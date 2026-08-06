Szansa na tańszą elektronikę prysła. Cała para idzie w dwie literki

Przez ogromne zainteresowanie sztuczną inteligencją rynek elektroniki użytkowej jest obecnie w tarapatach. Pamięć jest bowiem rekordowo droga, co winduje ceny smartfonów, laptopów, komputerów, konsol i innych domowych urządzeń wyposażonych w szybkie moduły. Giganci odpowiedzialni za produkcję i dostarczanie pamięci skupiają się jednak na innych kwestiach.

Samsung zrobił jeszcze szybszą pamięć dla centrów danych

Zamiast zwiększyć produkcję klasycznych modułów pamięci DRAM i NAND, producenci wolą skupić się na ulepszaniu bardziej zaawansowanych i przynoszących wysokie przychody rozwiązań. Samsung jako największy producent pamięci pochwalił się nowym pomysłem modułów zHBM przeznaczonych dla centrów danych: serwerów AI i zaawansowanych urządzeń do sztucznej inteligencji.

Jest to specjalna odmiana pamięci HBM (High Bandwidth Memory) o dużej przepustowości w osi Z. Zasadniczo jest to bardziej zaawansowana wersja pamięci HBM5 o 8-krotnie wyższej prędkości i ponad dziesięciokrotnie większej gęstości.

Dzięki temu twórcy sprzętu są w stanie implementować moduły HBM bezpośrednio na czipach obsługujących zadania z zakresu sztucznej inteligencji, zamiast obok nich. Rozwiązanie jest o tyle istotne, że skraca fizyczną odległość między czipem a pamięcią, dzięki czemu będzie można poprawić szybkość transferu danych.

Oprócz wyższej pojemności i gęstości nowe moduły zHBM zapewniają też trzykrotnie lepszą efektywność energetyczną, a co za tym idzie - niższy pobór mocy. Oprócz tego mają gwarantować o 50 proc. niższy opór termiczny niż konwencjonalne moduły.

Układy zHBM są też dostosowane do konkretnych projektów twórców akceleratorów sztucznej inteligencji. Samsung nie podał jednak jeszcze konkretnej daty rozpoczęcia produkcji tego typu układów, ale wskazuje się 2028 r. jako prawdopodobny termin.

Oznacza to, że przynajmniej jeszcze przez dwa lata będziemy musieli mierzyć się ze skutkami wysokiego zainteresowania sprzętem do sztucznej inteligencji. Do tego czasu elektronika użytkowa raczej nie stanieje.

Czytaj też:

Ładowanie...