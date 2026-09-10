Strażacy do drona przyczepili defibrylator. Od tych minut może zależeć ludzkie życie
Dostarczenie urządzenia na miejsce wypadku może sprawić, że ktoś dzięki temu przeżyje. Strażacy z OSP testują pionierskie rozwiązanie.
Strażacy ochotnicy z Siar koło Gorlic wyposażyli drona w defibrylator AED - informuje Radio Kraków.
Służby liczą, że dzięki takiemu rozwiązaniu uda się szybciej dostarczyć pomoc na miejsce wypadku. Karetka lub samochód ratowniczy może utknąć w korku, a poza tym często dojazd do niektórych miejsc sam w sobie jest utrudniony. Tymczasem dron za nic ma przeszkody na ziemi.
- Wyobraźmy sobie dwie osoby, które idą na grzyby w trudnym, leśnym terenie. Jedna z nich nagle doznaje zatrzymania krążenia i potrzebne jest AED. Możemy bardzo szybko dostarczyć urządzenie we wskazane przez zgłaszającego miejsce. Dron leci w linii prostej, nie stoi w korkach i nie musi pokonywać trudnych dróg – tłumaczy Radiu Kraków Piotr Sekuła z OSP Siary.
Strażacy zdają sobie sprawę, że ich rozwiązanie - jak sami mówią, są pierwszą jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce, która zdecydowała się na taki krok - może szczególnie sprawdzić się w trudnym, górzystym terenie Beskidu Niskiego.
Obecnie prowadzone są testy
W rozmowie z rozgłośnią strażacy wyjaśniają, że obsługa defibrylatora będzie prosta i intuicyjna, dzięki czemu nawet osoba bez przygotowania medycznego będzie mogła sobie poradzić. "Instrukcja została ograniczona do trzech kroków" - wyjaśniają.
OSP Siary jest pierwszą jednostką ochotniczej straży pożarnej, która planuje wykorzystać drona do ratowania życia, ale podobne urządzenie od jakiegoś czasu jest w służbie TOPR. W sierpniu do transportu automatycznego defibrylatora po raz pierwszy wykorzystano drona stacjonującego w schronisku w "Docku" nad Morskim Okiem. Jak relacjonowali ratownicy, defibrylator na miejscu zdarzenia znalazł się po 19 minutach od otrzymania zgłoszenia.
Wcześniej dron pomógł taternikom na Hali Gąsienicowej, którzy "podczas wycofu z Filara Staszla z powodu braku światła oraz słabej znajomości terenu utknęli i nie potrafili wrócić do schroniska". Przy pomocy urządzenia dostarczono źródło światła oraz pomagano w odnalezieniu ścieżki zejściowej.
W 2023 opisywaliśmy akcję ratunkową przeprowadzoną w trakcie intensywnych opadów śniegu i silnego wiatru. W trakcie trzech lotów udało się dostarczyć pakiety grzewcze, koce termiczne i radio dla lepszej komunikacji.
Teraz dron może dosłownie ratować życie, przynosząc w szybkim czasie defibrylator. Niewykluczone, że kolejne OSP w Polsce zechcą skorzystać z takiego rozwiązania.
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