Możesz mieć biurko jak z marzeń. Musisz tylko odpowiedzieć
MSI uruchomiło konkurs, w którym można zdobyć peryferia komputerowe. Wystarczy kreatywna odpowiedź.
Firma MSI wystartowała z kampanią "The Desk, My Stage", która potrwa od 25 sierpnia aż do 7 września 2026 r. W przedsięwzięciu twórcy skupiają się na peryferiach komputerowych: klawiaturach, myszkach oraz zestawach słuchawkowych, które stanowią nieodzowną część każdego stanowiska. Sprzęty mają być dostępne w aż pięciu wersjach kolorystycznych. Uruchomiono też nowy konkurs, w którym można je wygrać.
MSI ma konkurs, w którym można wygrać zestaw klawiatury, myszy i słuchawek
MSI w nowej kampanii przypomina, że biurko komputerowe to nie tylko mebel. To prawdziwe centrum dowodzenia, więc musi być maksymalnie wygodne i przemyślane do pracy, nauki czy rozrywki. Gigant technologiczny wie jednak, że nie chcemy tylko nudnych, czarnych komponentów, a wybór kolorów jest ważny.
Dlatego w nowej kampanii pokazano pięć spójnych kolorystycznie aranżacji stanowiska. Do dyspozycji są:
- Niebieski kampus;
- Biała przestrzeń;
- Miejski rytm (pomarańcz);
- Projektowe studio (granatowy);
- Fioletowa noc.
Każda z aranżacji obejmuje trzy sprzęty: klawiaturę MSI Forge GK600 TKL, myszkę Forge GM340 Wireless oraz słuchawki Maestro 500 w różnych wersjach kolorystycznych. Najlepsze jest oczywiście to, że użytkownicy mogą dowolnie mieszać kolory z różnych aranżacji. Osobiście najbardziej pasuje mi niebieski kampus, chociaż gdybym mógł, połączyłbym klawiaturę z miejskiego rytmu (GK600 TKL Mars) z białą myszką i beżowymi słuchawkami.
Sprzęty są dostępne w regularnej sprzedaży u najpopularniejszych sprzedawców: Media Expert, x-kom, Morele. Jest jednak sposób na wygranie całego zestawu w nowym konkursie Stage Challenge. Ten jest realizowany na profilu MSI Gaming na Facebooku i polega na napisaniu, która z aranżacji kolorystycznych sprzętu MSI podoba się uczestnikowi najbardziej i dlaczego.
Odpowiedź należy opublikować w komentarzu pod postem i oznaczyć ją tagiem #thedeskmystage. Najbardziej kreatywna odpowiedź wygra. Czas na wysłanie zgłoszenia mija 30 sierpnia 2026 r. - czyli w nadchodzącą niedzielę.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.