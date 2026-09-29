Odpalisz gry z komputera na telefonie. Idzie przełom

Przenoszenie gier z PC na smartfony to niezwykle skomplikowany proces. Mowa o dwóch zupełnie różnych środowiskach, korzystających z odmiennego sprzętu i oprogramowania. Z drugiej strony obecnie telefony są coraz szybsze i dzisiejsze mobilne układy bez problemu dorównują tym stosowanym w laptopach. Sam potężny sprzęt to jednak za mało - kluczowe jest oprogramowanie. Z najnowszych doniesień wynika, że w tej kwestii wreszcie nastąpił przełom.

Gry na komputery trafią na smartfony z Androidem?

Chiński YouTuber Geekerwan odkrył, że w najnowszych smartfonach z procesorami Snapdragon 8 Elite (Extreme) Gen 6 dodano programową obsługę gier z Windowsa na systemie Android. Jest to możliwe dzięki sztuczce polegającej na wsparciu bibliotek DirectX 12 przeznaczonych dla Windowsa 11 przez system Google’a.

W przypadku gier na Androida przede wszystkim korzysta się z dwóch API: Vulkana oraz OpenGL. Gry stworzone z myślą o DirectX 12 do działania na innych technologiach wymagają warstwy translacji. Chiński twórca, który dostał w swoje ręce smartfona z najnowszym układem Snapdragon, postanowił przetestować nowe narzędzie polegające na tłumaczeniu DirectX 12 na system Android.

Test został wykonany z użyciem czipu Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, który poradził sobie nad wyraz dobrze. W zaawansowanych grach AAA, z którymi mają problem nawet niektóre nowoczesne laptopy i komputery do gier, czip osiągnął poziom ok. 30 kl./s. To wynik zapewniający pełną płynność i komfort rozgrywki.

Dlaczego to tak ważna zmiana? Obecnie uruchamianie gier z Windowsa na Androidzie jest piekielnie trudne, wymaga specjalistycznej wiedzy oraz instalowania oprogramowania z niepewnych źródeł. Nie jest to coś, z czym poradzi sobie przeciętny użytkownik.

Zazwyczaj to właśnie nieoficjalne oprogramowanie zajmuje się tłumaczeniem gry z jednego interfejsu na drugi. Trudno określić takie rozwiązanie jako niezawodne. Co innego, gdy pochodzi ono od producenta takiego jak Qualcomm, który sam tworzy sterowniki dla układów graficznych Adreno wykorzystywanych w smartfonach z Androidem.

Firma co prawda nie chwaliła się tą funkcją podczas oficjalnej prezentacji procesorów Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, ale najwyraźniej pracuje nad nią po cichu. Jeśli Qualcomm wdroży oficjalne wsparcie DirectX 12, gry z komputerów będą mogły trafiać na telefony z Androidem - choć na dopracowanie tego systemu poczekamy jeszcze pewnie kilka lat.

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