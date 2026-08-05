Perseidy 2026: gdzie najlepiej je oglądać w Polsce?

Perseidy 2026 zapowiadają się wyjątkowo, ponieważ maksimum roju (12–13 sierpnia) przypadnie zaledwie dzień po nowiu Księżyca. Niebo będzie niemal całkowicie ciemne, bo Księżyc nie będzie rozjaśniał tła. Dzięki temu widoczne staną się nie tylko te najjaśniejsze meteory, ale również liczne mniejsze, które podczas pełni lub pierwszej kwadry po prostu giną w blasku Srebrnego Globu.

Smaczku dodaje fakt, że 12 sierpnia mamy też w Polsce częściowe zaćmienie Słońca.

Oto najważniejsze porady, dla wszystkich miłośników astronomii, nocnego nieba i romantyków lubiących patrzeć na piękno natury.

Perseidy 2026. Osiem kroków do udanej przygody

Jeśli tylko możesz, wyjedź z miasta. Upewnij się, że wybrałeś miejsce z jak najmniejszym zanieczyszczeniem światłem. Postaraj się dotrzeć w jak najciemniejsze miejsce. Im ciemniej tam, gdzie jesteś, tym więcej meteorów zobaczysz przelatujących po niebie. Jeśli będziesz w mieście, nie poddawaj się. Te najbardziej spektakularne meteory będą widoczne mimo świateł miasta. Perseidy często mają jaskrawozielony kolor i pozostawiają za sobą smugę dymu.

Sprawdź prognozę pogody na tę noc. Upewnij się, że oprócz ciemnego nieba masz też czyste niebo. Może być konieczne sprawdzenie dwóch lub trzech obszarów pod kątem prognozy zachmurzenia i temperatury.

Zachowaj ciepło i wygodę na zewnątrz, bądź przygotowany. Będziesz na zewnątrz przez długi czas, więc musisz zadbać o komfort. Weź ze sobą krzesełko turystyczne albo gruby koc, jeśli wolisz leżeć. Aby zachować ciepło, weź kurtkę, czapkę, ciepły napój w termosie i wodę, a także coś do jedzenia. Możesz pomyśleć, że zabieranie ciepłych ubrań w środku lata to głupota, ale późną nocą temperatura może spaść na tyle, że będzie ci chłodno, a wręcz zimno. Jeśli znajdujesz się w rejonie występowania owadów, warto spryskać się sprayem na owady, aby uniknąć dokuczliwych ukąszeń.

Ustal, gdzie jest wschód. To tam znajduje się radiant, czyli punkt na niebie, z którego zdają się nadlatywać spadające gwiazdy.

Trzeba też być cierpliwym. Po dotarciu na miejsce obserwacji podziwiaj całe niebo. Nie spiesz się i po prostu pozwól gwiazdom działać.

Daj sobie czas i nie zerkaj zbyt często w telefon (a jeśli już musisz, to włącz tryb nocny). To może zniszczyć całe widowisko. Przez pierwsze 10 minut możesz nie widzieć nic, dopóki twoje oczy nie przyzwyczają się do ciemności. Kiedy przyzwyczaisz się do niskiego poziomu oświetlenia, zaczniesz zauważać coraz więcej. Więc nie poddawaj się zbyt szybko.

Zabierzcie znajomych i rodzinę. Towarzystwo pod rozgwieżdżonym niebem jest wspaniałe i daje dodatkowy bonus, ponieważ więcej osób patrzy w niebo. Grupy mogą dostrzec więcej meteorów niż pojedyncze osoby i pomagać sobie nawzajem w znalezieniu gorących punktów na niebie.

Odpal aplikację do obserwowania nocnego nieba. Nie powinna ona utrudnić obserwacji Perseidów, bo przedstawia właśnie nocne niebo. Osobiście polecam stellarium-web.org, z której korzystam. Dzięki niej dowiecie się, co widzicie na niebie, jakie gwiazdy macie przed sobą i w jakim kierunku patrzycie. Nawet jeśli nie znacie się na astronomii aplikacja pomoże Wam zamienić patrzenie w górę w niezapomnianą przygodę. Decydowanie polecam.

Perseidy 2026: najlepsze miejsca w Polsce

Perseidy 2026, jak jużwspomniałem, najlepiej obserwować z dala od miejskich świateł. Lasy, parki narodowe czy parki krajobrazowe wydają się idealne. Jeśli miałbym jednak wybierać, to moim zdaniem pięć najlepszych regionów w Polsce to:

Bieszczady, bezkonkurencyjny numer 1. To najciemniejsze niebo w Polsce. Znajduje się tu Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady, jeden z największych obszarów chronionego ciemnego nieba w Europie. W pogodną noc bez problemu zobaczysz Drogę Mleczną, a podczas maksimum Perseidów nawet kilkadziesiąt meteorów w ciągu godziny. Najlepsze okolice to Lutowiska, Ustrzyki Górne, Stuposiany czy Muczne.

Góry Izerskie. Izerski Park Ciemnego Nieba był pierwszym takim obszarem w Polsce. Dzięki dużej wysokości i niewielkiej liczbie źródeł światła warunki do obserwacji są znakomite. Popularne miejsca to Jakuszyce, Orle i okolice Świeradowa-Zdroju.

Mazury. Zwłaszcza północne i wschodnie Mazury, okolice Puszczy Boreckiej, Banie Mazurskie czy Gołdap, oferują bardzo ciemne niebo i rozległe przestrzenie z dobrym widokiem na cały horyzont. Takie miejsca często polecają również doświadczeni obserwatorzy nieba.

Suwalszczyzna. To jeden z najmniej zaludnionych regionów Polski. Okolice Suwalskiego Parku Krajobrazowego i północno-wschodniej części kraju zapewniają bardzo dobre warunki do obserwacji gwiazd.

Wybrzeże Bałtyku – ale nie kurorty. Jeżeli mieszkasz na Pomorzu, świetnym wyborem będą odludne plaże z dala od Trójmiasta i dużych miejscowości turystycznych. Dobrze sprawdzają się okolice Słowińskiego Parku Narodowego, plaże między Łebą a Czołpinem, okolice Rowów czy odcinki wybrzeża na zachód od Ustki. Nad morzem dodatkowym atutem jest całkowicie odsłonięty horyzont.

Perseidy, niezwykłe meteory

Rój meteorów Perseidy pojawia się, gdy Ziemia przechodzi przez smugę pozostawioną przez ogromną kometę 109P/Swift-Tuttle.

W szczytowym momencie roju Perseidów może pojawiać się ponad 100 meteorów na godzinę, w tym jasne smugi i bolidy. To sprawia, że ​​jest to jedno z najlepszych zjawisk astronomicznych w roku, szczególnie w 2026 r.

Perseidy zawdzięczają swoją nazwę temu, że wydają się wychodzić z konstelacji Perseusza, ale mogą pojawić się w dowolnym miejscu na niebie.

Kometa Swifta-Tuttle'a, odpowiedzialna za rój meteorów Perseidy, potrzebuje 133 lat, aby wykonać pełny obieg wokół Słońca.

Mając 26 km szerokości, jest największym obiektem w Układzie Słonecznym, który regularnie przelatuje tak blisko Ziemi. Prawdopodobnie jest znacznie większa od planetoidy, która zakończyła erę dinozaurów , ale bez obaw, obliczenia wykazały, że Swift-Tuttle nie stanowi zagrożenia dla planety.

Wydłużona orbita sondy Swift-Tuttle oznacza, że ​​odłamki wpadają w atmosferę Ziemi z ogromną prędkością.

Nie tylko Perseidy

Nie będziecie mogli obserwować Preseidów 2026? Nic straconego. To nie ostatni rój meteorów w tym roku. Natura ma dla nas jeszcze kilka niespodzianek.

Drakonidy osiągną szczyt 9 października, a średnia liczba meteorów na godzinę to mniej niż 10. Meteory te to ślad komety 21P/Giacobini-Zinner.

Maksymalna aktywność Orionidów przypada na 21 października, kiedy to w ciągu godziny, podążając śladem komety 1P/Halley, pojawi się do 20 meteorów.

Północne Taurydy osiągną szczyt 12 listopada, kiedy to na godzinę będzie można zaobserwować około pięciu meteorów pochodzących ze smug komety 2P/Encke lub towarzyszących jej obiektów.

Maksymalny moment Leonidów przypada na 17 listopada. Liczba meteorów na godzinę może wynieść nawet 15 i będzie to ślad komety 55P/Tempel-Tuttle.

Maksymalna aktywność Geminidów przypada na 14 grudnia. W ciągu godziny można zaobserwować nawet 150 meteorów. To odłamki planetoidy 3200 Phaethon.

Ursydy osiągną swój szczyt 22 grudnia, a ich aktywność to zwykle poniżej 10 meteorów na godzinę. Zawdzięczamy je komecie 8P/Tuttle.

Główna ilustracja wygenerowana przez AI Google Gemini.

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