być bardziej zbalansowany: mocny dół, ale też wyraźny wokal i czytelna średnica.
Cztery tryby Ult: od „trzęsienia klatki piersiowej” po neutralne Flat
Sony rozwija swój charakterystyczny przycisk Ult. Tym razem mamy cztery tryby:
- Ult1 - wzmocniony, głęboki bas, który ma dodawać masy i ciepła.
- Ult2 - tryb „pełnej mocy”, który ma wstrząsać całym ciałem i podnosić ciśnienie akustyczne.
- Flat - neutralne brzmienie zgodne z oryginałem, bez podbijania pasma.
- Live - efekt występu na żywo, z większą przestrzenią i czystszym wokalem.
Tryb Live można przypisać do przycisku Ult przez aplikację Sony | Sound Connect, a dodatkowo dostępny jest Custom EQ, czyli pełna personalizacja.
To ważne, bo głośniki imprezowe często brzmią dobrze tylko w jednym scenariuszu. Sony próbuje stworzyć sprzęt, który da się dostosować do różnych gatunków - od trapu po rock, od EDM po jazz.
Dźwięk imprezowy 360° i automatyczna optymalizacja akustyki
Ult Tower Max i Ult Tower 7 mają funkcję „dźwięku imprezowego 360°”. Max faktycznie korzysta z czterech tweeterów, głośników średniotonowych i tylnego woofera, które razem rozprowadzają dźwięk w każdym kierunku. Chodzi o to, by wokal i bas były słyszalne niezależnie od tego, gdzie stoi słuchacz.
Do tego dochodzi ulepszona funkcja optymalizacji pola dźwiękowego. Głośnik analizuje rozmieszczenie sprzętu i poziom hałasu w otoczeniu, a następnie dostosowuje balans całego pasma. Nie tylko basu - całości. Jeśli działa to tak, jak opisano, może to być jedna z ciekawszych funkcji w tej klasie sprzętu, bo większość imprezowych głośników brzmi dobrze tylko w jednym ustawieniu.
DJ, karaoke, Auracast i nowe oświetlenie. Sony robi z głośnika centrum rozrywki
Nowa seria Ult Tower jest wyraźnie projektowana jako sprzęt do zabawy, nie tylko do słuchania.
Mamy złącza XLR, RCA i USB-C, możliwość łączenia głośników w stereo, tryby oświetlenia Beat, Wave i Mellow oraz obsługę Auracast w funkcji Party Chain. Do tego dochodzi kompatybilność z zestawem mikrofonowym UltMIC1, który Sony sprzedaje osobno.
To już nie jest głośnik Bluetooth. To jest mobilny system imprezowy, który można rozbudować i dopasować do scenariusza - od karaoke po DJ-kę.
Mobilność, odporność i bateria: sprzęt gotowy na ogród, działkę i plener
Sony poprawiło ergonomię. Max i 7 mają nowe, szersze kółka, które lepiej radzą sobie na różnych nawierzchniach. 7 i 5 w pozycji pionowej oferują odporność na zachlapania IPX4, co czyni je idealnymi na taras czy ogród.
Czas pracy na baterii:
- Ult Tower 7 - do 30 godzin
- Ult Tower 5 - do 20 godzin
To wartości przy umiarkowanej głośności i wyłączonym oświetleniu. Realnie będzie mniej, ale nadal są to wyniki pozwalające na całodniową imprezę bez kabla.
Sony wchodzi w taniec: partnerstwo z Red Bull Dance Your Style
Sony zostało oficjalnym partnerem wydarzeń Red Bull Dance Your Style 2026 w kategorii głośników bezprzewodowych. To logiczne - seria Ult jest mocno osadzona w kulturze tanecznej i hip‑hopowej. Partnerstwo obejmuje m.in. finał krajowy w Stanach Zjednoczonych i światowy finał w Szwajcarii.
Sony wyraźnie pozycjonuje Ult Tower jako sprzęt dla społeczności tanecznej, DJ-skiej i imprezowej.
Ekologia: recykling w obudowach
Sony podkreśla, że w Ult Tower Max około 35 proc. plastiku pochodzi z recyklingu, a w modelach 7 i 5 - około 20 proc. To nie jest rewolucja, ale w tej klasie sprzętu każdy krok w stronę ograniczenia plastiku jest mile widziany.
Dostępność
Nowe głośniki Ult Tower Max, Ult Tower 7 i Ult Tower 5 trafią do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu.
Redaktor Spider's Web - ekspert w tematykach Microsoftu i RTV. Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.