DJI otwiera nowy sklep w Polsce. Przecenili drony i kamerki nawet o 1000 zł

Do tej pory w Polsce działały trzy oficjalne salony DJI Store: w Warszawie, Katowicach oraz Poznaniu. Jeszcze w tym tygodniu otworzy się czwarta lokalizacja w Krakowie. Na południu Polski również będzie można obejrzeć sprzęt z bliska.

DJI otwiera salon w Krakowie i zapowiada promocje

Otwarcie salonu DJI Store w Krakowie zaplanowano na 26 września, o godz. 10:00. W dniu uruchomienia sklepu klienci mogą liczyć na rabaty sięgające 1000 zł. Promocja będzie obejmować propozycje, takie jak:

dron DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo;

dron DJI Avata 360 Fly More Combo;

dron DJI Mini 5 Pro Fly More Combo;

kamerka sportowa DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo.

To jednak nie koniec atrakcji dla osób, które pojawią się na miejscu:

Konkurs z nagrodą za 3000 zł: dla pierwszych 50 odwiedzających przygotowano konkurs, w którym do wygrania jest kamera DJI Osmo Pocket 4P.

Prezent na start: pierwsze 50 osób w kolejce otrzyma specjalny upominek (producent nie zdradza jeszcze szczegółów).

Mikrofon za złotówkę: pierwszych 50 klientów, którzy zrobią zakupy za minimum 400 zł, będzie mogło dokupić mikrofon bezprzewodowy DJI Mic Mini 2 (o rynkowej wartości 150 zł) za symboliczne 1,23 zł oraz otrzyma gratisowy kubek termiczny.

Sprzęt również będzie dostępny w regularnej sprzedaży z rabatem, ale liczba egzemplarzy ma być ograniczona.

W salonie będzie można przetestować wybrane urządzenia przed zakupem, skorzystać ze wsparcia obsługi oraz zapoznać się z ofertą marki DJI. Sklep skupia się na dronach, kamerkach i akcesoriach do tworzenia wideo i fotografii.

Będzie też gość specjalny - warto przybyć wcześniej

Liczba promocyjnych egzemplarzy oraz upominków jest mocno ograniczona, dlatego sklep sugeruje pojawić się na miejscu jak najwcześniej. Na otwarciu pojawi się też gość specjalny, choć ponownie nie wiadomo, kto to. Oprócz tego zaplanowano spotkania z twórcami internetowymi, takimi jak Marcin Banot, znany w sieci jako BNT.

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