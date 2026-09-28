Nowy wyciek danych medycznych Polaków. To już plaga

To już jest seria. Po ogromnym wycieku z systemu MyDr mieliśmy do czynienia z cyberatakiem na oprogramowanie Medyc. Skala również jest ogromna, bo według sprawców ataku wykradziono dane przeszło 5 mln pacjentów. Co więcej, hakerzy mieli też wejść w posiadanie 8 mln zdjęć.

Enel-Med też jest ofiarą cyberataku

Centrum Medyczne w komunikacie poinformowało, że "doszło do incydentu bezpieczeństwa polegającego na nieuprawnionym dostępie do części infrastruktury informatycznej enel-med".

Atak zidentyfikowano 24 września, a jego konsekwencją jest "uzyskanie dostępu do części danych pacjentów Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.". Spółka poinformowała, że naruszenie może dotyczyć ok. 3 proc. całej bazy pacjentów. Zapewniono, że zdarzenie zostało "szybko wykryte, a cyberatak przerwany".

Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia podjęliśmy szerokie działania prewencyjne i wdrożyliśmy dodatkowe zabezpieczenia. Od momentu wdrożenia działań zabezpieczających nie obserwujemy nieprawidłowości, które mogłyby wskazywać na utrzymujące się zagrożenie dla systemu - zapewnia firma w komunikacie.

Enel-Med deklaruje, że odpowiednie instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ochronę danych zostały poinformowane. Z pacjentami, których dane zostały naruszone, firma skontaktuje się indywidualne i przekaże "wszystkie niezbędne informacje i zalecenia".

Zgodnie z zaleceniami Ministra Cyfryzacji i Centrum e-Zdrowia przypominamy o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa: zastrzeżeniu numeru PESEL, np. za pośrednictwem aplikacji mObywatel, stosowaniu silnych i unikalnych haseł oraz włączeniu dwuskładnikowego uwierzytelniania wszędzie tam, gdzie jest ono dostępne. Prosimy także o zachowanie szczególnej ostrożności wobec wiadomości e-mail, SMS-ów i połączeń telefonicznych, zwłaszcza nakłaniających do podawania danych, klikania w linki lub podejmowania szybkich działań - dodaje firma w komunikacie.

Po kolejnym tego typu incydencie już nie czas na zadawanie pytań, dlaczego nasze PESEL-e nie są zastrzeżone z urzędu - to najwyższa pora, by się z tego powodu oburzać. Niby padła sugestia, aby to zmienić, ale ciągle jesteśmy na etapie rozważań, a nie działań. Dziś zastrzeżenie PESEL to podstawa, ale zabezpieczenie swoich danych spada niepotrzebnie na ofiarę. Można założyć, że nie wszyscy o tym wiedzą lub pamiętają, aby stosowną opcję włączyć w mObywatelu. Zdecydowanie powinniśmy być lepiej chronieni.

Ministerstwo Cyfryzacji: będą nowe przepisy

- W ostatnich tygodniach obserwujemy coraz większą aktywność cyberprzestępców w sektorze medycznym. Kolejne podmioty prywatne padają ofiarą ataków i dlatego cały sektor musi ze zdwojoną siłą podejmować działania zabezpieczające - poinformował w mediach społecznościowych Krzysztof Gawkowski.

Cyberbezpieczeństwo systemu ochrony zdrowia jest wspólną odpowiedzialnością instytucji publicznych, podmiotów leczniczych oraz dostawców technologii, dlatego kluczowe jest wzmacnianiu ochrony danych medycznych oraz budowanie odpornych usług cyfrowych. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje obecnie nad nowymi przepisami, które wzmocnią ochronę i bezpieczeństwo danych medycznych, to między innymi obowiązkowa certyfikacja i limity przetwarzania danych medycznych przez podmioty prywatne - deklaruje szef resortu cyfryzacji.

Szkoda tylko, że na razie dane przeciekają.

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