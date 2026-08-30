Szybkie udostępnianie z Androida właśnie trafiło na czytniki Kindle. Amazon się nie ucieszy

Pod koniec ubiegłego roku Google zaszokował świat ogłaszając zgodność androidowego Szybkiego udostępniania z applowskim AirDropem. Jednak na tym nie koniec przełamywania barier w świecie transferu plików, bowiem niezależny deweloper unrealJune przygotował rozwiązanie, które pozwala przesyłać pliki bezpośrednio z telefonu z Androidem na czytnik Kindle. Bez kabla i bez korzystania z konta Amazon.

Smartfon z Androidem, kilka stuknięć i plik trafia na Kindle'a

Projekt nosi nazwę Kindshare i jest dostępny jako otwarte oprogramowanie na GitHubie. Program umożliwia wybranym modelom czytnika Amazon Kindle obsługi odbierania plików za pomocą androidowego Szybkiego udostępniania.

Po skonfigurowaniu Kindshare Kindle może pojawić się na liście urządzeń dostępnych podczas korzystania z Szybkiego udostępniania na smartfonie. Użytkownik wybiera wówczas czytnik jako odbiorcę i wysyła plik bezprzewodowo. Projekt działa wyłącznie w jednym kierunku: obecnie Kindle potrafi odbierać dane, ale nie może wysyłać ich za pomocą Szybkiego udostępniania na telefon lub inne urządzenie. Dokumentacja projektu podkreśla również, że transfery są automatycznie akceptowane, bez dodatkowego potwierdzenia na ekranie czytnika.

Rozwiązanie ma jednak kilka ważnych ograniczeń. Przede wszystkim nie zadziała na każdym Kindle'u. Aby z niego skorzystać, potrzebny jest model, na którym można przeprowadzić tzw. jailbreak, czyli usunąć część ograniczeń narzuconych przez producenta i uzyskać możliwość instalowania nieoficjalnego oprogramowania.

Sama instalacja Kindshare również wymaga wykonania kilku dodatkowych czynności i skorzystania z komputera. Projekt nie jest więc rozwiązaniem przeznaczonym dla każdego właściciela Kindle'a. Twórca Kindshare sprawdził pełne działanie programu na Kindle Voyage z oprogramowaniem w wersji 5.13.6. Nie ma natomiast pewności, czy rozwiązanie będzie działało równie dobrze na innych modelach i wersjach systemu.

Kindshare oferuje jeszcze jedną przydatną funkcję. Gdy telefon i czytnik nie są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, Kindle może utworzyć własną sieć, z którą połączy się smartfon. Dzięki temu przesłanie pliku nie wymaga dostępu do domowego routera czy innej dostępnej sieci bezprzewodowej. Czytnik musi jednak pozostawać wybudzony, ponieważ po przejściu w tryb uśpienia wyłącza połączenie Wi-Fi i nie może odbierać nowych plików.

Na razie Kindshare pozostaje ciekawostką przede wszystkim dla bardziej zaawansowanych użytkowników Kindle'ów. Projekt przygotowany przez unrealJune pokazuje jednak, że przy odrobinie wysiłku androidowe Szybkie udostępnianie może zostać wykorzystane daleko poza smartfonami i tabletami.

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