W Słupsku USA wybuduje centra danych za miliardy. Ciekawe, co na to mieszkańcy

Inwestycja nie ogranicza się wyłącznie do budowy serwerowni. Według deklaracji inwestora ma to być kompleksowy projekt obejmujący również rozwój zaplecza energetycznego, nowych miejsc pracy oraz zaplecza technologicznego, które w przyszłości może przyciągnąć kolejnych inwestorów z branży nowych technologii.

W Słupskim Inkubatorze Technologicznym podpisano dwa listy intencyjne pomiędzy Twenty20 Energy Poland, Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz samorządami Słupska i gminy Redzikowo. Dokumenty dotyczą długoterminowej współpracy przy realizacji projektu określanego nazwą Red Griffin, którego celem jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury cyfrowej i energetycznej.

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Projekt, wart około 10 mld dol., ma być realizowany w trzech etapach. Zapewnić ma 790 megawatów mocy infrastruktury cyfrowej. O wyborze okolic Słupska i Redzikowa zdecydowało kilka czynników, które z punktu widzenia inwestora mają kluczowe znaczenie dla realizacji tak dużego przedsięwzięcia. Firma zwróciła uwagę przede wszystkim na dostępność rozległych terenów przygotowanych pod inwestycje, rosnący udział odnawialnych źródeł energii w regionie oraz przebieg sieci gazociągów wysokiego ciśnienia.

Dostęp do infrastruktury gazowej ma umożliwić budowę własnych źródeł zasilania dla planowanych centrów danych.

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Czym są centra danych i dlaczego są dziś tak ważne?

Centra danych należą obecnie do najważniejszych elementów współczesnej gospodarki cyfrowej. To właśnie w takich obiektach znajdują się tysiące serwerów odpowiedzialnych za działanie usług internetowych, bankowości elektronicznej, platform streamingowych, sklepów internetowych czy systemów sztucznej inteligencji. Bez nich nie działa Google, Facebook, ChatGPT czy Amazon.

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Rosnąca liczba usług cyfrowych powoduje, że zapotrzebowanie na nowoczesne centra danych rośnie z roku na rok. Wymagają one jednak ogromnych ilości energii elektrycznej, wydajnych systemów chłodzenia oraz stabilnych połączeń światłowodowych. Z tego powodu inwestycje tego typu coraz częściej obejmują również budowę własnej infrastruktury energetycznej, która ma zapewnić bezpieczeństwo zasilania przez wiele lat.

W przypadku projektu Red Griffin inwestor od początku zakłada rozwój zarówno infrastruktury cyfrowej, jak i energetycznej. To oznacza, że przedsięwzięcie będzie znacznie bardziej rozbudowane niż klasyczna budowa serwerowni.

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Europejska centrala powstanie w Gdańsku

Plany Twenty20 Energy Poland nie kończą się na Słupsku i Redzikowie. Firma zamierza utworzyć swoją europejską siedzibę główną oraz regionalny hub usług wspólnych w Gdańsku.

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To właśnie tam mają zostać ulokowane działy odpowiedzialne za projektowanie nowych inwestycji, zakupy, rozwój projektów, zarządzanie komercyjne oraz obsługę korporacyjną przedsięwzięć realizowanych nie tylko w Europie, ale również na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Według założeń centrum będzie wspierać także przyszłe inwestycje planowane w Ameryce Północnej.

Tym samym Pomorze ma szansę stać się miejscem, z którego zarządzane będą projekty realizowane na kilku kontynentach.

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Słupsk będzie centrum zarządzania projektem

Istotną rolę w całym przedsięwzięciu ma odegrać również Słupsk. To właśnie tutaj inwestor planuje utworzyć Biuro Projektu Red Griffin, które będzie odpowiadało za koordynację prac związanych z realizacją inwestycji.

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Do jego zadań ma należeć nadzór nad budową, współpraca z lokalnymi samorządami i instytucjami, kontakt z wykonawcami oraz późniejsze zarządzanie funkcjonowaniem całej infrastruktury. Oznacza to, że Słupsk stanie się jednym z głównych ośrodków operacyjnych projektu, a nie jedynie miejscem budowy jednego z obiektów.

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Tysiące miejsc pracy i szansa dla lokalnych firm

Tak duża inwestycja oznacza również zapotrzebowanie na pracowników reprezentujących wiele różnych specjalizacji. W czasie budowy potrzebni będą przede wszystkim przedstawiciele branży budowlanej, instalacyjnej i produkcyjnej. W kolejnych etapach pojawi się zapotrzebowanie na inżynierów, specjalistów od infrastruktury IT, energetyki, ochrony środowiska, zarządzania projektami oraz utrzymania obiektów.

Powstanie centrów danych może mieć również pozytywny wpływ na lokalny rynek przedsiębiorstw. Twenty20 Energy deklaruje, że zamierza angażować regionalnych wykonawców, dostawców materiałów, firmy usługowe oraz konsultantów wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe. Oznacza to szansę na zdobycie wieloletnich kontraktów przez przedsiębiorstwa działające na Pomorzu.

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Inwestycja ma zwiększyć znaczenie Pomorza

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego uznaje projekt Red Griffin za przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa cyfrowego i energetycznego regionu. Agencja zapowiada wsparcie inwestycji poprzez dostępne programy rozwoju regionalnego i krajowego.

Znaczenie projektu wykracza jednak poza sam region. W ostatnich latach Europa intensywnie inwestuje w rozwój własnej infrastruktury cyfrowej, starając się uniezależniać od rozwiązań zlokalizowanych poza kontynentem. Budowa nowych centrów danych wpisuje się w ten kierunek, ponieważ zwiększa możliwości przechowywania i przetwarzania danych na terenie Unii Europejskiej.

Dodatkowo rozwój nowoczesnej infrastruktury energetycznej może poprawić stabilność zasilania obiektów o krytycznym znaczeniu dla gospodarki i administracji.

Twenty20 Energy to międzynarodowa firma działająca w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym, której globalna siedziba znajduje się w Singapurze. Przedsiębiorstwo posiada również biura regionalne m.in. w Dubaju, Bangkoku, Papui-Nowej Gwinei, Niemczech i Luksemburgu, rozwijając projekty na rynkach Azji, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Spółka specjalizuje się w projektowaniu, finansowaniu, budowie oraz późniejszej eksploatacji infrastruktury energetycznej.

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W dotychczasowym portfolio Twenty20 Energy znajdują się przede wszystkim duże projekty energetyczne realizowane w Papui-Nowej Gwinei. Firma zaprojektowała i uruchomiła elektrownię gazową Caution Bay o mocy 45 MW wraz z towarzyszącą jej stacją elektroenergetyczną, a obecnie rozwija kolejne przedsięwzięcia, w tym elektrownię gazową Hela o mocy 66 MW oraz system pływających jednostek energetycznych Power Island FSRP, który ma zapewnić zasilanie dla nadmorskich regionów kraju. W Europie spółka rozwija natomiast projekt geotermalny w bawarskim Traunstein, który po zakończeniu ma produkować energię elektryczną i ciepło z wykorzystaniem zasobów geotermalnych.

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Bogdan Stech Redaktor Dziennikarz Spider's Web, zajmuje się tematyką militariów i obronności. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Pisze o nowych technologiach, takich jak broń hipersoniczna czy laserowa. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.