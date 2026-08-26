Możesz mieć biurko jak z marzeń. Musisz tylko odpowiedzieć

Firma MSI wystartowała z kampanią "The Desk, My Stage", która potrwa od 25 sierpnia aż do 7 września 2026 r. W przedsięwzięciu twórcy skupiają się na peryferiach komputerowych: klawiaturach, myszkach oraz zestawach słuchawkowych, które stanowią nieodzowną część każdego stanowiska. Sprzęty mają być dostępne w aż pięciu wersjach kolorystycznych. Uruchomiono też nowy konkurs, w którym można je wygrać.

MSI ma konkurs, w którym można wygrać zestaw klawiatury, myszy i słuchawek

MSI w nowej kampanii przypomina, że biurko komputerowe to nie tylko mebel. To prawdziwe centrum dowodzenia, więc musi być maksymalnie wygodne i przemyślane do pracy, nauki czy rozrywki. Gigant technologiczny wie jednak, że nie chcemy tylko nudnych, czarnych komponentów, a wybór kolorów jest ważny.

Dlatego w nowej kampanii pokazano pięć spójnych kolorystycznie aranżacji stanowiska. Do dyspozycji są:

Niebieski kampus;

Biała przestrzeń;

Miejski rytm (pomarańcz);

Projektowe studio (granatowy);

Fioletowa noc.

Każda z aranżacji obejmuje trzy sprzęty: klawiaturę MSI Forge GK600 TKL, myszkę Forge GM340 Wireless oraz słuchawki Maestro 500 w różnych wersjach kolorystycznych. Najlepsze jest oczywiście to, że użytkownicy mogą dowolnie mieszać kolory z różnych aranżacji. Osobiście najbardziej pasuje mi niebieski kampus, chociaż gdybym mógł, połączyłbym klawiaturę z miejskiego rytmu (GK600 TKL Mars) z białą myszką i beżowymi słuchawkami.

Sprzęty są dostępne w regularnej sprzedaży u najpopularniejszych sprzedawców: Media Expert, x-kom, Morele. Jest jednak sposób na wygranie całego zestawu w nowym konkursie Stage Challenge. Ten jest realizowany na profilu MSI Gaming na Facebooku i polega na napisaniu, która z aranżacji kolorystycznych sprzętu MSI podoba się uczestnikowi najbardziej i dlaczego.

Odpowiedź należy opublikować w komentarzu pod postem i oznaczyć ją tagiem #thedeskmystage. Najbardziej kreatywna odpowiedź wygra. Czas na wysłanie zgłoszenia mija 30 sierpnia 2026 r. - czyli w nadchodzącą niedzielę.

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