Korzystasz z Wi-Fi w samolocie? Lepiej uważaj

Kiedy w poniedziałek lot Delta 591 startował z Las Vegas do Atlanty nikt nie spodziewał się, że lot stanie się materiałem na nagłówki. Tymczasem w chwilę po zakończeniu konferencji DEF CON - czyli największego dorocznego zlotu specjalistów od bezpieczeństwa, hakerów, researcherów i wszelkiej maści cyfrowych wyjadaczy - na pokładzie doszło do incydentu, który… cóż. Może ujmę to tak. Stanowi odpowiedź na pytanie: co może pójść nie tak, jeśli setka ludzi po trzech dniach zabawy z exploitami wsiada do jednego samolotu?

Według doniesień pilotów, które trafiły do publicznie dostępnych komunikatów ACARS, pasażerowie wracający z konferencji mieli „zablokować nasze Wi-Fi i nadawać własny sygnał”. Linia Delta przyznała, że na pokładzie faktycznie pojawiła się nieautoryzowana sieć bezprzewodowa, a prawdziwe Wi-Fi linii lotniczej zostało wyłączone na około pół godziny.

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Evil twin w wersji mile-high

Zgodnie z relacją opublikowaną na Reddicie grupa pasażerów miała stworzyć fałszywy hotspot o nazwie „Delta WiFi Fast”, który wyglądał jak oficjalna sieć pokładowa. Po podłączeniu użytkownik trafiał na stronę phishingową przygotowaną do przechwytywania danych logowania. Ta metoda określana jest mianem „evil twin attack”.

Technika jest dobrze znana każdemu, kto choć raz bawił się w testy penetracyjne. Wystarczy laptop, odpowiedni soft i odrobina kreatywności. W warunkach konferencyjnych to wręcz folklor – na DEF CON od lat ostrzega się, żeby nie podłączać się do żadnej sieci.

Delta potwierdziła, że bezpieczeństwo lotu nie było zagrożone, a systemy pokładowe pozostały nienaruszone. To ważne, bo w przestrzeni publicznej regularnie pojawiają się obawy, że „hakowanie samolotu przez Wi-Fi” jest możliwe. Nie jest - przynajmniej nie w taki sposób. Sieć dla pasażerów jest odseparowana od systemów krytycznych, a FAA i producenci samolotów traktują tę izolację jak świętość.

Biuro FBI w Atlancie potwierdziło, że bada sprawę. Nikt nie został wyprowadzony w kajdankach, nikt nie został przesłuchany na miejscu. To sugeruje, że incydent był bardziej „nieodpowiedzialnym popisem” niż poważnym cyberatakiem.

Dlaczego to w ogóle działa? Bo ludzie ufają temu, co wygląda znajomo

Jeśli widzisz „Delta WiFi Fast”, a obok „DeltaWiFi”, to wybierasz tę pierwszą, bo brzmi jak „lepsza wersja”. To psychologia, nie technologia. A w samolocie, gdzie każdy chce szybko sprawdzić maila, wysłać zdjęcie z Vegas albo obejrzeć memy, czujność spada.

Warto też pamiętać, że pokładowe Wi-Fi często działa słabo, ma ograniczenia przepustowości i bywa kapryśne. To idealne środowisko do podszywania się pod prawdziwą sieć - użytkownik i tak spodziewa się problemów, więc nie alarmuje go, że coś nie działa jak powinno. Niestety trudno na to cokolwiek poradzić.

*Ilustracja otwierająca wygenerowana za pomocą AI

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