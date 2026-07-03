Unia Europejska masakruje Google. Największa kara w historii

Sprawa wygląda tak, że już w 2018 r. Komisja Europejska nałożyła na Google’a karę pieniężną w wysokości ponad 4 mld euro ze względu na liczne naruszenia prawa antymonopolowego w ciągu ostatnich 15 lat. Firma postanowiła się jednak bronić i złożyła odwołanie w tej sprawie. Jak widać, bezskutecznie.

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Google przegrał z Unią Europejską i musi zapłacić niebotyczną sumę

Komisja Europejska od wielu lat obserwuje działania Google’a. Wiele z nich jest uznawanych za antymonopolowe, a ich efektem są wielomilionowe (a nawet miliardowe) kary pieniężne. Grzywna na poziomie ponad 4 mld euro dotyczyła zarzutów zmuszania producentów smartfonów do preinstalowania wyszukiwarki Google, przeglądarki Chrome i sklepu z aplikacjami Google Play na urządzeniach z Androidem oraz uniemożliwiania korzystania z rozwiązań konkurencji.

W 2022 r. sąd obniżył karę do 4,1 mld euro, ale walka wciąż trwała. Google postanowił odwołać się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawy sądowe są znane z tego, że trwają długimi latami. Nie mówiąc już o takich, gdzie w grze są miliardy. Jednak organ sprawiedliwości stanął po stronie Komisji Europejskiej i decyzja z 2022 r. została podtrzymana.

Odwołanie wniesione przez Google i jego spółkę macierzystą Alphabet od wyroku Sądu Pierwszej Instancji zostaje oddalone, co potwierdza karę nałożoną za nadużycie pozycji dominującej przez wyszukiwarkę Google w kontekście systemu operacyjnego Android - twierdzą sędziowie.

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Google podtrzymuje stanowisko, że decyzja w sprawie jest krzywdząca. Rzecznik wyszukiwarkowego giganta uważa, iż wyrok "nie uwzględnia inwestycji firmy w zapewnienie otwartości, interoperacyjności i wolności systemu Android".

W każdym razie dostosowaliśmy nasze umowy do pierwotnej decyzji z 2018 r. i nadal koncentrujemy się na ciągłych innowacjach i otwartości wobec naszych użytkowników, partnerów i deweloperów - Google.

Dla Google’a 4 mld euro to drobne

Rekordowa kara antymonopolowa w wysokości 4,1 mld euro (ok. 17,6 mld zł) stanowi tylko mały ułamek rocznego zysku spółki matki Alphabet – mniej niż 3 proc. W ostatnich latach UE nałożyła na Google’a kary w wysokości 11 mld euro za naruszanie przepisów antymonopolowych.

Giganci technologiczni często robią tak, że zamiast dostosować się do regulacji, wolą po prostu zapłacić karę i mieć spokój. To się bardziej opłaca niż wprowadzać ogromne zmiany w systemie operacyjnym, które potencjalnie wpłynęłyby na zmniejszenie udziału Google’a na rynku oraz – przede wszystkim – na obniżenie przychodów.

Mimo to decyzja jest o tyle istotna, że może zachęcić inne firmy i organy regulacyjne do pozywania Google’a o odszkodowania.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.