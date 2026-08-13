Najlepsze zdjęcia z zaćmienia Słońca. Dech zapiera

Świadomi, że taka okazja prędko się nie powtórzy, Polacy licznie wypełnili górki, kopce, brzegi jezior i rzek. Niektórym wystarczyły mosty i wiadukty, inni, odważniejsi, obserwowali zjawisko z dachów bloków czy kamienic. Starania nie mogły dziwić: 12 sierpnia 2026 r. przy odpowiednich warunkach dało się zauważyć, jak tarcza Księżyca powoli przesuwała się przed Słońcem, zasłaniając jego blask.

Wprawdzie w Polsce doszło jedynie do częściowego zaćmienia Słońca, to i tak spodziewano się spektakularnych widoków. Patrząc na zdjęcia, które powoli zalewają media społecznościowe, wydaje się, że obserwatorzy nie powinni być rozczarowani.

Nie aż tak częsty moment - było to w końcu największe zaćmienie Słońca w Polsce od 27 lat - przyciągnął tłumy

Muszę przyznać, że takie zbiorowe przeżywanie zjawisk delikatnie mnie wzrusza. Oczywiście w tym przypadku dużą rolę odgrywał fakt, że do podobnych zdarzeń nie dochodzi często, ale i tak to niesamowite, że to, co dzieje się na niebie, potrafi odciągnąć od codziennych trosk, problemów i radości. Niby nic nowego pod Słońcem - przed Słońcem? - a i tak budzi to entuzjazm, który chce się przeżywać wspólnie, z innymi.

Ci, którym częściowe zaćmienie nie wystarczyło, ruszyli do Hiszpanii, gdzie obserwować można było całkowite zaćmienie. Była to nie lada gratka, wszak było to pierwsze całkowite zaćmienie widoczne z kontynentalnej Europy od 2006 r. Wiele osób wybrało się do Hiszpanii tylko z tego powodu, a wśród nich nie zabrakło naszych rodaków.

Kolejne częściowe zaćmienie Słońca w Polsce będzie można zaobserwować w przyszłym roku. Jednak 2 sierpnia 2027 r. Księżyc przysłoni tylko 40 proc. tarczy, podczas gdy w środowy wieczór w niektórych miastach ta wartość przekroczyła 80 proc.

Całkowite zaćmienie Słońca w Polsce odbędzie się… 7 października 2135 roku

- Pas całkowitego zaćmienia obejmie wtedy m.in. Dolny Śląsk i Małopolskę. Upłynie wówczas przeszło 180 lat od ostatniego takiego wydarzenia w naszym kraju - zapowiadał Jakub Nurkiewicz, przewodniczący Astrofizycznego Koła Naukowego Politechniki Gdańskiej.

No cóż - raczej tego nie doczekamy. Pocieszać można się więc zdjęciami z Hiszpanii i obserwacjami z kraju. Lepsze niecałe 85 proc. w garści (na ekranie) niż 100 proc. w odległej przyszłości, prawda?

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