Klimatyzacja odmawia posłuszeństwa w środku upału, serwisant wymienia elektronikę, uszczelnia całą instalację i wystawia fakturę na kilka tysięcy złotych. Skoro urządzenie jest zamontowane na stałe i stanowi część mieszkania albo lokalu, pojawia się naturalne pytanie: czy ten wydatek można odliczyć od podatku? Odpowiedź zależy nie tyle od rodzaju awarii, ile od tego, kto korzysta z klimatyzacji i w jaki sposób rozlicza swoje dochody.

Przegląd, naprawa i modernizacja nie oznaczają tego samego

Pod hasłem remont klimatyzacji mogą kryć się bardzo różne prace. Dla podatków ta różnica może być jednak ważniejsza, niż końcowa kwota na fakturze.

Okresowe mycie filtrów, czyszczenie wymiennika, odgrzybianie i kontrola parametrów urządzenia to przede wszystkim bieżący serwis. Naprawą będzie np. wymiana uszkodzonego wentylatora, elektroniki, pompy skroplin albo uszczelnienie przewodów. Celem takich prac jest zazwyczaj przywrócenie urządzenia do stanu, w którym działało wcześniej.

Inaczej wygląda dołożenie kolejnych jednostek, zwiększenie mocy systemu, wykonanie nowych tras instalacyjnych albo wyposażenie klimatyzacji w funkcje, których wcześniej nie miała. Takie prace mogą być już modernizacją lub ulepszeniem, a nie zwykłym remontem. Przy tym warto pamiętać, że w pełni sprawna instalacja nie powinna potrzebować np. dobicia. Więcej o tym przeczytasz w tym tekście.

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O tym wszystkim nie rozstrzyga sama nazwa wpisana przez wykonawcę. Faktura opisana jako remont instalacji klimatyzacyjnej może w rzeczywistości dotyczyć budowy niemal nowego systemu. Z kolei wymiana drogiej sprężarki na nową, ale o porównywalnych parametrach, nadal może służyć jedynie odtworzeniu pierwotnej sprawności.

Ulga termomodernizacyjna nie obejmuje remontu klimatyzatora

Pierwszym miejscem, w którym wiele osób szuka możliwości odliczenia, jest ulga termomodernizacyjna. Czym ona jest dowiesz się tutaj. Klimatyzator z funkcją grzania działa przecież na podobnej zasadzie jak pompa ciepła powietrze-powietrze. To jednak za mało, aby fiskus uznał wydatek.

Katalog materiałów, urządzeń i usług objętych ulgą termomodernizacyjną jest szczelnie zamknięty. Ministerstwo Finansów wskazuje wprost, że wydatków na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania nie można odliczyć w ramach tej ulgi. Dotyczy to również klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła.

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Skoro fiskus wyklucza zakup i montaż urządzenia, tym bardziej nie należy wpisywać do ulgi jego późniejszego serwisowania. Nie odliczymy w ten sposób czyszczenia, usuwania wycieku, wymiany wentylatora, naprawy elektroniki ani uzupełnienia czynnika chłodniczego. Swoją drogą, przy zamawianiu czyszczenia klimatyzacji warto zwracać uwagę, jak ono przebiega. Więcej o tym tutaj.

W internecie nadal można znaleźć starsze interpretacje, w których podatnikom pozwalano zaliczać niektóre klimatyzatory grzewcze do pomp ciepła. Problem w tym, że stanowisko organów zostało później zaostrzone, a część korzystnych rozstrzygnięć zmieniono. Opieranie rozliczenia za 2026 r. na kilkuletnim artykule może więc skończyć się korektą zeznania i koniecznością zapłaty zaległego podatku. Co może być bardzo dotkliwe.

Nie pomoże również odpowiednia nazwa na fakturze. Wpisanie serwis pompy ciepła powietrze-powietrze zamiast naprawa klimatyzatora nie zmieni rzeczywistego przeznaczenia i konstrukcji urządzenia.

Nie ma powszechnej ulgi na naprawę klimatyzacji

Samo posiadanie faktury za naprawę klimatyzatora nie daje nam prawa do wpisania jej do rocznego zeznania podatkowego.

W Polsce nie obowiązuje dziś ogólna ulga remontowa, w ramach której można byłoby odliczać od dochodu dowolne wydatki ponoszone na mieszkanie. Jeżeli klimatyzacja służy wyłącznie domownikom, koszt przeglądu, czyszczenia, usunięcia nieszczelności, wymiany sprężarki albo naprawy sterownika pozostaje co do zasady zwykłym wydatkiem prywatnym.

Nie zmienia tego fakt, że klimatyzator jest przykręcony do ściany, przewody przechodzą przez mur, a jednostka zewnętrzna wisi na elewacji. Trwałe zamontowanie urządzenia nie tworzy osobnej podstawy do odliczenia.

Trzeba przy tym odróżnić kilka mechanizmów, które w codziennym języku bywają nazywane po prostu wrzuceniem w podatek. Czym innym jest ulga pomniejszająca dochód, czym innym koszt uzyskania przychodów w działalności, czym innym odliczenie VAT, a jeszcze czym innym zwolnienie dochodu ze sprzedaży nieruchomości w ramach ulgi mieszkaniowej.

Faktura za naprawę klimatyzacji nie jest więc jeszcze ulgą. Jest tylko dowodem, że podatnik poniósł określony wydatek. Dopiero jego cel i okoliczności decydują, czy dokument będzie miał znaczenie w rozliczeniu.

W firmie naprawa klimatyzacji może być kosztem

Sytuacja zmienia się jednak drastycznie, gdy klimatyzator chłodzi biuro, sklep, gabinet, punkt usługowy, restaurację, serwerownię albo inny lokal wykorzystywany do działalności gospodarczej.

Wydatek może wtedy stanowić koszt uzyskania przychodów, jeżeli ma związek z osiąganiem przychodów albo zachowaniem lub zabezpieczeniem ich źródła. Klimatyzacja nie musi bezpośrednio produkować towaru ani wykonywać usługi. Wystarczy, że zapewnia warunki potrzebne do normalnego działania przedsiębiorstwa.

W gabinecie medycznym chłodzenie wpływa na komfort pacjentów i personelu. W sklepie zapobiega przegrzewaniu lokalu i części produktów. W punkcie usługowym pozwala pracownikom oraz klientom przebywać w pomieszczeniu podczas upału. W serwerowni może wręcz chronić sprzęt przed awarią.

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Naprawa, która przywraca sprawność używanego w firmie urządzenia, może więc zostać ujęta jako bieżący koszt podatkowy, o ile przedsiębiorca potrafi wykazać jej gospodarczy charakter i posiada odpowiednią dokumentację. Organy podatkowe rozróżniają takie wydatki od ulepszenia środka trwałego i potwierdzają, że koszty remontu mogą być rozliczane na zasadach ogólnych.

Nie oznacza to oczywiście, że urząd skarbowy odda przedsiębiorcy całą wartość faktury. Koszt obniża dochód, od którego dopiero wylicza się podatek. Jeżeli naprawa kosztowała 4000 zł, firma nie otrzymuje automatycznie 4000 zł zwrotu. Korzyść podatkowa odpowiada jedynie podatkowi, który zostałby naliczony od tej części dochodu, zależnie od stosowanej formy opodatkowania.

Ryczałtowiec faktury nie wrzuci w koszty

Przedsiębiorca może mieć firmową klimatyzację, fakturę wystawioną na działalność i bezsporny związek urządzenia z osiąganymi przychodami, a mimo to nie rozliczyć naprawy jako kosztu. Stanie się tak, jeżeli wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Pamiętajmy, że przy ryczałcie podatek oblicza się od przychodu, a nie od dochodu. Poniesione wydatki nie pomniejszają podstawy opodatkowania. Dotyczy to zarówno zakupu papieru do drukarki, wyposażenia lokalu, rachunków za energię, jak i naprawy klimatyzatora.

Faktura nadal jest potrzebna z powodów księgowych, gwarancyjnych i dowodowych. Może mieć także znaczenie dla rozliczenia VAT, jeżeli przedsiębiorca jest jego czynnym podatnikiem. Nie obniży jednak samego ryczałtu.

Koszty mogą co do zasady rozliczać przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej, podatkiem liniowym albo (w przypadku spółek) podatkiem CIT. Za każdym razem musi istnieć rzeczywisty związek pomiędzy wydatkiem a działalnością.

Droga naprawa może okazać się ulepszeniem

Najwięcej wątpliwości pojawia się jednak wtedy, gdy serwis nie ogranicza się do wymiany jednej części. Firma postanawia przy okazji awarii zwiększyć moc instalacji, dołożyć jednostki w kolejnych pomieszczeniach, wymienić sterowanie albo przebudować cały układ.

Jeżeli prace jedynie odtwarzają poprzednią sprawność, to wydatek może zostać rozliczony bezpośrednio jako koszt remontu. Jeżeli jednak zwiększają wartość użytkową środka trwałego, mogą zostać zakwalifikowane jako ulepszenie.

Przy podatku PIT znaczenie ma m.in. suma wydatków poniesionych w danym roku. Jeżeli przekracza ona 10 tys. zł i skutkiem prac jest wzrost wartości użytkowej środka trwałego, wydatki mogą powiększać jego wartość początkową. Wtedy korzyść podatkowa nie pojawia się od razu – koszt jest rozliczany stopniowo przez odpisy amortyzacyjne.

Wyobraźmy sobie biuro z jednym klimatyzatorem. Firma wymienia uszkodzony agregat na urządzenie o podobnej mocy, współpracujące z dotychczasową jednostką. To może być odtworzenie sprawności.

Jeżeli jednak podczas tej samej inwestycji montuje się nowy system multisplit, chłodzący dodatkowo trzy pomieszczenia, trudno twierdzić, że nic się nie zmieniło. Instalacja ma większy zasięg, moc i użyteczność.

Właśnie dlatego księgowy powinien otrzymać nie tylko fakturę z końcową kwotą. Potrzebuje także informacji, co dokładnie wykonano, jakie elementy wymieniono i czy system po zakończeniu prac ma takie same możliwości jak wcześniej.

Klimatyzacja w domowym biurze to trudniejszy przypadek

Prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu nie powoduje, że każdy domowy wydatek automatycznie staje się kosztem firmy. Klimatyzator zamontowany w osobnym gabinecie, wykorzystywanym wyłącznie do przyjmowania klientów lub wykonywania pracy, jest stosunkowo łatwy do powiązania z działalnością. Jeżeli serwis naprawia właśnie tę jednostkę, przedsiębiorca ma mocniejsze argumenty za rozliczeniem pełnej kwoty.

Inaczej wygląda klimatyzacja wisząca w salonie, z którego korzystają również domownicy. Jeszcze bardziej skomplikowany jest system obsługujący całe mieszkanie, w tym sypialnię, kuchnię i pokój dziecięcy. W takim przypadku zaliczenie całego kosztu naprawy do działalności może być trudne do obrony. Rozsądniejsze będzie ustalenie proporcji odpowiadającej firmowemu wykorzystaniu urządzenia.

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Co istotne, nie istnieje jedna ustawowa proporcja odpowiednia dla każdego mieszkania. Można brać pod uwagę powierzchnię wykorzystywaną w działalności, liczbę obsługiwanych pomieszczeń, czas pracy systemu i to, której części instalacji dotyczyła awaria.

Przykładowo naprawa jednostki znajdującej się wyłącznie w gabinecie może zostać rozliczona inaczej niż serwis wspólnego agregatu współpracującego z urządzeniami w całym domu. Przy większych kwotach sposób podziału warto uzgodnić z księgowym i zachować krótkie, pisemne uzasadnienie przyjętej metody.

Koszt podatkowy i odliczenie VAT to dwie różne sprawy

Czynny podatnik VAT może odliczyć podatek z faktury za naprawę klimatyzacji w zakresie, w jakim urządzenie służy czynnościom opodatkowanym VAT.

Jeżeli klimatyzacja działa wyłącznie w firmowym sklepie lub biurze, a przedsiębiorca prowadzi sprzedaż opodatkowaną, możliwe jest zasadniczo odliczenie całego podatku naliczonego. Przy wykorzystaniu mieszanym odliczenie powinno zostać odpowiednio ograniczone. Podatku VAT nie odliczy przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia podmiotowego, wykonujący wyłącznie czynności zwolnione albo używający urządzenia tylko prywatnie.

Trzeba też prawidłowo ustalić wartość kosztu dochodowego. Jeżeli VAT został odliczony, kosztem będzie zwykle kwota netto. Jeśli podatnik nie miał prawa do odliczenia, kosztem może być kwota brutto.

Możliwa jest zatem sytuacja, w której przedsiębiorca na ryczałcie nie zaliczy naprawy do kosztów PIT, ale jako czynny podatnik VAT odliczy podatek naliczony. Jeden mechanizm nie wyklucza automatycznie drugiego.

Dokumenty powinny mówić, co naprawdę naprawiono

Ogólny opis usługa klimatyzacyjna nie pomaga ani przedsiębiorcy, ani księgowemu. Przy większej naprawie warto dopilnować, aby dokumentacja dokładnie przedstawiała zakres prac.

Na fakturze lub w dołączonym protokole powinny znaleźć się m.in.:

dane naprawianego urządzenia,

adres i miejsce jego montażu,

opis stwierdzonej awarii,

wyszczególnienie wymienionych części,

zakres robocizny,

informacja, czy zwiększono moc lub rozbudowano instalację,

data wykonania prac,

wartość usługi i materiałów.

Przedsiębiorca powinien dodatkowo potrafić wykazać, w jaki sposób lokal i klimatyzacja służą działalności. W domowym biurze przyda się opis przyjętej proporcji. W uldze mieszkaniowej potrzebny będzie dowód, że środki pochodziły ze sprzedaży nieruchomości i zostały wydane w odpowiednim terminie. Przy uldze rehabilitacyjnej konieczne są dokumenty potwierdzające prawo do ulgi i związek wydatku z niepełnosprawnością. Ale o tym nieco później.

Nie należy też sztucznie dostosowywać opisu usługi do oczekiwanego skutku podatkowego. Faktura powinna przedstawiać to, co rzeczywiście wykonał serwis, a nie wersję, która najlepiej brzmi w zeznaniu.

Wynajmujący prywatnie mieszkanie nie obniży ryczałtu

Klimatyzacja bardzo często jest elementem wyposażenia mieszkania przeznaczonego na wynajem. Gdy urządzenie się zepsuje, koszt naprawy zazwyczaj ponosi właściciel. Nie oznacza to jednak, że wydatek zmniejszy podatek od najmu.

Od 2023 r. przychody z najmu prywatnego są opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatek oblicza się od uzyskanego przychodu, bez odejmowania kosztów remontu, wyposażenia, prowizji czy napraw. Właściciel może więc zapłacić kilka tysięcy złotych za wymianę sprężarki, a mimo to nadal obliczyć ryczałt od pełnej kwoty otrzymanego czynszu.

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Inaczej może wyglądać jednak najem prowadzony w ramach działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca rozlicza dochód według skali, liniowo albo w CIT, naprawa urządzenia służącego wynajmowanemu lokalowi może stanowić koszt. Gdy wybrał ryczałt, kosztu nie uwzględni.

Osobną sprawą jest to, kto zgodnie z umową najmu powinien pokryć koszt konkretnej awarii. To zagadnienie cywilne i nie zmienia samej konstrukcji podatku. Nawet jeżeli właściciel był zobowiązany do naprawy, prywatny ryczałt nadal nie pozwoli mu odjąć faktury od przychodu.

Ulga mieszkaniowa może pomóc, ale nie jest ulgą remontową

Istnieje jeszcze jeden szczególny przypadek. Dotyczy osoby, która sprzedała nieruchomość przed upływem pięciu lat liczonych według zasad podatkowych i chce uniknąć zapłaty PIT, przeznaczając uzyskany przychód na własne cele mieszkaniowe.

Pieniądze ze sprzedaży trzeba wydać nie później niż w ciągu trzech lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie. Własnym celem mieszkaniowym może być m.in. remont własnego domu albo lokalu.

Interpretacje podatkowe potwierdzają, że zakup i trwały montaż instalacji klimatyzacyjnej może w określonych okolicznościach zostać uznany za wydatek na własny cel mieszkaniowy.

Nie oznacza to jednak, że każdy rachunek z serwisu automatycznie kwalifikuje się do zwolnienia. Przy naprawie istniejącego systemu trzeba ocenić, czy prace są rzeczywistym remontem trwale związanej z lokalem instalacji oraz czy zostały sfinansowane pieniędzmi ze sprzedaży nieruchomości w wymaganym terminie.

Lokal musi także służyć zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Naprawa klimatyzatora w mieszkaniu utrzymywanym wyłącznie pod wynajem nie będzie własnym celem mieszkaniowym tylko dlatego, że właściciel posiada lokal.

Przy dużym wydatku na remont istniejącej instalacji, którego podatnik chce użyć do rozliczenia dochodu ze sprzedaży, bezpiecznym rozwiązaniem może być wystąpienie o indywidualną interpretację. Interpretacje dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie należy bezrefleksyjnie przenosić odpowiedzi wydanej komuś innemu.

Ulga rehabilitacyjna działa tylko w szczególnych sytuacjach

Organy podatkowe dopuszczają możliwość odliczenia zakupu i montażu klimatyzacji w ramach ulgi rehabilitacyjnej, gdy urządzenie odpowiada konkretnym potrzebom wynikającym z niepełnosprawności i realnie ułatwia wykonywanie czynności życiowych.

Nie wystarczy jednak samo posiadanie orzeczenia ani argument, że podczas upału każdemu łatwiej funkcjonuje się w chłodnym pomieszczeniu. Potrzebny jest bezpośredni związek pomiędzy urządzeniem a rodzajem niepełnosprawności.

Jeszcze ostrożniej należy podchodzić do późniejszego serwisu. Pozytywna interpretacja dotycząca zakupu i montażu nie przesądza automatycznie o możliwości odliczania corocznego czyszczenia, przeglądów i każdej wymienionej części.

Jeżeli klimatyzacja została zainstalowana jako indywidualne wyposażenie potrzebne konkretnej osobie, a poważna awaria uniemożliwia dalsze korzystanie z urządzenia, podatnik może mieć argumenty za uznaniem kosztu naprawy. Nie jest to jednak przypadek, w którym warto opierać się na ogólnym poradniku. Przy większej kwocie potrzebna może być własna interpretacja i dokumentacja pokazująca zdrowotną funkcję instalacji.

Zabytek nie zamienia zwykłego serwisu w ulgę

Właściciel mieszkania w zabytkowej kamienicy może pomyśleć o uldze na zabytki. Pozwala ona odliczyć część wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru. Jeśli jesteś właścicielem lokalu w kamienicy i chcesz zamontować klimatyzację, to koniecznie zapoznaj się z treścią artykułu: Montaż klimatyzacji na budynku będącym zabytkiem. Co wolno, a czego nie.

Odliczenie może wynosić do 50 proc. kwalifikowanych wydatków, ale wymaga spełnienia szeregu warunków, w tym posiadania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora, odpowiedniego zaświadczenia po wykonaniu prac i właściwej faktury.

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Samo czyszczenie filtrów, naprawa elektroniki albo wymiana wentylatora nie stają się jednak robotami budowlanymi przy zabytku tylko dlatego, że klimatyzator znajduje się w starej kamienicy.

Inaczej można oceniać szersze prace ingerujące w elewację, mur lub zabytkową substancję, ale odliczenie dotyczyłoby wtedy wyłącznie wydatków mieszczących się w zatwierdzonym zakresie robót. Nie można wrzucić do ulgi całej faktury z serwisu tylko dlatego, że wykonawca pojawił się pod adresem wpisanym do rejestru zabytków.

*Źródło grafiki wprowadzającej: cacaroot, Getty Images, Canva Pro / własne

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