SEOmotive: Google zabił uczciwy marketing? Czy zasady gry są jeszcze fair?

Przez lata zarządca ulicy powtarza: zadbaj o witrynę, dobrze obsługuj ludzi, zbieraj rekomendacje. Jeżeli będziesz lepszy od konkurencji, przechodnie cię znajdą.

Robisz wszystko zgodnie z zasadami. Wtedy zarządca ustawia przed twoją bramą płatny billboard konkurenta, uruchamia własny punkt informacyjny i rozdaje przechodniom automatyczne podsumowanie ofert wszystkich warsztatów w okolicy. Twój zakład nadal może być najlepszy. Może nawet zajmować pierwsze miejsce.

Tyle że pierwsze miejsce zaczyna się teraz w połowie ekranu.

Tak wygląda dziś relacja przedsiębiorców z Google.

Przez lata firmy słyszały prostą obietnicę: zbuduj dobrą stronę, publikuj wartościowe treści, dbaj o reputację, zbieraj opinie i rozwijaj markę, a użytkownik cię znajdzie. Problem polega na tym, że Google jest równocześnie twórcą regulaminu, sędzią, właścicielem boiska i największym sprzedawcą reklam widocznych podczas meczu.

Czy przedsiębiorca nadal może konkurować jakością? Tak.

Czy sama jakość wystarczy, aby zostać zauważonym? Coraz rzadziej.

Pierwsze miejsce, które nie jest pierwsze

Dawna wyszukiwarka miała dość czytelną funkcję: możliwie szybko skierować człowieka do strony z odpowiedzią. Dzisiejszy Google coraz częściej sam staje się miejscem docelowym.

Na ekranie pojawiają się reklamy, Mapy, produkty, filmy, grafiki, panele informacyjne i odpowiedzi tworzone przez sztuczną inteligencję. Klasyczny wynik organiczny nadal istnieje. Po prostu walczy o uwagę z całym ekosystemem zbudowanym ponad nim.

To nie jest już poboczny eksperyment. W maju 2026 roku Google podał, że AI Mode przekroczył miliard użytkowników miesięcznie. Miesiąc później uruchomił w Search Console osobne raporty widoczności witryn w AI Overviews i AI Mode. Generatywna wyszukiwarka stała się pełnoprawną warstwą produktu, którą właściciele stron muszą mierzyć tak samo jak klasyczne wyniki.

Dla użytkownika to wygoda. Dla przedsiębiorcy oznacza jednak, że pierwsza pozycja przestaje być pierwszą rzeczą, którą zobaczy potencjalny klient.

Badanie Pew Research Center wykazało, że przy podsumowaniu AI użytkownicy klikali tradycyjny wynik w 8 proc. przypadków. Bez podsumowania było to 15 proc. Ahrefs oszacował z kolei, że obecność AI Overview wiązała się z około 58-procentowym spadkiem współczynnika kliknięć pierwszego wyniku organicznego w badanej grupie zapytań informacyjnych. To nie jest uniwersalny wynik dla każdej branży, ale kierunek zmian trudno zignorować: można wygrać pozycję i przegrać kliknięcie.

Ponad 18 tysięcy Profili Firmy i jedna powtarzająca się lekcja

SEOmotive obserwuje ten rynek z perspektywy, której nie daje prowadzenie kilku pokazowych kampanii. Według danych firmy polski gigant pod tym względem obsłużył ponad 18 tys. Profili Firmy w Google od 2014 roku, co stawia go w roli lidera nie tylko w Polsce, ale jednego z kluczowych graczy w Europie.

Za tą liczbą stoją restauracje, warsztaty, gabinety, kancelarie, salony i firmy usługowe walczące o lokalną widoczność. Przy takiej skali pewne mechanizmy przestają być teorią.

Dobra firma może być niemal niewidoczna. Może mieć świetne opinie, ale pojawiać się głównie po wpisaniu własnej nazwy. Może posiadać rozbudowaną stronę, a mimo to przegrywać w Mapach, bo profil słabo komunikuje zakres usług.

Pozycjonowanie Profilu Firmy nie sprowadza się zatem do dodania opisu i kilku zdjęć. Chodzi o stworzenie spójnego zestawu sygnałów, dzięki którym Google rozumie, czym firma się zajmuje, gdzie działa i przy jakich wyszukiwaniach powinna zostać pokazana.

Google oficjalnie wskazuje, że wyniki lokalne opierają się głównie na trafności, odległości i rozpoznawalności. Znaczenie mają kompletne dane, informacje dostępne w internecie, opinie i oceny. Firma podkreśla również, że nie można zapłacić za wyższą organiczną pozycję lokalną.

Brzmi prosto. W praktyce pozostaje ustalić właściwe kategorie i usługi, a także zrozumieć, dlaczego firma jest widoczna przy swoim adresie, lecz znika kilka kilometrów dalej.

Po kilkunastu tysiacach obsłużonych profili wiadomo jedno: samo posiadanie wizytówki nie oznacza jeszcze widoczności.

Lokalny biznes działa dziś wewnątrz Google

Dla restauracji, dentysty, mechanika, hydraulika czy fryzjera Profil Firmy nie jest już cyfrową wersją wizytówki wkładanej kiedyś do portfela.

Jest szyldem, recepcją, mapą dojazdu, katalogiem usług, galerią zdjęć, tablicą opinii i przyciskiem telefonu. Klient często podejmuje decyzję bez odwiedzania strony przedsiębiorstwa. Sprawdza ocenę, czyta najnowsze recenzje, porównuje zdjęcia, patrzy na godziny otwarcia i wybiera numer. Cała droga od potrzeby do kontaktu może odbyć się wewnątrz Google.



Dlatego pozycjonowanie Profilu Firmy nie jest wyłącznie dodatkiem do klasycznego SEO. Dla wielu lokalnych biznesów to jeden z najważniejszych obszarów walki o nowego klienta.

SEOmotive zwraca uwagę na charakterystyczny paradoks. Przedsiębiorca wydaje dziesiątki tysięcy złotych na lokal, sprzęt i samochody, a najważniejszy cyfrowy punkt kontaktu pozostawia z przypadkowym opisem, źle dobraną kategorią i starymi zdjęciami.

W realnym świecie nikt rozsądny nie zasłoniłby szyldu nieaktualnym plakatem. W Google podobne zaniedbanie jest codziennością, dlatego lepsza firma potrafi przegrać z firmą czytelniejszą dla algorytmu.

Nie istnieje jeden magiczny przycisk „pozycjonuj”. Problemem mogą być kategorie, niespójne dane, słaba strona, mały zasięg widoczności albo brak aktywności. Profesjonalne pozycjonowanie polega na rozpoznaniu tych ograniczeń i połączeniu działań tak, aby profil zdobywał nie tylko wyświetlenia, lecz także telefony i zapytania.

Mapy też mają płatne pasy ruchu

Organiczna pozycja lokalna nie jest na sprzedaż. Nie oznacza to jednak, że przestrzeń Map Google pozostaje wolna od płatnej konkurencji.

Promowane firmy mogą pojawiać się w Mapach i innych powierzchniach reklamowych Google. Równocześnie platforma rozwija formaty reklamowe w doświadczeniach opartych na AI, w tym w AI Mode. Kontroluje więc zarówno sposób prezentowania bezpłatnych wyników, jak i miejsca, za które reklamodawcy mogą zapłacić.

Nie ma podstaw, by twierdzić, że Google celowo obniża organiczną pozycję konkretnego warsztatu czy gabinetu, aby zmusić właściciela do zakupu reklamy. Taka teza byłaby efektowna, ale pozbawiona dowodów.

Konflikt interesów jest jednak wpisany w konstrukcję systemu. Google ustala reguły rankingu, projektuje ekran, decyduje, ile wyników zobaczy użytkownik, a następnie sprzedaje wyróżnioną ekspozycję w tej samej przestrzeni.

Płacisz za klienta czy za jego odzyskanie?

Najbardziej przewrotny mechanizm ujawnia się przy wyszukiwaniach związanych z nazwą konkretnej firmy.

Przedsiębiorca przez lata buduje markę. Okleja samochody, prowadzi media społecznościowe, zbiera rekomendacje i obsługuje klientów tak, aby nazwę przekazywali dalej. Wreszcie ktoś wpisuje ją w Google.

Teoretycznie firma wygrała. Użytkownik nie szuka dowolnego wykonawcy. Szuka właśnie jej.

Nad wynikiem firmy może jednak pojawić się reklama konkurenta. Polityka Google Ads ogranicza mylące używanie cudzych znaków towarowych w treści reklamy, ale nie wprowadza ogólnego zakazu wykorzystywania nazw konkurencyjnych marek jako słów kluczowych.

Właściciel marki zaczyna więc kupować reklamę na własną nazwę.

Czy płaci za pozyskanie klienta? Czy za odzyskanie człowieka, którego wcześniej pozyskał dobrą usługą, reputacją i wieloletnią pracą?

Firma finansuje budowę marki, konkurent próbę przejęcia uwagi, a właściciel marki — obronę. Bez względu na wynik część pieniędzy trafia do Google.

Mały przedsiębiorca zrobił wszystko dobrze

Ma dobrą usługę. Klienci go polecają. Ma czytelną stronę, zdjęcia realizacji i dziesiątki albo setki pozytywnych opinii. Odpowiada na recenzje, aktualizuje Profil Firmy, tworzy treści i inwestuje w SEO.

Nie kupuje fałszywych opinii. Nie dodaje przypadkowych słów do nazwy. Nie tworzy bezwartościowych podstron. Nie próbuje oszukiwać algorytmu.

Robi dokładnie to, co przez lata przedstawiano jako uczciwą drogę do widoczności.

A mimo to nad nim mogą znaleźć się reklamy konkurentów. Przed jego stroną może pojawić się mapa, film, panel Google albo odpowiedź AI. Gdy użytkownik dociera do wyniku organicznego, część jego potrzeby została już zaspokojona, a część uwagi sprzedana.

Co jeszcze powinien zrobić przedsiębiorca? Być lepszy? Zebrać kolejne sto opinii? Codziennie sprawdzać, czy konkurencja nie zmieniła kategorii, oferty albo kampanii?

W tym miejscu pozycjonowanie Profilu Firmy przestaje być jednorazowym „uzupełnieniem wizytówki”. Staje się stałym zarządzaniem pozycją firmy na lokalnym rynku.

Jak wskazuje Co-CEO SEOmotive – Paweł Siadaczka, istnieje ogromna różnica między uporządkowaniem danych a rzeczywistym rozwijaniem widoczności. To drugie wymaga analizy zapytań, konkurencji, lokalizacji, usług, opinii, strony i wyników w różnych częściach miasta.

Nie jest to gwarancja pierwszego miejsca. Uczciwa agencja nie może jej dać, ponieważ ostateczne decyzje podejmuje algorytm Google. Jest to natomiast wykorzystanie dostępnych i zgodnych z zasadami mechanizmów, aby dobra firma nie pozostała cyfrowo niewidoczna tylko dlatego, że jej właściciel zajmował się klientami zamiast śledzeniem kolejnych zmian platformy, puentuje drugi ze współtwórców SEOmotive – Mateusz Ratajczyk.

Google też ma swoje racje

Byłoby zbyt łatwo obsadzić Google w roli technologicznego czarnego charakteru.

Wyszukiwarka musi walczyć ze spamem, fałszywymi opiniami, manipulowaniem wynikami i masowo produkowanymi treściami. Użytkownicy też chcą odpowiedzi natychmiast, zamiast czytać poradnik, który przez pięć akapitów opowiada historię śrubokręta.

AI Overviews, Mapy i możliwość wykonania telefonu bez odwiedzania strony odpowiadają na realną potrzebę wygody. Google nie wymyślił niecierpliwości internautów. Nauczył się ją skutecznie obsługiwać i monetyzować.

Problem zaczyna się wtedy, gdy wygoda użytkownika oznacza pełną zależność przedsiębiorcy.

Google przyznaje, że wyniki są dynamiczne, a zmiany systemów mogą powodować zarówno wzrosty, jak i spadki ruchu organicznego. Firma nie kontroluje wyszukiwarki, ale dla wielu biznesów wyszukiwarka kontroluje znaczną część dopływu klientów.

Wolny rynek na prywatnej mapie

Formalnie każdy może założyć stronę, utworzyć Profil Firmy i rozpocząć pozycjonowanie. Dostęp do rynku jest otwarty.

Praktycznie rywalizacja odbywa się wewnątrz infrastruktury należącej do jednej korporacji. To Google ustala wygląd wyników, liczbę widocznych firm, sposób prezentacji opinii, udział odpowiedzi AI oraz zasady reklam.

Można więc powiedzieć, że mamy do czynienia z wolnym rynkiem. Tyle że jest to wolny rynek działający na prywatnym placu.

Właściciel placu decyduje, gdzie ustawić stoiska, ile miejsca zajmą reklamy, czy klient zobaczy trzy firmy, pięć czy dziesięć i ile kosztuje możliwość wyróżnienia się na tle pozostałych.

Google prawdopodobnie nie zabił uczciwego marketingu.

Zabił natomiast przekonanie, że samo bycie najlepszą odpowiedzią wystarczy, aby zostać zauważonym.

W 2026 roku dobra firma musi jednocześnie budować markę, dbać o stronę, rozwijać widoczność Profilu Firmy, zdobywać prawdziwe opinie, publikować zdjęcia, analizować wyniki i coraz częściej wspierać się reklamą.

SEOmotive nie obserwuje tej zmiany z poziomu jednej pokazowej kampanii. Patrzy na nią przez pryzmat kilkunastu tysięcy obsłużonych Profili Firmy i przedsiębiorców, dla których przesunięcie o kilka pozycji nie jest abstrakcyjnym wskaźnikiem.

Jest różnicą między telefonem, który dzwoni, a telefonem, który milczy.

Jakość nadal ma znaczenie. Opinie nadal mają znaczenie. Dobrze prowadzony Profil Firmy nadal może decydować o tym, kto otrzyma zapytanie od lokalnego klienta.

Tyle że jakość nie jest już biletem na stadion.

Jest warunkiem dopuszczenia do eliminacji.

A jeżeli trzeba zapłacić właścicielowi boiska, aby w ogóle dostać pełną szansę na grę, pozostaje jedno pytanie:

Czy zasady nadal są fair?





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