Aktualizacja Windowsa psuje drukowanie. Mocno się wkurzysz

Microsoft potwierdził, że uaktualnienie .NET Framework wydane dwa tygodnie temu w ramach programu Patch Tuesday powoduje problemy z drukowaniem. Dotyczy to większości systemów operacyjnych: Windowsa 11, starszego Windowsa 10 oraz wydań Windows Server (aż do wersji 2025). Na szczęście nie każda próba wydrukowania dokumentu musi skończyć się błędem.

Aktualizacja Windowsa psuje drukowanie

Jak twierdzi Microsoft, sierpniowa paczka poprawek bezpieczeństwa ma powodować problemy z drukowaniem i eksportowaniem plików PDF w wybranych aplikacjach. Problemy dotyczą programów stworzonych na platformie WPF (Windows Presentation Foundation), na której bazuje mnóstwo popularnych narzędzi.

Utrudnienia mają objawiać się w momencie drukowania dokumentów lub generowania treści w formacie PDF lub XPS, jeśli korzysta się z niektórych czcionek - np. Calibri. Błędy wynikają z aktualizacji poprawek bezpieczeństwa, a więc nie dotyczą wyłącznie najnowszego Windowsa 11, ale też starszego Windowsa 10 oraz serwerowych wersji systemu (2012-2025).

Jeśli jednak aplikacja nie bazuje na WPF, nie napotkamy problemów z drukowaniem ani eksportowaniem dokumentów do formatu PDF. Microsoft podkreśla, że tylko niektórzy użytkownicy mogą doświadczać problemów z działaniem tych podstawowych funkcji w systemie.

Sęk jednak w tym, że Microsoft wciąż bada sprawę i nie wprowadził trwałego rozwiązania. Zamiast tego zasugerowano wykorzystanie tymczasowej metody polegającej na włączeniu przełącznika w pliku konfiguracyjnym określonej aplikacji. Dzięki tej zmianie aplikacje WPF z powrotem będą mogły drukować i generować pliki PDF:

Switch.MS.Internal.TtfDelta.DisableCmapAndSbitOverflowProtection AppContext

Ta modyfikacja może jednak mieć wpływ na bezpieczeństwo. Dezaktywowanie tego zabezpieczenia stwarza ryzyko narażenia komputerów na ataki wykorzystujące luki załatane w najnowszym uaktualnieniu. W sierpniowej paczce Patch Tuesday wyeliminowano ponad 400 luk w zabezpieczeniach. Oszuści wykorzystujący narzędzia sztucznej inteligencji są w stanie znacznie efektywniej wykorzystywać tego typu podatności.

Warto zastanowić się, czy ryzykowanie bezpieczeństwa jest tego warte. Najlepiej poczekać na oficjalną poprawkę od Microsoftu.

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