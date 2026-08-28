W wagonach PKP pojawiają się dziwne tabliczki. Co oznacza "zastaw Skarbu Państwa"
Tabliczka, którą dostrzec można w pociągu PKP Intercity, wzbudziła sporo wątpliwości. Zapytaliśmy przewoźnika, o co chodzi.
Na naklejkę zwrócił uwagę jeden z użytkowników facebookowej grupy "Kolejowa Grupa Wagony".
- Na wagonach ostatnio widuję taką naklejkę, co tam się dzieje? - zapytał autor fotografii
Na tabliczce przeczytać można następującą informację:
Na wagonie [numer wagonu] ustawiony jest zastaw na rzecz skarbu państwa - brzmi komunikat.
Fotografia zaczęła też krążyć po Twitterze. Wpis na grupie wywołał sporo emocji i komentarzy. Niektórzy doszukiwali się w komunikacie dowodów na rzekomą "likwidację majątku narodowego".
Zapytaliśmy więc u źródła, o co chodzi z tajemniczą - z punktu widzenia wielu komentujących - tabliczką.
PKP Intercity wyjaśnia
- Tabliczki umieszczane są w taborze, na którym ustanowiony jest zastaw rejestrowy stanowiący zabezpieczenie wystawionych przez Skarb Państwa gwarancji. Obowiązek umieszczenia tabliczki wynika z umów zawartych z Ministerstwem Finansów - przekazała nam Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity.
Gwarancje Skarbu Państwa stanowią zabezpieczenie długoterminowych kredytów udzielonych PKP Intercity przez Europejski Bank Inwestycyjny, które to kredyty są przeznaczone na inwestycje zakupu i modernizacji taboru - wyjaśniła Anna Zakrzewska.
W 2021 r. Europejski Bank Inwestycyjny i PKP Intercity podpisały umowę kredytu na kwotę 2 mld zł (ok. 434 mln euro). Jak wówczas informowano, "w perspektywie do 2028 r. ponad 30 proc. całego taboru PKP Intercity zostanie zmodernizowane dzięki finansowaniu w ramach tego projektu".
Zdjęcie główne: Grand Warszawski / Shutterstock.com
W Spider’s Web od kwietnia 2021 zajmuje się tematami związanymi z ekologią, przyrodą, ochroną środowiska, architekturą, miastami przyszłości, transportem publicznym z pociągami na czele i, rzecz jasna, wpływem technologii na nasze zwykłe życie. Zaczynał od pisania o grach – przede wszystkim w serwisie gamezilla.pl, z przerwą na gram.pl. Następnie zajął się opisywaniem technologii, robiąc to w takich portalach jak next.gazeta.pl, a potem serwisach technologicznych grupy WP (tech.wp.pl, dobreprogramy.pl, gadżetomania.pl – będąc redaktorem prowadzącym – czy polygamia.pl). Prywatnie fan Morrisseya, morza, bloków z wielkiej płyty i dziwnych budynków, o których zdarza mu się zresztą pisać.