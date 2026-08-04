Jak przygotować się do obserwacji zaćmienia Słońca? Sam stworzysz specjalny przyrząd

Zaćmienia Słońca 12 sierpnia 2026 r. będzie z pewnością widowiskowe i niezwykłe. Zaćmienia od wieków przyciągają uwagę ludzi na całym świecie. Choć z perspektywy kosmosu jest to precyzyjnie wyliczone zjawisko, dla obserwatora stojącego na Ziemi wygląda jak niezwykły spektakl: tarcza Księżyca powoli przesuwa się przed Słońcem, stopniowo zasłaniając jego blask.

12 sierpnia 2026 r. taki widok pojawi się również nad Polską, gdzie będzie można obserwować częściowe zaćmienie Słońca.

To jednak nie jest wydarzenie, które można oglądać w dowolny sposób. Patrzenie bezpośrednio na Słońce, nawet wtedy, gdy jego część jest zasłonięta przez Księżyc, może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku.

Dlatego przed wyjściem na obserwacje warto zaopatrzyć się w odpowiednie filtry lub specjalne okulary do zaćmień i wiedzieć, jak prawidłowo ich używać. Dobre przygotowanie pozwoli w pełni cieszyć się jednym z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych dostępnych z terenu Polski. Jak więc przygotować siędo zaćmienia Słońca 12 sierpnia 2026 r. w Polsce?

Wybór miejsca na oglądanie zaćmienia Słońca

Jedną z najważniejszych decyzji podczas przygotowań do obserwacji zaćmienia Słońca jest oczywiście wybór miejsca. Zaćmienie Słońca 12 sierpnia 2026 r. będzie miało swoją kuminację w okolicach godz. 20, więc niedługo przed zachodem Słońca, kiedy będzie szykować się do schowania za horyzontem.

Znajdź miejsce, które będzie wyoko, lub miejsce gdzie na horyzoncie nic nie będzie przysłaniać widoku. Najlepsze miejsców to oczywiście plaża, pagórek i okolica poza miastem.

Podejmując decyzję, dokąd się udasz, zastanów się również nad tym, jaka pogoda może panować w wybranym miejscu podczas zaćmienia. Czy w miejscu docelowym, w którym się znajdujesz, niebo będzie czyste w dniu zaćmienia? Jeśli jest pochmurno i jeśli padać będzie deszcz, prawdopodobnie nie zobaczysz zaćmienia.

Jeśli znajdujesz się w trakcie lub w pobliżu zaćmienia, wybierz miejsce obserwacji z dala od latarni ulicznych, które mogłyby się automatycznie włączyć, gdy niebo się ściemni. Nie chcesz, aby Twoje doznania związane z pięknem natury zostały zakłócone przez sztuczne światło.

Jak bezpiecznie obserwować zaćmienie Słońca?

Nigdy nie można patrzeć bezpośrednio na częściowo zaćmione Słońce bez odpowiedniej ochrony oczu. W Polsce będziemy mieli częściowe zaćmienie Słońca, więc patrzenie na nie bezpośrednio jest niebezpieczne dla naszych oczu.

Aby obserwować częściowe zaćmienie Słońca trzeba użyć okularów do obserwacji Słońca. Okulary przeciwsłoneczne, nawet bardzo ciemne, nie są bezpieczne do obserwacji zaćmienia Słońca. Bezpieczne okulary słoneczne są tysiące razy ciemniejsze i powinny spełniać wymogi międzynarodowej normy ISO 12312-2.

Ich ceny są różne i zaczynają się od 19 zł za sześć par na Amazonie do nawet 200 zł za sztukę w specjalistycznych sklepach.

Zawsze sprawdzaj okulary do obserwacji zaćmienia lub wizjer ręczny przed użyciem, jeśli są rozdarte, porysowane lub w inny sposób uszkodzone, wyrzuć je. Zawsze pilnuj dzieci, aby nie patrzyły na Słońce bezpośrednio.

Nie należy też patrzeć na Słońce przez obiektyw aparatu, teleskop, lornetkę ani żadne inne urządzenie optyczne, nawet podczas noszenia okularów do obserwacji zaćmienia. Skoncentrowane promienie słoneczne mogą przebić się przez filtr i spowodować poważne uszkodzenie oczu.

Jak zbudować własny projektor zaćmienia?

Jeśli nie masz okularów do obserwacji zaćmienia ani ręcznego urządzenia do obserwacji Słońca, możesz skorzystać z pośredniej metody obserwacji , która nie wymaga patrzenia bezpośrednio na Słońce. Jednym ze sposobów jest użycie projektora otworkowego, który ma mały otwór (na przykład dziurkę) i wyświetla obraz Słońca na pobliskiej powierzchni. Mając Słońce za plecami, możesz bezpiecznie oglądać wyświetlany obraz. Nie patrz na Słońce przez otwór.

Jak zbudować własny projektor zaćmienia? Ilustracja: NASA

Możesz zbudować własny projektor zaćmienia, używając tekturowego pudełka, białej kartki papieru, taśmy klejącej, nożyczek i folii aluminiowej. Słońce będzie wpadać przez dziurkę wyciętą w folii aluminiowej, przyklejonej taśmą do otworu z jednej strony pudełka.

Podczas częściowych faz zaćmienia Słońca, urządzenie wyświetla sierp Słońca na białej kartce papieru przyklejonej taśmą do wnętrza pudełka. Zajrzyj do pudełka przez kolejny otwór, aby zobaczyć wyświetlany obraz.

Czym jest zaćmienie Słońca?

Zaćmienie Słońca ma miejsce, gdy Księżyc przechodzi między Słońcem a Ziemią. Kiedy Słońce, Księżyc i Ziemia ustawią się dokładnie w jednej linii, następuje całkowite zaćmienie. Dzieje się tak, ponieważ średnica Słońca jest 400 razy większa od średnicy Księżyca, ale jednocześnie jest ono 400 razy dalej.

Podczas zaćmienia Księżyc tymczasowo zasłania Słońce, blokując na krótko światło dzienne i rzucając cień na część Ziemi. Cień ten składa się z dwóch części: cienia, gdzie światło słoneczne jest całkowicie zablokowane i występuje całkowite zaćmienie, oraz półcienia, gdzie światło słoneczne jest zablokowane tylko częściowo i występuje częściowe zaćmienie.

Całkowite zaćmienie Słońca oznacza moment niemal całkowitej ciemności, podczas gdy częściowe zaćmienia bardziej przypominają zmierzch.

Częściowe zaćmienia Słońca zdarzają się kilka razy w roku, ale całkowite zaćmienia zdarzają się znacznie rzadziej.

Każdego roku występuje od dwóch do pięciu zaćmień Słońca, a zaćmienie całkowite ma miejsce mniej więcej co 18 miesięcy. To, czy uda Ci się je zobaczyć, zależy od tego, gdzie na świecie się znajdujesz.

Wraz z obrotem Ziemi cień Księżyca na Ziemi, a tym samym widok zaćmienia, przesuwa się z zachodu na wschód. Pas całkowitego zaćmienia to obszar, w którym całkowite zaćmienie będzie całkowicie widoczne. Osoby znajdujące się poza pasem zaćmienia zobaczą zaćmienie częściowe lub nie zobaczą go wcale.

Całkowite zaćmienie Słońca można zazwyczaj zobaczyć co 400 lat z dowolnego miejsca.

Główna ilustracja wygenerowana przez Google Gemini.

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