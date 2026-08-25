Microsoft chce ci zapłacić. Żebyś tylko porzucił Chrome'a

Gigant odpowiedzialny za system Windows ma sprytny plan na powiększenie liczby użytkowników Edge’a. Dotyczy to zarówno komputerów, jak i smartfonów. Zachęca punktami oraz nagrodami, które można za nie odebrać. Mowa o kartach podarunkowych, przepustkach Xbox Game Pass oraz innych udogodnieniach.

Microsoft chce cię przekupić, żebyś korzystał z Edge’a

Każdy twórca przeglądarki chce, aby jak najwięcej osób każdego dnia korzystało z jego oprogramowania. Liderem rynku pozostaje Chrome od Google’a. Na komputerach z Windowsem dobrze radzi sobie także Edge od Microsoftu, będący domyślnym programem do przeglądania internetu.

Ale na telefonach nie jest już tak kolorowo - Edge pozostaje daleko w tyle za Safari (domyślną przeglądarką iPhone’a), przeglądarką Samsung Internet, Operą czy Firefoksem, osiągając zaledwie 0,44 proc. udziału w rynku. Aby poprawić tę sytuację, Microsoft uruchomił nowy program poleceń dla urządzeń mobilnych.

Program działa też w Polsce

Program jest dostępny zarówno na iPhone’ach, jak i na urządzeniach z Androidem, i nie jest przypisany do konkretnego regionu. Działa, jeśli regularnie korzysta się z Edge’a na telefonie, i objawia się powiadomieniem z informacją o ofercie 500 punktów za każdego zaproszonego znajomego (z limitem do 7500 punktów miesięcznie).

W perspektywie roku przekłada się to nawet na 90 tys. punktów. W tym celu trzeba byłoby zaprosić 180 znajomych, co z pewnością proste nie będzie. Aby otrzymać punkty, druga osoba musi zalogować się na konto Microsoft w przeglądarce w wersji mobilnej i korzystać z niej co najmniej dwa dni w ciągu 14 dni. Musi być to też zupełnie nowy użytkownik Edge’a w wersji mobilnej, który wcześniej nigdy tej przeglądarki nie instalował.

Kuszą nagrodami o wartości 2 mln dolarów

Microsoft chce, abyśmy korzystali z Edge’a i zbierali punkty, aby móc je później wymienić na nagrody. Program Rewards działa również w Polsce i obejmuje np. karty podarunkowe na Allegro (50 zł za 17 025 punktów), Zalando, Empik czy TK Maxx. Za granicą organizowane są też loterie z nagrodami o łącznej wartości 2 mln dolarów - w tym nagrodami pieniężnymi oraz samochodami. W Polsce jest to jednak traktoane bardziej jako zabawa i miły dodatek niż coś, czym realnie powinniśmy się ekscytować.

Jeśli jednak chcecie znaleźć darmowy sposób na obniżenie rachunku za zakupy na Allegro, może warto przemyśleć zapraszanie znajomych do korzystania z Edge’a. Choć wiem, że to nie będzie wcale proste.

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