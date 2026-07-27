WhatsApp zainstalował się w moim samochodzie. Niedobrze

WhatsApp od lat jest aplikacją, która niby jest wszędzie, ale jednocześnie w wielu miejscach działała jakby „z łaski”. W samochodzie? Owszem, dało się wysłać wiadomość głosową i zadzwonić, ale cała reszta wyglądała jak minimalny wysiłek ze strony Mety. Na iPadzie? Też niby było, ale tylko jako przedłużenie telefonu. To się najwyraźniej ma zmienić.

CarPlay i Android Auto: WhatsApp przestaje być pasażerem, zaczyna być kierowcą

Dotychczasowa integracja z CarPlay była, delikatnie mówiąc, skromna. Można było dyktować wiadomości, można było zadzwonić - i tyle. Teraz WhatsApp w samochodzie zaczyna przypominać normalną aplikację komunikacyjną, a nie tylko skrzynkę nadawczą.

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Użytkownicy CarPlay i Android Auto mogą w końcu odsłuchiwać wiadomości, odpowiadać na nie, przeglądać historię połączeń i mieć szybki dostęp do ulubionych kontaktów. Wreszcie można prowadzić rozmowy głosowe i tekstowe bez konieczności sięgania po telefon, co było dotąd irytującym ograniczeniem.

Warto zauważyć, że to nie jest jakaś futurystyczna funkcja dostępna tylko w najnowszych modelach aut. CarPlay i Android Auto są dziś obecne w samochodach z bardzo szerokiego spektrum - od miejskich hatchbacków po SUV-y premium. Innymi słowy: to aktualizacja, którą realnie odczuje ogromna część użytkowników.

WhatsApp na iPadzie: w końcu jak normalna aplikacja, a nie przedłużenie telefonu

WhatsApp na iPada

Druga duża zmiana to możliwość rejestracji konta bezpośrednio na iPadzie. Dotąd WhatsApp na tablecie był tylko klientem pomocniczym, wymagającym sparowania z telefonem. Teraz można założyć konto bezpośrednio na iPadzie - choć nadal trzeba mieć numer telefonu i odebrać kod SMS. Po tym etapie aplikacja działa już jako samodzielny komunikator.

To ważny krok, bo iPad jest jednym z najpopularniejszych tabletów na świecie, a jednocześnie WhatsApp przez lata traktował go jak platformę drugiej kategorii. W praktyce oznacza to, że użytkownicy iPada mogą w końcu korzystać z WhatsAppa tak samo jak z Messengera czy Telegramu - bez kombinowania i bez konieczności trzymania telefonu pod ręką.

Statusy z muzyką: drobnostka, ale fajna

Meta dodaje też możliwość udostępniania w Statusie tego, czego aktualnie słuchamy - z Apple Music lub Spotify. Dla jednych będzie to sympatyczny dodatek, dla innych kolejny sposób na autoprezentację. W każdym razie trudno się dziwić, że WhatsApp idzie w tę stronę, skoro podobne funkcje od lat są standardem w Instagramie czy TikToku.

PDF-y otwierane i edytowane w aplikacji: WhatsApp jako narzędzie pracy?

Najbardziej zaskakująca nowość to możliwość otwierania PDF-ów bezpośrednio w aplikacji - i wykonywania prostych edycji, takich jak podkreślanie czy dodawanie adnotacji. Funkcja działa na desktopie i w wersji webowej.

Edytor PDF w WhatsAppie powstał przy współpracy z Adobe

To kolejny sygnał, że WhatsApp chce być nie tylko komunikatorem, ale również narzędziem do pracy. Nie jest to oczywiście poziom Adobe Acrobat, ale do szybkiego przejrzenia dokumentu i zaznaczenia kilku rzeczy w rozmowie - jak najbardziej wystarczy. W wielu firmach, szczególnie tych działających w modelu „szybka komunikacja + szybkie decyzje”, może to być realnie przydatne.

Najważniejsze jest to, że WhatsApp przestaje być aplikacją, która rozwija się w tempie ślimaka

Zmiany są konkretne, praktyczne i dotyczą realnych problemów użytkowników. CarPlay i Android Auto w końcu działają tak, jak powinny. iPad przestaje być obywatel drugiej kategorii. Statusy dostają nowy sposób wyrażania siebie. A PDF-y w aplikacji to ukłon w stronę osób, które żyją w biegu i potrzebują szybkich narzędzi. Jeśli Meta utrzyma to tempo, to za rok-dwa WhatsApp może być zupełnie inną aplikacją niż ta, którą znamy dziś - i to wreszcie w pozytywnym sensie.

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