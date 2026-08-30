Człowiek już nie jest najszybszy. Roboty zmiażdżyły rekordy świata

Chiny od jakiegoś czasu eksperymentują ze sportami dla robotów, ale dopiero teraz możemy mówić o stawianiu poprzeczki nie tylko dla maszyn, ale i dla ludzi. Podczas World Humanoid Robot Games w Pekinie chiński humanoid Tiangong Ultra przebiegł 400 metrów w 38,16 sekundy, bijąc rekord świata należący dotąd do człowieka.

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Dotychczasowy najlepszy wynik w biegu na 400 metrów wynosi 43,03 s. Jego właścicielem jest południowoafrykański sprinter Wayde van Niekerk, który ustanowił rekord podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r. Tiangong Ultra był od niego szybszy o niemal pięć sekund.

To jednak niejedyny rekord człowieka, który padł podczas zawodów w Pekinie. Według relacji The Telegraph robot Lightning miał przebiec 100 metrów w 9,39 s, poprawiając wynik 9,58 s ustanowiony przez Usaina Bolta w 2009 r. Reuters podaje natomiast, że czas 9,39 s osiągnął Tiangong Ultra, podczas gdy Lightning ukończył ten sam dystans w 9,47 s. Niezależnie od rozbieżności dotyczących przypisania wyniku konkretnemu robotowi, oba rezultaty były lepsze od oficjalnego rekordu Bolta.

Szybkość robotów nie szła jednak w parze z elegancją znaną z lekkoatletycznych stadionów. Po przekroczeniu mety maszyny wpadały w grubą matę zabezpieczającą, a Tiangong Ultra stracił równowagę i zatoczył się w stronę widzów. Lightning po upadku musiał zostać wyniesiony z toru.

Znacznie gorzej radziły sobie inne konstrukcje. Część humanoidów przewracała się tuż po starcie albo wpadała na bariery. Podczas zawodów dochodziło też do awarii, a z niektórych maszyn po upadkach odpadały elementy konstrukcji i przewody. The Telegraph opisuje również przypadki pojawienia się iskier, a nawet zapłonu uszkodzonych robotów.

Mimo takich spektakularnych wpadek tempo rozwoju humanoidów jest wyraźne. Reuters przypomina, że podczas pierwszej edycji zawodów Tiangong Ultra wygrał bieg na 100 metrów z czasem 21,50 s. Rok później najlepsze maszyny zeszły poniżej bariery 10 sekund.

Sport stanowi przy tym przede wszystkim poligon doświadczalny dla technologii, które mają później trafić poza stadion. Podczas pięciodniowych World Humanoid Robot Games rywalizuje 2056 robotów reprezentujących 666 zespołów z 16 państw i sześciu kontynentów. W programie znalazło się 51 konkurencji, obejmujących między innymi biegi, piłkę nożną, boks, taniec, tenis stołowy, skok wzwyż i zadania przemysłowe.

Chińskie władze uznają robotykę humanoidalną za jeden ze strategicznych sektorów rozwijającego się przemysłu. Firmy i inwestorzy liczą, że postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji, systemów sterowania oraz konstrukcji sprzętu przyspieszą wykorzystanie takich maszyn w fabrykach, logistyce i zastosowaniach konsumenckich.

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