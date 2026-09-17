Bill Gates kładzie na stół miliard dolarów. Ma dość tego, co robią ze sztuczną inteligencją

Przez ostatnie dwa lata sztuczna inteligencja była sprzedawana głównie jako technologia dla pracowników biurowych. Pisanie tekstów, generowanie grafik, streszczanie spotkań, automatyzacja biurowej rutyny. Tymczasem Bill Gates twierdzi, że prawdziwa rewolucja może wydarzyć się zupełnie gdzie indziej. Nie w korporacyjnych salach konferencyjnych, lecz w afrykańskich wioskach, indyjskich gospodarstwach rolnych i przepełnionych szkołach rozwijających się państw.

Taki jest główny przekaz raportu Goalkeepers 2026 przygotowanego przez Fundację Gatesów. Dokument nosi wymowny tytuł „AI, Equity, and the Choice We Can’t Delay”, czyli „AI, równość i wybór, którego nie możemy odkładać”. Jego teza jest prosta: sztuczna inteligencja może stać się największym wyrównywaczem szans w historii albo kolejnym narzędziem pogłębiającym globalne nierówności. I co najważniejsze, decyzja o tym zapada właśnie teraz.

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Za deklaracjami mają pójść konkretne pieniądze. Fundacja Gatesów zapowiedziała przeznaczenie co najmniej miliarda dolarów na projekty AI, których celem jest ograniczanie społecznych nierówności.

Gates: „Nic nie przypominało tego, co dzieje się dziś”

Bill Gates widział narodziny komputerów osobistych, popularyzację Internetu, smartfonową rewolucję i erę chmury obliczeniowej. W raporcie przyznaje jednak, że żadna z tych technologii nie sprawiała wrażenia tak przełomowej jak generatywna sztuczna inteligencja. Pisze, że to bezprecedensowe, a tempo zmian jest szybsze niż w przypadku wcześniejszych fal technologicznych.

To interesujące o tyle, że Gates nie występuje tutaj w roli bezkrytycznego entuzjasty AI. Wręcz przeciwnie. Przyznaje, że sztuczna inteligencja niesie realne zagrożenia dla rynku pracy, bezpieczeństwa czy instytucji publicznych. Jednocześnie uważa, że debata publiczna koncentruje się niemal wyłącznie na ryzykach, ignorując potencjał rozwiązania problemów, z którymi świat walczy od dekad. W jego ocenie najważniejsze pytanie nie brzmi już „czy AI zmieni świat?”, lecz „dla kogo ten świat zmieni?”.

Problem jest prosty. Najbogatsi znowu są pierwsi

Raport wielokrotnie wraca do jednego motywu. Rynek świetnie radzi sobie z tworzeniem innowacji, ale znacznie gorzej z ich równomierną dystrybucją. To nie jest zresztą nowa obserwacja. Szczepionki, nowoczesne leki czy zaawansowane technologie medyczne trafiały najpierw do bogatych państw. Część ubogich regionów otrzymywała je wiele lat później, jeśli w ogóle. Zdaniem Fundacji Gatesów ten sam scenariusz może powtórzyć się przy sztucznej inteligencji, tylko znacznie szybciej.

Problem polega na tym, że obecne modele AI rozwijają się przede wszystkim tam, gdzie znajdują się największe pieniądze. Oznacza to optymalizację pod język angielski, potrzeby zachodnich użytkowników i zastosowania komercyjne generujące najwyższe zyski. Tymczasem miliardy ludzi żyjących poza najbogatszymi gospodarkami pozostają na marginesie tej rewolucji.

Brzmi znajomo? Trochę tak, jak historia szerokopasmowego Internetu, smartfonów czy usług chmurowych. Różnica polega na skali i tempie.

Dane są brutalne. Świat wciąż pozostaje głęboko nierówny

W raporcie przytoczono prognozy wskazujące, że nawet za dwadzieścia lat ogromne różnice między najbogatszymi i najbiedniejszymi regionami świata nadal będą istnieć. Według zaprezentowanych analiz w 2045 r. mieszkańcy Afryki Subsaharyjskiej nadal mają mieć średnio o trzy lata krótszą edukację niż mieszkańcy państw wysokorozwiniętych. Około 900 mln ludzi ma nadal żyć w skrajnym ubóstwie. Co więcej, każdego roku ponad 3 mln dzieci ma umierać z powodu chorób, którym współczesna medycyna potrafi już skutecznie zapobiegać.

To właśnie tutaj Gates dostrzega potencjalną rolę AI. Nie chodzi o zastępowanie lekarzy, nauczycieli czy doradców rolniczych. Problemem jest raczej to, że w wielu częściach świata po prostu ich brakuje.

AI zamiast kolejnego chatbota może stać się cyfrowym lekarzem pierwszego kontaktu

Jednym z najbardziej obrazowych przykładów w raporcie jest sytuacja pracowników ochrony zdrowia w Afryce Subsaharyjskiej. Fundacja wskazuje, że na jednego lekarza przypada tam średnio około 2000 mieszkańców. Dla porównania w krajach wysokorozwiniętych jest to mniej niż 200 osób. Aby osiągnąć podobny poziom dostępności opieki zdrowotnej region potrzebowałby ponad dwóch milionów dodatkowych lekarzy.

To właśnie dlatego Gates tak często mówi o smartfonie w rękach lokalnego pracownika medycznego.

Według raportu dobrze zaprojektowane systemy AI mogłyby pomagać identyfikować niebezpieczne objawy, sugerować konieczność skierowania pacjenta do specjalisty czy przewidywać zapotrzebowanie na leki. Z perspektywy Europejczyka brzmi to jak kolejna aplikacja zdrowotna. Dla mieszkańca odległej wioski może oznaczać różnicę pomiędzy szybką diagnozą a jej całkowitym brakiem.

I właśnie tutaj argumentacja Gatesa robi się najciekawsza. Twierdzi on, że największą wartością AI nie będzie zastępowanie ekspertów, lecz skalowanie ich wiedzy wszędzie tam, gdzie ekspertów zwyczajnie nie ma.

Rolnicy dostają odpowiedź szybciej niż agronom

Podobny scenariusz opisano na przykładzie rolnictwa w Indiach. Raport przywołuje historię rolniczki Annapurny Devi, która sfotografowała chory liść banana przy użyciu telefonu. Narzędzie AI rozpoznało problem, przekazało zalecenia dotyczące zwalczania szkodników w lokalnym języku, a następnie umożliwiło zamówienie usługi oprysku realizowanej przez drona. Operację wykonano w ciągu dwóch dni.

To dobry przykład różnicy między technologiczną demonstracją a realną użytecznością. Najważniejsze nie było zastosowanie sztucznej inteligencji ani drona. Najważniejsze było to, że rolniczka dostała odpowiedź wystarczająco szybko, aby uratować plony. Na „zachodzie” AI często oznacza wygodę. W biedniejszych regionach może oznaczać przeżycie sezonu.

Jest jeszcze jeden problem. AI nie rozumie większości świata

To prawdopodobnie najciekawszy, a jednocześnie najmniej medialny wniosek całego raportu. Fundacja zwraca uwagę, że współczesne modele AI trenowane były głównie na treściach pochodzących z Internetu. A Internet jest odbiciem nierówności istniejących w świecie rzeczywistym. Ponad 90 proc. danych wykorzystywanych przy trenowaniu pierwszych dużych modeli językowych pochodziło ze źródeł anglojęzycznych. W praktyce oznacza to, że znaczna część ludzkości jest dla współczesnej AI niemal niewidoczna.

Raport podaje bardzo wymowny przykład. W języku angielskim nowoczesne systemy rozpoznawania mowy popełniają mniej niż 6 proc. błędów. W języku joruba wskaźnik błędów przekracza 60 proc. To ogromna różnica.

Jeżeli sztuczna inteligencja ma kiedyś pomagać przy diagnozach medycznych, edukacji czy poradnictwie rolniczym to nie może działać dobrze wyłącznie dla mieszkańców Londynu, Nowego Jorku czy San Francisco.

Miliard dolarów na próbę zmiany kierunku

W tym kontekście łatwiej zrozumieć deklarację dotyczącą miliarda dolarów na projekty związane z „AI equality”, czyli wykorzystaniem sztucznej inteligencji do wyrównywania szans społecznych. Sam Gates wskazuje trzy kluczowe obszary wymagające pilnych działań. Systemy AI powinny działać równie dobrze w różnych językach, muszą być oparte na lokalnych danych i realiach oraz wymagać inwestycji w ludzi i infrastrukturę pozwalającą uruchamiać modele tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Brzmi to znacznie mniej efektownie niż kolejne rekordy benchmarków czy wyścig o stworzenie AGI. Jednocześnie trudno nie zauważyć, że właśnie takie działania mogą mieć najbardziej wymierny wpływ na życie milionów ludzi.

Paradoks AI: najmniej ekscytujące zastosowania mogą okazać się najważniejsze

Dla czytelników Spider's Web cały ten raport może wydawać się nieco egzotyczny. Na co dzień obserwujemy rywalizację OpenAI, Google'a, Microsoftu, Mety czy xAI. Dyskutujemy o nowych modelach, kartach graficznych i możliwościach kolejnych chatbotów. Tymczasem Fundacja Gatesów proponuje zupełnie inną perspektywę.

Jeżeli za kilka lat AI rzeczywiście okaże się przełomem porównywalnym z Internetem to być może najważniejszą historią nie będzie ta o wygenerowanym w sekundę kodzie czy prezentacji PowerPoint. Być może okaże się nią nauczyciel, który w klasie liczącej 60 uczniów wreszcie dostał narzędzie pozwalające zauważyć, kto naprawdę potrzebuje pomocy. Albo pracownik medyczny, który dzięki telefonowi i modelowi AI podejmie właściwą decyzję kilkanaście godzin wcześniej.

To mniej spektakularne niż wizje rodem z science fiction. Ale właśnie dlatego może być znacznie ważniejsze. Bo jeśli Bill Gates ma rację, przyszłość AI rozstrzygnie się nie w laboratoriach Doliny Krzemowej. Rozstrzygnie się tam, gdzie dotąd nowoczesna technologia docierała zawsze jako ostatnia.

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