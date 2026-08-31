Szukaj tego znaku na budynku. W razie zagrożenia tam masz uciekać

Przez Polskę przetoczyła się fala śmiechu, gdy rząd kolportował poradnik bezpieczeństwa. Niepotrzebnie, bo może wykonanie samego doręczenia nie było najlepsze, to poradnik zawiera wiele ciekawych podpowiedzi jak się zachować w sytuacjach zagrożenia. Nie tylko związanych z agresją wojenną, ale również w bardziej życiowych sytuacjach. W jednym z punktów poradnika wskazywano, że podczas zagrożenia trzeba się kierować do schronów i miejsc ukrycia. Problem w tym, że nikt do końca nie wie, gdzie takie się mieszczą.

Szybko okazało się, że miejsc w schronach jest jak na lekarstwo, a miejsca ukrycia nie są dobrze oznaczone. Dlatego rząd wypuścił aplikację o pięknej nazwie: Gdzie się ukryć?

Aplikacja „Gdzie się ukryć” ma już 83 tys. miejsc doraźnego schronienia dla blisko 24 mln osób. Umożliwia szybkie odnalezienie najbliższych punktów schronienia w Polsce w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia. Jednak słusznie uznano, że aplikacja i mapka to nie wszystko. Wypada również oznaczyć takie miejsca graficznie. Znamy już wzór.

Tak wygląda znak, którego będziesz szukał. Ukryj się tam

Wizualizacją podzielił się portal infosecurity24.pl:

Widzimy niebieski trójkąt na żółtym tle, pod spodem mamy zielone pole, na którym są sylwetki schowane pod jednym dachem. Ostatnim elementem jest duży napis UKRYCIE. Proste, czytelne i rzucające się w oczy. Ten jednolity system identyfikacji wizualnej pojawi się na punktach schronienia. Pierwsze zostaną oznaczone jeszcze w tym roku. Teraz ministerstwo kupuje odpowiednie naklejki, żeby przekazać je województwom i powiatom. W terenie będą je umieszczać strażacy.

Całość ma współgrać z danymi o miejscach ukrycia, które możecie znaleźć w aplikacji Gdzie się ukryć? Oznakowanie pomoże odnaleźć te punkty bez wysiłku. Jest pewien szkopuł - jesteśmy spóźnieni, bo takie oznaczenia powinny pojawić się już dawno. Dodajmy do tego, że w teorii miejscami ukrycia są np. niektóre garaże w budynkach wielorodzinnych. Takim miejscem jest garaż w moim bloku. Powiem wam, że wiem jak jest wykonany i wiem, że ma problem ze szczelnością. Sądząc po reszcie działalności dewelopera, to równie dobrze mogę się położyć w dużym pokoju na podłodze, bo będę miał taki sam poziom ochrony. Liczba 24 mln miejsc dla Polaków brzmi dumnie, ale nie nastawiajcie się zbyt optymistycznie.

Dobrze, że po latach zaniedbań działamy w temacie obrony ludności cywilnej, ale mam wrażenie, że nasze wysiłki są zbyt małe w stosunku do rosnącego zagrożenia.

Zdjęcie główne wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji

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