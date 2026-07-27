Koniec marzeń o darmowym internecie na krótkich trasach. Padł ostateczny argument

WiFi w pociągach PKP Intercity to długa i momentami bardzo skomplikowana historia, ale dziś jest niewątpliwie dużo lepiej niż przed laty. W rozmowie z Portalem Samorządowym przewoźnik potwierdził, że blisko 1350 wagonów PKP Intercity już udostępnia WiFi. Biorąc pod uwagę fakt, że niedawno chwalono się rekordową liczbą 1670 czynnych wagonów w PKP Intercity, jest to naprawdę niezły rezultat.

Pasażerom WiFi oferują również tacy przewoźnicy jak Polregio (w 336 pojazdach), Koleje Małopolskie (cały tabor) czy Koleje Mazowieckie (160 pojazdów).

Na bezprzewodowy internet nie decydują się jednak Koleje Wielkopolskie, Koleje Śląskie oraz SKM Warszawa. Dlaczego? Argumentem jest zbyt krótki dystans. Pociągi nie wyruszają w długie trasy, więc zdaniem przewoźników internet nie jest niezbędny.

- Ze względu na charakter przewozów aglomeracyjnych, które cechują krótkie przejazdy i duża wymiana pasażerów na kolejnych stacjach, trudno byłoby zapewnić stabilną jakość takiej usługi. Dodatkowo samo połączenie z siecią WiFi, wymagające odpowiednich zabezpieczeń i autoryzacji, na krótszych trasach mogłoby zająć znaczną część podróży. Dlatego obecnie nie ma planów wdrożenia WiFi w naszych pociągach - wyjaśnił Portalowi Samorządowemu Maciej Pezdek z Biura Prasowego KŚ.

Z kolei przedstawiciel SKM Warszawa dodaje, że podróżni i tak korzystają z własnego mobilnego internetu. Tymczasem inwestycja jest naprawdę kosztowna - z szacunków przewoźnika wynika, że montaż urządzeń tylko dla jednego pojazdu to wydatek rzędu ok. 220 tys. zł netto.

WiFi jak… toaleta. Standard czy jednak zbędny wydatek?

Toalet zabrakło w nowych pociągach zasilających flotę PKP SKM Trójmiasto. Zrezygnowanie z toalet było efektem pójścia na kompromis. Jeśli celem jest zabranie jak największej liczby osób, stanowiska z ubikacją stają się problematyczne, bo zajmują zbyt wiele przestrzeni.

Składy 58WE zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o obsłudze typowo aglomeracyjnej sieci PKP SKM w Trójmieście, gdzie kluczowe znaczenie ma szybka wymiana pasażerów i jak największa pojemność jednostek - wyjaśniał portalowi trojmiasto.pl Marcin Józefowicz, rzecznik spółki PKP SKM Trójmiasto.

Rzecz jasna trudno porównywać toalety do bezprzewodowego internetu - łatwiej wytrzymać jednak bez WiFi. Ale z punktu przewoźników na krótkich trasach jest to usługa, bez której można się obejść. I to już jest kwestia, o której można by podyskutować.

Z jednej strony rzeczywiście wiele osób korzysta z własnego mobilnego internetu. Z drugiej WiFi jest dziś standardem w galeriach handlowych, przestrzeniach publicznych, a nawet zaczyna się pojawiać w tanich liniach lotniczych. Choć tam za możliwość przeglądania mediów społecznościowych trzeba zapłacić, więc samolotowym przewoźnikom koszt się zwraca. A pewnie trudniej byłoby przekonać pasażerów, aby płacili za internet w pociągach.

Na szczęście nam to nie grozi, bo ci, którzy udostępniają WiFi, nie zamierzają sobie odbić tego wyższymi cenami biletów.

Zdjęcie główne: PKP Intercity

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