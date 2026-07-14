Microsoft naprawił wyszukiwanie Windows, a ja wciąż zazdroszczę Makówkom

Jest taki specyficzny rodzaj frustracji, który zna każdy użytkownik Windowsa. Wpisujesz w pole wyszukiwania skrót „cmd”, żeby otworzyć Wiersz polecenia, a zamiast wyników dostajesz sekcję „Trendy w sieci”, propozycję gier z Microsoft Store i kafelki do subskrypcji Xbox Game Pass. Dosłownie: szukasz narzędzia, które dostałeś razem z systemem operacyjnym, a system proponuje ci, żebyś w to miejsce coś sobie kupił. Przez lata na Reddicie i X-ie krążyły screenshoty ilustrujące absurdy Windows Search - klasycznym przykładem jeszcze niedawno było wpisanie słowa „Terminal”, po którym system zamiast pokazać Terminal Windows podpowiadał film „Terminal” z 2004 r. z Tomem Hanksem. Śmieszne, gdyby nie to, że to działające narzędzie wbudowane w system operacyjny z setkami milionów użytkowników.

Teraz Microsoft opublikował wpis na blogu Windows Insider, ogłaszając kilka istotnych zmian w polu wyszukiwania Windows. Zmiany są sensowne, idą w dobrą stronę i - nie ma co owijać w bawełnę - w dużej mierze polegają na naprawianiu czegoś, co Microsoft sam zepsuł przez ostatnie kilka lat. Powód do radości? Trochę. Powód do zastanowienia się, czy jesteśmy o dekadę za macOS-em? Zdecydowanie tak.

Redmond, czy wszystko u was w porządku?

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Co Microsoft właściwie naprawił

Lista ulepszeń brzmi jak spełnienie postulatu z for dyskusyjnych sprzed paru lat. Microsoft obiecuje spokojniejszy ekran główny wyszukiwarki, mniej bałaganu wizualnego i łatwy dostęp do ostatnich wyszukiwań. Wyniki mają wyraźniej pokazywać, skąd pochodzi dana pozycja - czy to aplikacja, plik, ustawienie systemowe, wynik z sieci, czy sugestia ze Sklepu. Kluczowy element: treści promocyjne zostały usunięte z wyników web. Zamiast reklam powiązanych produktów - najistotniejsza odpowiedź. Do tego pojawia się nowe ustawienie w Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Wyszukiwanie, które pozwala wyłączyć wyniki z sieci i sugestie ze Sklepu.

Ma być lepiej, bez reklam. Zobaczymy

Problem polega na tym, że to ustawienie pojawiło się dopiero po długiej i ostrej krytyce użytkowników - dotychczas można było tylko kombinować z Rejestrem, instalować zewnętrzne skrypty typu ShutUp10++ albo ręcznie ingerować w klucze systemowe. Teraz będzie normalnym przełącznikiem. Świetnie. Tylko dlaczego nie było nim od początku?

Microsoft poprawił też tolerancję na literówki przy szukaniu aplikacji - wpisanie „utlook” powinno teraz znaleźć Outlooka. Wyniki ustawień systemowych mają być lepiej pozycjonowane, a przeszukiwanie plików ma obsługiwać dwuznakowe zapytania i lepiej integrować się z chmurą. Całość dostępna na razie w kanale Experimental dla testerów Windows Insider, z planowanym stopniowym wdrożeniem.

Użyteczna aktualizacja. Ale nie rewolucja.

Jak zepsuć coś, co działało

Windows 7 miał wyszukiwanie, które robiło dokładnie to, co powinno: wpisywałeś nazwę, dostawałeś plik, aplikację albo ustawienie. Błyskawicznie, bez szumu, bez fajerwerków. Było lokalne, było precyzyjne, było przez użytkowników lubiane.

Wyszukaj Windows w Windowsie 11 25H2. I tak jest lepiej jak było

Windows 10 zaczął mieszać wyniki lokalne z sieciowymi - ale robił to z pewnym wyczuciem. Windows 11 poszedł dalej i zamienił pasek wyszukiwania w coś, co można opisać tylko jako hub contentowy napędzany przez Binga. Otworzyć Search bez wpisywania czegokolwiek i zobaczyć „Popularne przepisy”, „Gry dla Ciebie”, „Trendy AI” oraz trzy kafelki z aplikacjami do zainstalowania ze Sklepu - to nie jest wyszukiwarka. To jest billboard.

To, co Windows Search utracił, to tożsamość. Przestał wiedzieć, czy jest launcherem, przeglądarką plików, wyszukiwarką internetową, czy platformą reklamową. A gdy jedno narzędzie próbuje być czterema naraz, zazwyczaj jest żadnym z nich.

Cupertino od 2005 r. nie ma konkurencji. Przynajmniej w mainstreamowych, wbudowanych rozwiązaniach

macOS Spotlight

He, he, Windows Search

Teraz pora na część, która dla wielu użytkowników Windowsa będzie nieprzyjemną pigułką do połknięcia. Kiedy Microsoft dopiero odkrywa ideę wyszukiwarki systemowej skupionej na lokalnych wynikach bez reklam i dającej użytkownikowi kontrolę nad tym, co widzi, to Apple te zagadnienia rozwiązało dwie dekady temu. Nie, to nie jest przesada.

Spotlight pojawił się w 2005 r., w Mac OS X 10.4 Tiger, i od razu definiował to, czym powinna być wyszukiwarka systemowa: błyskawicznym, indeksującym metadane narzędziem, które szuka wszędzie i oddaje kontrolę użytkownikowi. Apple prezentował go jako odpowiednik wyszukiwania po nazwisku i albumie w iTunes, tylko dla całego komputera - e-maile, dokumenty, zdjęcia, ustawienia, kontakty naraz. Tamta premiera była na tyle przełomowa, że pojawiły się spekulacje, iż Aero Search w Windows Viście był przynajmniej inspirowany Spotlightem.

Pamiętacie ten zrzut na początku tekstu, z Windowsem i Minutnikiem?

Przez kolejnych dwadzieścia lat Apple co roku dokładał Spotlightowi kolejne możliwości. Kalkulacje matematyczne bezpośrednio w polu wyszukiwania. Przeliczanie walut i jednostek miary w czasie rzeczywistym - wpisujesz „32 stopy na metry” i dostajesz wynik natychmiast, bez otwierania przeglądarki. Wyszukiwanie w treści plików, nie tylko po nazwie. Śledzenie lotów po samym numerze rejsu. Wysyłanie wiadomości i maili bez opuszczania pola wyszukiwania.

macOS 26 Tahoe: Spotlight rozgrywa to na całego

A macOS 26 Tahoe, który trafił w ręce użytkowników jeszcze w 2025 r., przyniósł to, co Apple sam nazwał „największą aktualizacją Spotlighta w historii”.

Nowy Spotlight ma cztery zupełnie różne tryby pracy, otwierane skrótami Command+1 przez Command+4. Pierwsza cyfra to wizualny launcher aplikacji, bliższy Bibliotece z iPhone'a niż klasycznej liście. Druga to przeglądarka plików z filtrowaniem po typie, źródle (lokalny dysk, iCloud, Google Drive, Dropbox, OneDrive) i aplikacji. Trzecia to centrum akcji - i to jest serce całej aktualizacji.

Akcje w Spotlighcie to coś, czego Windows Search nie ma nawet w zalążku. Wpisujesz „uruchom minutnik”, Spotlight pyta o czas i uruchamia timer w aplikacji Zegar. Wpisujesz inicjały zdefiniowanego przez siebie skrótu (Quick Key), na przykład „sm” dla Send Message, i wysyłasz wiadomość bez otwierania jakiejkolwiek aplikacji. Ponad sto wbudowanych akcji, z możliwością definiowania własnych przez Shortcuts i otwartym API dla deweloperów. To nie jest launcher. To jest interfejs sterowania systemem z poziomu klawiatury.

Czwarty tryb, Command+4, to historia schowka - zintegrowany w systemie menadżer clipboarda, który przez lata wymagał na Macu aplikacji trzecich jak Alfred czy Pasta. Spotlight zapamiętuje skopiowane teksty, linki, obrazy i pliki przez 30 minut, 8 godzin albo 7 dni, zależnie od preferencji. Na Windowsie odpowiednik (Win+V) istnieje co prawda od Windows 10, ale to kompletnie nie ten poziom funkcjonalności.

Jak indeksowanie decyduje o wszystkim

Jest jedna kwestia, przy której różnica między Spotlightem a Windows Search nie jest kwestią filozofii ani monetyzacji - jest kwestią czystej inżynierii. Chodzi o to, jak te dwa systemy budują i odpytują swoje indeksy plików, bo to właśnie tu leży źródło odczuwalnej przepaści w szybkości.

Spotlight działa na bazie frameworku Core Spotlight i procesu mdworker, który monitoruje system plików niemal w czasie rzeczywistym. Każdy zapisany plik, zmieniony dokument, dodany e-mail - zmiany trafiają do indeksu w czasie mierzonym w ułamkach sekund. Apple indeksuje nie tylko nazwy plików, ale też metadane i treść: tekst w PDF-ach, dane EXIF ze zdjęć, treść e-maili, tagi w dokumentach Pages, właściwości plików muzycznych. Robi to domyślnie i bez konieczności konfiguracji. W praktyce oznacza to, że przy zapytaniach o dokumenty Spotlight zwraca pierwsze wyniki w ułamki sekund, a Windows nierzadko dopiero i po kilku sekundach.

Windows Search używa Windows Indexing Service, który z kolei domyślnie indeksuje przede wszystkim nazwy plików i podstawowe metadane - przeszukiwanie treści dokumentów jest dostępne, ale nie jest włączone z automatu dla wszystkich typów plików. Co więcej: indeks nie odświeża się tak agresywnie i może mieć opóźnienie od 5 do nawet 120 sekund po zapisaniu nowego pliku. Dorzuć do tego, że Windows Search od pewnego czasu próbuje łączyć wyniki lokalne z chmurą - OneDrive, SharePoint, Outlook - i każde zapytanie musi przepytać kilka różnych „providerów” danych jednocześnie, co spowalnia odpowiedź nawet wtedy, gdy szukamy tylko lokalnego pliku. Architektura zoptymalizowana pod integrację ekosystemową zamiast pod czas reakcji.

Na Maku podczas wyszukiwania mogę nawet odpisać na maila, podczas gdy...

...Windows nawet nie wie, że mam dużo maili z fakturami. Tak, na Outlooku

Istnieje program Everything firmy Voidtools, który na Windowsie osiąga szybkości dosłownie nieosiągalne dla Spotlighta - czasy odpowiedzi rzędu 0,001-0,005 sekundy, bo omija całkowicie warstwę systemu plików i czyta bezpośrednio z tablicy MFT (Master File Table) systemu NTFS. To rozwiązanie eleganckie do bólu i mocno polecane przez społeczność. Ale - i tu wracamy do korzeni problemu - to aplikacja zewnętrzna, którą trzeba zainstalować osobno. Natomiast w kontekście treści dokumentów (nie tylko nazw plików) Everything z domyślnymi ustawieniami nic nie znajdzie - tam Spotlight nadal wygrywa, szukając semantycznie i przeszukując zawartość.

Różnica w podejściu sprowadza się do jednej decyzji projektowej: Spotlight od początku był budowany jako narzędzie do przeszukiwania sensu i treści, nie tylko ścieżek i nazw. Windows Search był budowany jako indeksator plików, który z czasem zaczął rosnąć w różnych kierunkach - niekoniecznie z pożytkiem dla spójności. I to widać, kiedy wpisujesz „notatka ze spotkania budżetowego” - Spotlight przeszuka treść plików, tytuły e-maili, notatki i kalendarz, żeby znaleźć właściwy dokument; Windows Search potraktuje to jako literalne zapytanie o ciąg znaków w nazwie pliku. Taka fundamentalna różnica w filozofii indeksowania nie zniknie dzięki jednej aktualizacji.

Filozofia kontra strategia monetyzacyjna

Tutaj dotykamy czegoś głębszego niż lista funkcji. Różnica między Spotlightem a Windows Search to nie kwestia budżetów ani możliwości inżynieryjnych - Microsoft ma zasoby, żeby napisać doskonałe narzędzie systemowe. Różnica jest filozoficzna.

Apple projektuje Spotlight jako narzędzie dla użytkownika. Jego jedynym zadaniem jest pomóc ci znaleźć lub zrobić to, czego szukasz, jak najszybciej. Dlatego działa w pełni offline (bez połączenia z siecią wyniki lokalne nie znikają), dlatego nie ma ekranu głównego pełnego treści - jest pole tekstowe i tyle. Dlatego przez dwadzieścia lat nie pojawiła się tam żadna reklama, żaden kafelek z płatną aplikacją, żaden „trend z sieci”.

Microsoft projektuje Windows Search jako część ekosystemu monetyzacyjnego. Bing, Microsoft Store, Game Pass, Copilot - to wszystko produkty, które generują przychody lub zbierają dane. Wyszukiwarka systemowa jest naturalnym miejscem na ekspozycję tych produktów, bo jest zawsze pod ręką. To nie jest zarzut o złą wolę - to jest po prostu inna hierarchia priorytetów. Wynik jest taki, że użytkownik musi aktywnie wyłączać funkcje, których nie chce, zamiast domyślnie dostawać to, czego potrzebuje. Na Windowsie 11 wyłączenie reklam, Binga w wyszukiwarce, sugestii w Eksploratorze plików, reklam na ekranie blokady, kafelków promocyjnych w Start menu i podpowiedzi w Ustawieniach to kilkanaście osobnych przełączników w różnych sekcjach panelu sterowania.

PowerToys i smutna prawda o ekosystemie

Ciekawostka: Microsoft wie, jak zrobić wyszukiwarkę przypominającą Spotlight. Dowodem jest PowerToys Command Palette - narzędzie z pakietu PowerToys, które jest szybkie, zorientowane na klawiaturę, skupione na akcjach i nie próbuje niczego sprzedać. Działa tak, jak użytkownicy chcieliby, żeby działał Windows Search. Ale nie jest domyślnym elementem systemu - trzeba go ściągnąć osobno.

Na macOS sytuacja jest odwrotna: to Spotlight jest odpowiednio dobry od ręki, a jeśli ktoś chce więcej, sięga po Alfreda albo Raycast. Raycast ma ponad 1500 rozszerzeń jednym kliknięciem, wbudowane AI (GPT-4 i Claude), zarządzanie oknami i historię schowka - i jest najczęściej wybieranym launcherem wśród deweloperów w bieżącym roku. Alfred, starsza alternatywa, jest szybszy i pozbawiony subskrypcji, zachowując przy tym głęboką integrację z systemem. Oba narzędzia budują na fundamencie, który Apple dostarczyło dwa dekady temu.

Paleta poleceń z Microsoft PowerToys jest świetna. Czemu nie jest częścią Windowsa?

Na Windowsie analogiczny ekosystem nie powstał w podobnym stopniu, bo przez lata domyślna wyszukiwarka była na tyle… wystarczająca, że nie stymulowała rynku wyspecjalizowanych launcherów. Teraz, gdy Search stał się bardziej problematyczny niż pomocny, pojawiają się Flow Launcher, Keypirinha i właśnie PowerToys - ale to wciąż niszowe opcje, wymagające samodzielnej inicjatywy użytkownika.

Krok w dobrą stronę, ale maraton jeszcze przed nimi

Żeby być fair: zmiany są autentycznie pozytywne. Usunięcie treści promocyjnych z wyników to długo oczekiwana decyzja. Kontrola nad tym, co pojawia się w wyszukiwarce, powinna być standardem, nie przywilejem. Lepsze rankingowanie lokalnych wyników - nareszcie. Tolerancja literówek przy nazwach aplikacji - drobiazg, który doceni każdy, kto kiedyś pisał w pośpiechu.

Ale kontekst jest nieubłagany. Te zmiany są odpowiedzią na kilka lat skarg, zrzutów ekranu viralowo krążących po mediach społecznościowych. To nie jest innowacja - to spłata długu wobec użytkowników. Spotlight w tym samym czasie zyskał wbudowany manager schowka, tryb akcji z setką predefiniowanych poleceń, filtrowanie po chmurach zewnętrznych i Quick Keys do własnych skrótów. Trudno porównywać „znowu usuniemy reklamy z wyszukiwarki” z „teraz możesz wysłać e-maila do kontaktu wpisując dwie litery, nie otwierając żadnej aplikacji”.

Czy to oznacza, że Windows jest gorszy? Absolutnie nie w sensie ogólnym - to kompletnie różne platformy z kompletnie różnymi zaletami. Ale w tej jednej, konkretnej dziedzinie: wyszukiwarki systemowej jako produktywnego narzędzia użytkownika, Cupertino jest o lata świetlne dalej. I nie od dziś.

Wpisuję więc Cmd+Spacja, piszę „320 PLN in EUR”, dostaję przelicznik od razu, bez reklam, bez ekranu głównego z przepisami na zupę. I zazdroszczę dalej.

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