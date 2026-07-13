Polska buduje port za 10 mld zł. Ma zmienić układ sił na Bałtyku
To największa inwestycja portowa w Polsce - ogłasza Ministerstwo Infrastruktury, informując o rozpoczęciu realizacji projektu Przylądek Pomerania.
- Zaczynamy od budowy drogi technicznej. To jest fizyczne rozpoczęcie tej mega inwestycji, na którą czekała polska gospodarka morska. Inwestycja o wartości 10 miliardów złotych zmieni oblicze polskiej gospodarki morskiej. Będziemy mogli konkurować z najważniejszymi portami europejskimi, dzięki temu, że zdecydowaliśmy się na naprawdę odważny projekt - zadeklarował Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
Przylądek Pomerania w Świnoujściu to 186 ha nowego lądu odzyskanego z morza, terminal o zdolności przeładunkowej do 2 mln TEU rocznie, 1,3 km nabrzeża kontenerowego i blisko 3 km nowych nabrzeży.
Przylądek Pomerania według zapowiedzi ma stać się hubem przeładunkowym obsługującym zarówno międzynarodowe relacje międzykontynentalne, jak i zaplecze Europy Środkowej – Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier. Terminal zostanie również przygotowany do podwójnego, cywilno-wojskowego wykorzystania, co znacząco zwiększy zdolności logistyczne i obronne kraju.
- Mamy taką ambicję, żeby nasze porty były bramą dla tej części Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki portowi w Świnoujściu, nowemu portowi głębokowodnemu, polska gospodarka będzie miejscem, które będzie odgrywać kluczowe znaczenie w międzynarodowym handlu. Te towary będą mogły obsługiwać nie tylko polski rynek, ale także naszych południowych sąsiadów i wschodnich Niemiec. To są wielkie możliwości i wielkie szanse na rozwój gospodarczy - przekonuje wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
Przylądek Pomerania to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla Polski - zaznacza Ministerstwo Infrastruktury.
Dzięki niej polskie porty będą mogły obsługiwać największe kontenerowce wpływające na Bałtyk, zwiększą swoje możliwości przeładunkowe oraz wzmocnią bezpieczeństwo i odporność łańcuchów dostaw. Powstanie nowoczesny hub logistyczny dla Europy Środkowo-Wschodniej, który zwiększy niezależność transportową Polski i umocni jej pozycję na logistycznej mapie Europy - zapowiada resort infrastruktury.
Nowy terminal będzie najbardziej ekologicznym portem na Bałtyku
Zastosowane zostaną zeroemisyjne technologie przeładunkowe oraz system zasilania statków z lądu. Dzięki temu uda się ograniczyć emisję hałasu i spalin.
Na obszarze ponad 47 ha zostanie wybudowany nowy układ kolejowy i drogowy. Powstaną dwa tory dojazdowe o długości ponad 3 km. Na samym terminalu powstanie bocznica kolejowa. Do terminala będzie prowadził układ drogowy o długości 2 km. Powstanie infrastruktura wodno-kanalizacyjna, informatyczna, sanitarna oraz budynki dla straży granicznej, celnej i służb sanitarnych.
Jak zapowiada resort, inwestycja przyniesie również nowe miejsca pracy, stworzy nowe możliwości dla polskich przedsiębiorstw, eksporterów i importerów oraz będzie impulsem rozwojowym dla Pomorza Zachodniego i całej polskiej gospodarki na kolejne dekady.
- To inwestycja, która będzie wzmacniać pozycję Polski jako morskiego i logistycznego centrum naszego regionu przez kolejne dekady - zapowiada Ministerstwo Infrastruktury.
Uruchomienie terminalu planowane jest na lata 2029–2030. Przylądek Pomerania będzie największą inwestycją w ponad 75-letniej historii Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz jedną z największych inwestycji portowych realizowanych obecnie na Bałtyku.
„Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.