W wagonach PKP pojawiają się dziwne tabliczki. Co oznacza "zastaw Skarbu Państwa"

Na naklejkę zwrócił uwagę jeden z użytkowników facebookowej grupy "Kolejowa Grupa Wagony".

- Na wagonach ostatnio widuję taką naklejkę, co tam się dzieje? - zapytał autor fotografii

Na tabliczce przeczytać można następującą informację:

Na wagonie [numer wagonu] ustawiony jest zastaw na rzecz skarbu państwa - brzmi komunikat.

Fotografia zaczęła też krążyć po Twitterze. Wpis na grupie wywołał sporo emocji i komentarzy. Niektórzy doszukiwali się w komunikacie dowodów na rzekomą "likwidację majątku narodowego".

Zapytaliśmy więc u źródła, o co chodzi z tajemniczą - z punktu widzenia wielu komentujących - tabliczką.

PKP Intercity wyjaśnia

- Tabliczki umieszczane są w taborze, na którym ustanowiony jest zastaw rejestrowy stanowiący zabezpieczenie wystawionych przez Skarb Państwa gwarancji. Obowiązek umieszczenia tabliczki wynika z umów zawartych z Ministerstwem Finansów - przekazała nam Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity.

Gwarancje Skarbu Państwa stanowią zabezpieczenie długoterminowych kredytów udzielonych PKP Intercity przez Europejski Bank Inwestycyjny, które to kredyty są przeznaczone na inwestycje zakupu i modernizacji taboru - wyjaśniła Anna Zakrzewska.

W 2021 r. Europejski Bank Inwestycyjny i PKP Intercity podpisały umowę kredytu na kwotę 2 mld zł (ok. 434 mln euro). Jak wówczas informowano, "w perspektywie do 2028 r. ponad 30 proc. całego taboru PKP Intercity zostanie zmodernizowane dzięki finansowaniu w ramach tego projektu".

Zdjęcie główne: Grand Warszawski / Shutterstock.com

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