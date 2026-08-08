Tę ikonę zna każdy użytkownik Windowsa. Właśnie się zmienia

Microsoft najwyraźniej postanowił, że użytkownicy Windowsa i pakietu Microsoft 365 mają za spokojne życie. Bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że firma - ta sama, która wcisnęła nam fizyczny przycisk Copilota na klawiaturach, wprowadziła go do Menu Start, Eksploratora, Edge’a, Office’a i właściwie wszędzie, gdzie dało się go upchnąć - teraz potajemnie testuje nową ikonę Copilota? Tak, tę ikonę, którą dopiero co zdążyliśmy zaakceptować, a niektórzy nawet polubić. Teraz ma być „bardziej minimalistyczna”, „bardziej płaska” i - jak twierdzą przecieki - „bardziej spójna z nowym językiem wizualnym Microsoftu”.

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Cała historia zaczęła się od flagi „Edge Icon Refresh” w jednej z wewnętrznych wersji Edge Canary. To tam po raz pierwszy zauważono nowy symbol Copilota - uproszczony, pozbawiony trójwymiarowych akcentów, bardziej płaski niż poprzednik. Ikona pojawiła się na chwilę w menu, po czym Microsoft natychmiast ją wycofał, jakby ktoś przypadkiem kliknął „publikuj” zamiast „zapisz jako szkic”.

W tym samym czasie użytkownik X o pseudonimie minto494 zauważył identyczną ikonę w Microsoft 365. To już nie wyglądało na przypadek - raczej na test nowego, zunifikowanego brandingu Copilota, który miałby obowiązywać w całym ekosystemie Microsoftu.

Nowa ikona jest - według przecieków - po prostu spłaszczoną wersją obecnej. Kolory pozostają podobne, kształt również, ale całość wygląda tak, jakby Microsoft uznał, że 3D jest passé, a przyszłość należy do ikon, które wyglądają jak naklejki z zeszytu licealisty. Trend minimalizmu w designie trwa, a Microsoft najwyraźniej nie chce zostać w tyle.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że firma dopiero co przeprowadziła duży redesign Copilota w maju - wprowadzając bardziej „stonowany”, czarno-biały interfejs w Microsoft 365, który miał być „obecny, ale nie narzucający się”. Teraz wygląda na to, że ikonka również musi przejść tę samą terapię odchudzającą.

Najpierw wciskają nam ikonę wszędzie, a teraz ją zmieniają

Najzabawniejsze w tym wszystkim jest jednak co innego. Microsoft przez ostatnie dwa lata robił wszystko, żebyśmy nie mogli uciec od Copilota. Ikona pojawiła się w Windowsie, w Office’ie, w Edge’u, w aplikacjach mobilnych, a nawet na fizycznych klawiaturach - jako dedykowany przycisk, który zastąpił klasyczny klawisz Menu. To była ofensywa na skalę, której nie widzieliśmy od czasów nachalnego promowania Cortany.

A teraz, gdy już przywykliśmy do tego charakterystycznego, kolorowego symbolu, Microsoft stwierdza: „Wiecie co? Zmieniamy”. I to na ikonę tak minimalistyczną, że część użytkowników może ją pomylić z czymś zupełnie innym. Jeśli celem było wywołanie lekkiej konfuzji - gratulacje, udało się.

Firma od lat ma talent do wprowadzania zmian, które są jednocześnie niepotrzebne, nieoczekiwane i nieco irytujące - ale też fascynujące z perspektywy obserwatora rynku. A my, jako entuzjaści technologii, możemy tylko przyglądać się temu z lekkim uśmiechem i zastanawiać, jak długo potrwa, zanim nowa ikona stanie się kolejnym obowiązkowym elementem każdej klawiatury. Jeśli Microsoft naprawdę chce, żeby Copilot był wszędzie - to może chociaż niech jego ikonka zostanie w jednym kawałku na dłużej niż dwa miesiące.

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