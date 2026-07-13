Polska buduje port za 10 mld zł. Ma zmienić układ sił na Bałtyku

- Zaczynamy od budowy drogi technicznej. To jest fizyczne rozpoczęcie tej mega inwestycji, na którą czekała polska gospodarka morska. Inwestycja o wartości 10 miliardów złotych zmieni oblicze polskiej gospodarki morskiej. Będziemy mogli konkurować z najważniejszymi portami europejskimi, dzięki temu, że zdecydowaliśmy się na naprawdę odważny projekt - zadeklarował Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Przylądek Pomerania w Świnoujściu to 186 ha nowego lądu odzyskanego z morza, terminal o zdolności przeładunkowej do 2 mln TEU rocznie, 1,3 km nabrzeża kontenerowego i blisko 3 km nowych nabrzeży.

Przylądek Pomerania według zapowiedzi ma stać się hubem przeładunkowym obsługującym zarówno międzynarodowe relacje międzykontynentalne, jak i zaplecze Europy Środkowej – Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier. Terminal zostanie również przygotowany do podwójnego, cywilno-wojskowego wykorzystania, co znacząco zwiększy zdolności logistyczne i obronne kraju.

- Mamy taką ambicję, żeby nasze porty były bramą dla tej części Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki portowi w Świnoujściu, nowemu portowi głębokowodnemu, polska gospodarka będzie miejscem, które będzie odgrywać kluczowe znaczenie w międzynarodowym handlu. Te towary będą mogły obsługiwać nie tylko polski rynek, ale także naszych południowych sąsiadów i wschodnich Niemiec. To są wielkie możliwości i wielkie szanse na rozwój gospodarczy - przekonuje wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Przylądek Pomerania to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla Polski - zaznacza Ministerstwo Infrastruktury.

Dzięki niej polskie porty będą mogły obsługiwać największe kontenerowce wpływające na Bałtyk, zwiększą swoje możliwości przeładunkowe oraz wzmocnią bezpieczeństwo i odporność łańcuchów dostaw. Powstanie nowoczesny hub logistyczny dla Europy Środkowo-Wschodniej, który zwiększy niezależność transportową Polski i umocni jej pozycję na logistycznej mapie Europy - zapowiada resort infrastruktury.

Nowy terminal będzie najbardziej ekologicznym portem na Bałtyku

Zastosowane zostaną zeroemisyjne technologie przeładunkowe oraz system zasilania statków z lądu. Dzięki temu uda się ograniczyć emisję hałasu i spalin.

Na obszarze ponad 47 ha zostanie wybudowany nowy układ kolejowy i drogowy. Powstaną dwa tory dojazdowe o długości ponad 3 km. Na samym terminalu powstanie bocznica kolejowa. Do terminala będzie prowadził układ drogowy o długości 2 km. Powstanie infrastruktura wodno-kanalizacyjna, informatyczna, sanitarna oraz budynki dla straży granicznej, celnej i służb sanitarnych.

Jak zapowiada resort, inwestycja przyniesie również nowe miejsca pracy, stworzy nowe możliwości dla polskich przedsiębiorstw, eksporterów i importerów oraz będzie impulsem rozwojowym dla Pomorza Zachodniego i całej polskiej gospodarki na kolejne dekady.

- To inwestycja, która będzie wzmacniać pozycję Polski jako morskiego i logistycznego centrum naszego regionu przez kolejne dekady - zapowiada Ministerstwo Infrastruktury.

Uruchomienie terminalu planowane jest na lata 2029–2030. Przylądek Pomerania będzie największą inwestycją w ponad 75-letniej historii Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz jedną z największych inwestycji portowych realizowanych obecnie na Bałtyku.

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