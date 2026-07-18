Myśleliśmy, że to ocean wody. Nowe badania pokazują magmowe piekło pod chmurami

Chmury na odległych planetach nie tylko zasłaniają teleskopom widok. Nowe modele pokazują, że mogą działać jak potężna warstwa izolacji, podnosząc temperaturę przy skalistym wnętrzu nawet o 1400-2600 st. C. W efekcie skała topnieje, powstaje ocean magmy, a skład atmosfery przestaje być prostą wskazówką mówiącą, z czego zbudowana jest cała planeta.

Najczęstszych planet w galaktyce nie mamy u siebie

Nowe badanie dotyczy subneptunów, czyli planet większych od Ziemi, ale mniejszych od Neptuna. W Drodze Mlecznej występują bardzo często, lecz w Układzie Słonecznym nie ma ani jednego takiego świata. Z tego powodu astronomowie wciąż próbują ustalić, co właściwie kryje się pod ich rozległymi atmosferami.

Jedna możliwość zakłada istnienie skalistego globu otoczonego grubą warstwą wodoru i helu. Inny scenariusz opisuje planety bogate w wodę, lód i inne związki lotne. Rozważa się też wnętrza zawierające dużo węgla albo światy pokryte globalnymi oceanami, nad którymi rozciąga się gęsta atmosfera wodorowa.

Sam pomiar promienia i masy nie rozwiązuje jeszcze tej zagadki. Planeta z dużym skalistym jądrem i lekką atmosferą może mieć podobną średnią gęstość jak obiekt z mniejszym jądrem, ale znacznie większą ilością wody. Właśnie dlatego astronomowie próbują dostać się do jej wnętrza pośrednio, analizując skład otaczających ją gazów.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba robi to podczas tranzytu, czyli przejścia planety na tle gwiazdy. Niewielka część światła gwiazdy przechodzi wtedy przez atmosferę globu. Obecne w niej cząsteczki pochłaniają konkretne długości fal, pozostawiając w widmie charakterystyczne ślady.

Problem w tym, że Webb rejestruje głównie wysokie warstwy atmosfery. Aby na tej podstawie odtworzyć budowę całej planety, trzeba założyć, że widoczny gaz pozostaje dobrym reprezentantem materiału znajdującego się znacznie głębiej. Nowa praca pokazuje, że to założenie może być zbyt proste.

Chmury powstają tam z odparowanych skał i soli

Na Ziemi chmury kojarzą się przede wszystkim z kroplami wody albo kryształkami lodu. W głębokich atmosferach subneptunów temperatura, ciśnienie i skład chemiczny pozwalają jednak tworzyć chmury z materiałów, które na naszej planecie występują jako skały, minerały i sole.

Modele uwzględniają m.in. tlenek glinu, żelazo, krzemiany magnezu, siarczek manganu, chlorek potasu oraz siarczki sodu i cynku. Związki te mogą odparowywać w gorętszych warstwach, przemieszczać się z gazem, a następnie kondensować w postaci drobnych cząstek.

Takie chmury od dawna były problemem dla astronomów, ponieważ spłaszczają widmo planety. Zasłaniają część atmosfery i osłabiają linie absorpcyjne, po których rozpoznaje się wodę, metan, dwutlenek węgla oraz inne związki. Gęsta warstwa aerozolu może sprawić, że bardzo różne atmosfery będą z daleka wyglądały niemal tak samo.

Zespół kierowany przez Sagnicka Mukherjee z Arizona State University sprawdził jednak coś więcej. Badacze połączyli model klimatu atmosferycznego z modelami budowy wnętrza planety oraz reakcji zachodzących pomiędzy gazem i stopioną skałą. Okazało się, że chmury nie są jedynie kurtyną utrudniającą obserwacje. Aktywnie przebudowują planetę, którą astronomowie próbują rozpoznać.

Pod chmurami temperatura rośnie o tysiące stopni

Chmury mineralne pochłaniają promieniowanie cieplne wydostające się z wnętrza planety i kierują część energii z powrotem w dół. Działają więc podobnie do bardzo skutecznej izolacji, która spowalnia stygnięcie całego globu.

Ten efekt nie rozkłada się jednak równomiernie. Górne warstwy atmosfery mogą stać się chłodniejsze, ponieważ dociera do nich mniej energii z wnętrza. Jednocześnie głęboko pod nimi temperatura gwałtownie wzrasta.

W przypadku umiarkowanie ciepłego subneptuna TOI-270 d uwzględnienie chmur podniosło temperaturę na poziomie ciśnienia około 10 tys. barów o co najmniej 1000 st. C. Bliżej widocznej części atmosfery, przy ciśnieniu około 1 bara, modele wskazały natomiast ochłodzenie o mniej więcej 600 st. C.

Różnica przy granicy między atmosferą i skalistym płaszczem była jeszcze większa. W zależności od planety oraz przyjętych właściwości chmur wynosiła około 1400-2600 st. C. Nie chodzi przy tym o temperaturę samej powierzchni, lecz o to, o ile cieplejsza staje się głęboka warstwa po dodaniu chmur do modelu.

W takiej sytuacji skała, która przy bezchmurnej atmosferze pozostałaby stała, może całkowicie się roztopić. Badacze pokazali ten efekt szczególnie wyraźnie dla planet GJ 1214 b i TOI-1231 b. W wersji bez chmur na granicy atmosfery i płaszcza mogła istnieć stała powierzchnia. Po dodaniu mineralnej warstwy izolacyjnej pojawiał się ocean magmy.

Nie musi on przypominać płytkiego morza lawy widocznego z kosmosu. W subneptunie gęsta atmosfera wywiera olbrzymie ciśnienie, a przejście pomiędzy gazem i stopionym wnętrzem może znajdować się bardzo głęboko. To raczej globalna granica między grubą otoczką gazową i płynnymi krzemianami niż powierzchnia, na której dałoby się stanąć.

Ocean magmy zmienia atmosferę od spodu

Powstanie oceanu magmy uruchamia obieg materii pomiędzy wnętrzem i atmosferą. Stopiona skała może uwalniać jedne związki, a pochłaniać inne. To właśnie ten proces sprawia, że analiza górnych warstw atmosfery nie musi prowadzić do poprawnego wniosku o składzie całej planety.

W cieplejszych modelach do atmosfery trafiało więcej tlenu, tlenku krzemu i krzemowodoru. W przypadku TOI-270 d przewidywana zawartość tych związków przy granicy z płaszczem wzrosła w modelu chmurowym o co najmniej 36 proc. w porównaniu z wariantem bez chmur.

W przeciwnym kierunku wędrowały m.in. woda, metan i amoniak. Związki te mogą być wiązane przez stopione wnętrze, przez co w atmosferze pozostaje ich mniej, niż wynikałoby z początkowego składu planety.

Webb nie dokonuje więc błędnego pomiaru. Teleskop prawidłowo rejestruje światło i zawarte w nim sygnały chemiczne. Pomyłka może nastąpić dopiero podczas interpretacji danych, jeżeli astronomowie uznają obserwowaną atmosferę za niezmieniony zapis materiału, z którego powstał cały glob.

W rzeczywistości widmo może pokazywać atmosferę wielokrotnie przetworzoną przez chmury, wysoką temperaturę oraz kontakt z oceanem magmy. Ubytek wody nie musi oznaczać, że planeta zawsze była jej pozbawiona. Obecność związków krzemu nie musi natomiast wynikać wyłącznie ze składu pierwotnej atmosfery, ponieważ mogły one zostać wypuszczone przez stopione skały.

GJ 1214 b mogła nie być chłodnym, wodnym światem

Jednym z najciekawszych obiektów objętych modelowaniem jest GJ 1214 b, oddalona od nas o około 48 lat świetlnych. Przez lata planetę przedstawiano jako możliwy świat bogaty w wodę, osłonięty gęstą atmosferą i chmurami.

Nowsze obserwacje zaczęły jednak komplikować ten obraz. W atmosferze pojawiły się sygnały metalicznych par oraz dwutlenku węgla, a teraz modele wskazują, że głęboko pod chmurami może istnieć stopiona powierzchnia.

To dobrze pokazuje, dlaczego subneptuny tak trudno zamknąć w prostych kategoriach. Z zewnątrz planeta może wydawać się chłodniejsza, niż jest w rzeczywistości. Widoczna górna atmosfera oddaje ciepło i staje się stosunkowo chłodna, podczas gdy warstwy leżące tysiące kilometrów niżej są podgrzewane do temperatur pozwalających topić skały.

Podobny związek pomiędzy atmosferą i wnętrzem widzieliśmy już w przypadku mniejszych planet. Jak pisaliśmy w tekście: Planeta ma śmierdzącą chmurę. Czegoś takiego jeszcze nie grali, L 98-59 d może utrzymywać ocean magmy przez miliardy lat, a krążące pomiędzy nim i atmosferą związki siarki tworzą układ, którego nie da się zrozumieć przez badanie samego gazu.

Zupełnie inaczej wygląda pozbawiona grubej atmosfery LHS 3844 b. Jak pisaliśmy w tekście: Poznali skład obcej planety. Pierwszy taki przypadek, Webb mógł tam analizować promieniowanie pochodzące znacznie bardziej bezpośrednio z nagrzanej skalistej powierzchni. W przypadku subneptunów gruba atmosfera odcina podobną drogę i zmusza astronomów do korzystania z modeli.

Chmury mogą utrzymywać planetę w młodości przez miliardy lat

Izolacyjny wpływ chmur nie kończy się na zmianie temperatury i chemii. Subneptuny stygną wraz z wiekiem i stopniowo się kurczą. Jeżeli chmury blokują ucieczkę energii, planeta może pozostawać cieplejsza oraz bardziej napompowana przez setki milionów lub nawet miliardy lat.

To oznacza, że jej obserwowany promień nie zależy wyłącznie od ilości skał, gazu i wody. Wpływa na niego również skuteczność, z jaką cząstki chmur unoszą się w atmosferze, opadają w głąb oraz zatrzymują promieniowanie cieplne.

Szczególnie ważna okazała się wydajność sedymentacji, czyli tempo opadania cząstek. Drobne ziarna utrzymujące się wysoko i długo tworzą rozleglejszą warstwę chmur. Większe cząstki szybciej opadają, zmniejszając jej wpływ na przepływ energii. Niepewność dotycząca mikrofizyki chmur może więc przełożyć się na tysiące stopni różnicy w przewidywanej temperaturze wnętrza.

To poważna komplikacja również dla oceniania potencjalnej zdatności planet do życia. Niektóre subneptuny rozpatruje się jako światy z oceanem ciekłej wody ukrytym pod atmosferą bogatą w wodór. Jeżeli jednak ta sama atmosfera zawiera chmury zatrzymujące ogromne ilości ciepła, domniemany ocean może okazać się oceanem magmy.

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Badanie nie dowodzi, że każdy subneptun jest piekielnym światem ze stopioną powierzchnią. Wyniki pochodzą z symulacji zależnych od przyjętego składu, budowy chmur i sposobu transportu energii. Pokazują jednak, że nie można już traktować chmur jako dodatku nakładanego na gotowy model planety.

Chmury jednocześnie zasłaniają sygnały chemiczne, chłodzą górną atmosferę, podgrzewają wnętrze, zmieniają stan skał i uruchamiają wymianę gazów z magmą. Dopóki wszystkie te procesy nie zostaną policzone razem, nawet znakomite widmo z Webba może opowiadać historię innej planety niż ta, która rzeczywiście kryje się pod chmurami.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

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