Osmo Pocket 4P to 12 lat dziedzictwa DJI w tworzeniu mobilnego wideo i nagrodzona nagrodą Emmy stabilizacja z DNA serii Ronin

Kiedy w branży wideo pojawia się sformułowanie, że możliwości filmowe wyceniane kiedyś na grube tysiące, mieszczą się dziś w kieszeni, nie jest to przejaw przesady. To zwięzłe podsumowanie transferu technologii z profesjonalnych planów filmowych i reklamowych bezpośrednio do rąk niezależnych twórców.

DJI rozpoczynało działalność od skomplikowanych systemów obsługujących ciężkie kamery o wartości małego mieszkania, montowane pod potężnymi dronami Inspire i stabilizowane na pierwszych modelach Ronin. Obecnie dokładnie ta sama filozofia stabilizacji, dynamiki obrazu oraz niezawodności trafia do urządzenia ważącego zaledwie 230 gramów - Osmo Pocket 4P - kosztującego ułamek kwoty, jaką niegdyś należało zapłacić za samą głowicę kamerową.

Nowy standard kieszonkowej stabilizacji

Współczesna technologia DJI pozwala na kondensację zaawansowanych algorytmów analizy ruchu i architektury sensorów, znanych z profesjonalnej serii Ronin, do formatu mieszczącego się w dłoni. Osmo Pocket 4P wykorzystuje to dziedzictwo, aby wyeliminować potrzebę angażowania wieloosobowej ekipy technicznej do realizacji płynnych ujęć. Miniaturyzacja i uproszczenie procesów nie odbyły się tu kosztem jakości pracy sprzętu, dzięki czemu zaawansowane możliwości filmowe są teraz dostępne natychmiast, bez długiego przygotowywania planu.

Ten proces migracji technologii został zauważony i doceniony przez najbardziej wymagające instytucje w branży. Systemy, z których wywodzi się technologia nowego urządzenia, otrzymały nagrodę Engineering, Science & Technology Emmy® Award za uproszczenie tworzenia płynnych, kinowych ujęć na całym świecie.

Rozwiązania te pozwoliły operatorom na wykonywanie złożonych, dynamicznych ruchów kamery, które wcześniej wymagały budowania skomplikowanych i kosztownych konstrukcji. To samo DNA stabilizacji jest obecnie fundamentem działania miniaturowego Osmo Pocket 4P, oferując profesjonalny standard w formacie gotowym do pracy w każdym momencie.

Dwanaście lat ewolucji rejestracji obrazu

Promowane przez markę hasło odnoszące się do dwunastu lat ewolucji w segmencie ręcznej rejestracji obrazu to bardzo konkretna oś czasu, na której opiera się rozwój firmy. Po debiucie dronów Inspire, które wyniosły kamery kinowe w powietrze, pojawiła się linia Ronin, przenosząc stabilizację na ziemię. Następnie premiera pierwszego modelu Osmo wprowadziła ideę zintegrowanej kamery z gimbalem dla szerszego grona odbiorców, aż wreszcie debiut serii Pocket fizycznie otworzył zupełnie nową kategorię urządzeń kieszonkowych.

Przez ten czas producent konsekwentnie rozwijał kluczowe filary: mechaniczną stabilizację, jakość generowanego obrazu, dwa niezależne aparaty, algorytmy sztucznej inteligencji oraz spójny ekosystem akcesoriów. Wszystkie te elementy w najbardziej skondensowanej formie znalazły zastosowanie w Osmo Pocket 4P.

Nowa kategoria

Seria Pocket okazała się jednym z najbardziej udanych projektów w portfolio DJI, wywierając ogromny wpływ nie tylko na środowisko filmowców, ale na cały rynek elektroniki użytkowej. Według ekskluzywnego źródła, model Pocket 3 w niecałe dwa lata od swojej premiery przekroczył barierę 10 milionów sprzedanych egzemplarzy, generując miliardowe przychody i stając się jednym z głównych filarów biznesowych przedsiębiorstwa, obok urządzeń latających.

Taki wolumen sprzedaży pozostaje poza zasięgiem większości klasycznych aparatów kompaktowych. Udowadnia to, że konsumenci chętnie zaakceptowali nową kategorię urządzeń, uznając kieszonkową kamerę z fizycznym gimbalem za niezbędne narzędzie do codziennej pracy z wideo, a nie tylko za technologiczną ciekawostkę.

Zacieranie granic

Dostępność profesjonalnych możliwości filmowych w kieszonkowym formacie oznacza, że ujęcia, które niegdyś wymagały użycia ciężkich kamer kinowych, optyki anamorficznej, rozbudowanych rigów, systemów follow focus oraz pracy asystentów, można dziś zrealizować za pomocą urządzenia aktywowanego jednym obrotem ekranu. Osmo Pocket 4P skutecznie zaciera granicę między tradycyjną produkcją filmową a wideo tworzonym na potrzeby internetu.

Dzięki 10-bitowemu profilowi kolorów D-Log 2, rozpiętości tonalnej do 17 stopni i zaawansowanej mechanicznej stabilizacji, urządzenie celuje w jakość zgodną ze standardami profesjonalnych nagrań. To radykalnie obniża próg wejścia - jakość obrazu przestaje być barierą finansową, a staje się kwestią wizji i konsekwencji twórcy.

5 technologicznych filarów DJI Osmo Pocket 4P

Osmo Pocket 4P Standard Combo

Rozwiązania dopracowywane przez lata przy projektowaniu profesjonalnych systemów Inspire i Ronin zyskały tutaj kompaktową, wysoce ergonomiczną formę. Specyfikacja opiera się na pięciu głównych obszarach:

Stabilizacja mechaniczna: w pełni fizyczny, 3-osiowy gimbal wywodzący się bezpośrednio z serii Ronin eliminuje potrzebę agresywnej, cyfrowej stabilizacji obrazu (EIS), która pogarsza jakość i przycina kadr.

Jakość obrazu: 1-calowa matryca szerokokątna w połączeniu z rozpiętością tonalną do 17 stopni i 10-bitowym zapisem logarytmicznym pozwala uchwycić materiał o strukturze wizualnej typowej dla zaawansowanych kamer dokumentalnych.

Dwa aparaty: system dwóch obiektywów oferujący różne ogniskowe sprawia, że to jedno urządzenie jest przygotowane na każdą scenę.

Sztuczna inteligencja: ActiveTrack 8.0, dedykowane tryby slow-motion, funkcja długiego czasu naświetlania oraz automatyczne kadrowanie utrzymują obiekt w centrum uwagi, bez konieczności ciągłej, ręcznej korekty.

Modułowy ekosystem: szeroka gama akcesoriów z rodziny Osmo oraz standard OsmoAudio tworzą spójne środowisko pracy, ułatwiając dopasowanie sprzętu do każdego zadania.

Przetasowanie na rynku sprzętu foto-wideo

Dla branży fotograficznej i wideo popularność serii Pocket stanowi bardzo poważne wyzwanie. Przez lata to zaawansowane i droższe aparaty kompaktowe były domyślnym wyborem twórców internetowych i vlogerów.

Obecnie kieszonkowe kamery z gimbalem skutecznie stały się silną alternatywą wideo, oferując stabilizację i gotowość do pracy natychmiast po wyjęciu z kieszeni.

Sukces sprzedażowy poprzednich generacji pokazuje, że w wielu regionach - zwłaszcza w Azji i Japonii - to właśnie ten format stał się standardem w codziennym nagrywaniu wideo, wyprzedzając aparaty projektowane głównie z myślą o fotografii.

Zmienia to cały model myślenia o sprzęcie rejestrującym: współczesny twórca wideo, poszukując kamery, coraz rzadziej bierze pod uwagę tradycyjny aparat o klasycznej konstrukcji.

Osmo Pocket 4P jest wybitny dla każdego twórcy

Niezwykle mocną stroną Osmo Pocket 4P jest umiejętne połączenie wygody typowej dla urządzeń mobilnych z wymaganiami profesjonalnego środowiska pracy. Z jednej strony sprzęt pozwala na bardzo szybką obsługę, natychmiastowe nagranie i sprawną publikację pionowych materiałów dzięki integracji z aplikacjami na smartfony.

Z drugiej strony, obsługa bezprzewodowego audio, magnetycznych filtrów ND, pełna kontrola nad profilem logarytmicznym oraz szybki transfer danych na poziomie 800 MB/s pozwalają bez problemu wdrożyć je do profesjonalnych projektów.

Dla młodszej generacji twórców posiadanie pierwszego urządzenia nagrywającego, które nie wymaga bolesnych kompromisów technicznych, to ogromna zaleta: zamiast uczyć się, jak obchodzić ograniczenia taniego sprzętu, mogą od samego początku budować opowieści w jakości spełniającej wymogi profesjonalnej telewizji czy kina.

Zmienia to nie tylko estetykę materiałów trafiających do sieci, ale przede wszystkim wpływa na to, kto decyduje się na rozpoczęcie przygody z wideo na poważnie. W świecie, w którym zaawansowana technologia filmowa staje się powszechnie dostępna i mieści się w kieszeni, bariera finansowa przestaje istnieć - jedynym ograniczeniem pozostaje pomysł na opowiedzenie własnej historii.

Osmo Pocket 4P, cena w Polsce

Osmo Pocket 4P jest dostępny w sklepach DJI Store i Amazon, a także u autoryzowanych partnerów handlowych. Ceny i konfiguracje prezentują się następująco:

Osmo Pocket 4P Standard Combo kosztuje 609 euro

Osmo Pocket 4P Vlog Combo kosztuje 699 euro.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, redaktor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.