"Poćwicz rozmowę" od OLX Praca to potężna pomoc w szukaniu pracy. Zazdroszczę, że nie miałem takiego narzędzia

Odliczałeś dni i godziny do tego momentu. Lada moment będziesz rozmawiać ze swoim potencjalnym przełożonym. Wiesz, że to kluczowa wideorozmowa w drodze po wymarzoną pracę. Na ekranie laptopa pojawia się pogodna twarz, zadaje pierwsze pytanie, a ty… Czujesz pożerający stres. W głowie prowadziłeś tę konwersację dziesiątki razy. Kiedy jednak musisz się naprawdę odezwać, masz w przełyku kamień. Trema uderza niczym tsunami.

Powyższy scenariusz stanowi jedną z wielu obaw młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Proces rekrutacji to doświadczenie, które potrafi być wymagające, obciążające oraz stresujące. Do tego rośnie jego złożoność. Gotowe systemy ATS, tak zwany ghosting kandydatów, wiele szczebli oraz etapów rozmowy – wszystko to sprawia, że wpadka w kluczowym momencie to coś, co może spędzać sen z powiek aplikujących.

Osobom wchodzącym na rynek pracy nie pomaga również atmosfera związana z rewolucją sztucznej inteligencji. Tymczasem AI nie musi być przeciwnikiem ani rywalem aplikanta. Może stanowić rewelacyjną pomoc, co właśnie udowodniło OLX Praca, wdrażając narzędzie „Poćwicz rozmowę”. Ileż bym dał, dysponując tak pomocnym rozwiązaniem, kiedy sam wchodziłem na rynek pracy.

Rozmowa kwalifikacyjna niczym gra wideo. Nie wyszła? Więc ją powtórz.

Narzędzie "Poćwicz rozmowę" w akcji

„Poćwicz rozmowę” to najnowsze, wykorzystujące sztuczną inteligencję narzędzie od OLX Praca. Zostało oddane za darmo w ręce wszystkich szukających pracy w rozmaitych dziedzinach, na zróżnicowane stanowiska i dla każdej formy zatrudnienia w segmencie white collars. „Ćwiczenie” to symulacja prawdziwej konwersacji z rekruterem, w środowisku imitującym wideorozmowę.

Symulator rozmowy kwalifikacyjnej działa w czasie rzeczywistym, w formie naturalnej rozmowy w języku polskim. Typowa rozmowa w symulatorze trwa 10 minut, a po jej zakończeniu użytkownik OLX Praca otrzymuje cenne wskazówki oraz rozbudowaną informację zwrotną, którą może wygodnie pobrać w pliku pdf.

Przeprowadziłem już cztery rozmowy i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak naturalna jest konwersacja w naszym języku. Płynna, zrozumiała oraz wiarygodna. Po kilku minutach świadomość rozmowy z czatbotem wyparowała. Byłem w stu procentach skoncentrowany na udzielaniu najlepszych możliwych odpowiedzi, zwiększających moje szanse w procesie rekrutacji. Natomiast jeśli nie byłem z siebie zadowolony, po prostu rozpoczynałem proces od nowa.

Kluczowe jest to, że w trakcie symulacji „Poćwicz rozmowę” AI wciela się w konkretnego, wybranego przez nas pracodawcę

„Poćwicz rozmowę” nie jest prostym narzędziem o dużym stopniu ogólności. Przed rozpoczęciem rozmowy sztuczna inteligencja analizuje wskazane przez użytkownika ogłoszenie o pracę, a następnie wciela się w rekrutera pracującego dla wybranej firmy. Co za tym idzie, AI zadaje precyzyjne pytania dotyczące konkretnych zadań i obowiązków. Sprawdza nasze kompetencje, dopytuje, a nawet prosi o przykłady działań.

Działa to także w drugą stronę. Sztuczna inteligencja analizuje CV kandydata, weryfikując jego wcześniejsze doświadczenie, kompetencje czy nawet zainteresowania. Od small talku o hobby po szczegółowe pytania na temat odbytych praktyk, AI „pracujące” dla OLX wykazuje się dociekliwością godną człowieka. Przyznaję, momentami czułem się jak pod ostrzałem. Ale to dobrze, właśnie o to chodzi. Możliwość oswojenia się z rozmową kwalifikacyjną jest bezcenna.

Co kluczowe, OLX Praca NIE PRZEKAZUJE żadnych danych związanych z taką rozmową pracodawcy. Nawet pomimo faktu, że użytkownik pracuje z AI bezpośrednio na jego ogłoszeniu. Wszystkie rozmowy, próby, pytania oraz odpowiedzi zostają między użytkownikiem oraz platformą. W ten sposób osoba szukająca pracy ma pewność, iż jej sesje przygotowawcze są bezpieczne oraz prywatne.

Mój feedback od narzędzia OLX Praca po symulacji rozmowy o pracę

Możliwość ćwiczenia rozmów kwalifikacyjnych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji jest absolutnie bezcenna

Nowoczesne narzędzie od OLX Praca nie gwarantuje, że prawdziwa rozmowa przebiegnie równie gładko, co ta w trakcie symulacji. Pozwala natomiast zyskać potężne doświadczenie. Bezcenne obycie. Moje pokolenie budowało je dziesiątkami stresujących, nieudanych rozmów. Bez mrugnięcia powieką zamieniłbym je na sesje przygotowawcze przed laptopem, w bezpiecznym środowisku testowym.

Podoba mi się zwłaszcza to, jak wiele uczą rozmowy z AI. Jak rozszerzają perspektywę. Sztuczna inteligencja OLX Praca zadaje nieoczywiste pytania. Wskazuje tematy i obszary, które nie przyszłyby mi do głowy podczas samodzielnych przygotowań.

Do tego rozmowa – nawet z czatbotem – po prostu rozwiązuje język. Sprawia, że nasze odpowiedzi nabierają pewności, z kolei argumentacja staje się spójniejsza. Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. Bez niej nawet najlepsze ćwiczenia w głowie mogą okazać się niewystarczające. Dlatego uważam, że OLX Praca oddaje w ręce aplikantów naprawdę potężne narzędzie, które może stanowić gigantyczną pomoc. Zwłaszcza dla osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy.

Młodzi potrzebują takiej pomocy jak symulator „Poćwicz rozmowę”. Badanie dla OLX Praca nie pozostawia złudzeń

Badanie przeprowadzone wśród poszukujących pracy dla OLX

Z badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie OLX Praca wynika, że aż 71% przedstawicieli pokolenia Z deklaruje wysoki poziom stresu związanego z poszukiwaniem zatrudnienia. Jednocześnie 44% Polaków rozważa zmianę pracy, ale tylko 12% aktywnie jej poszukuje. Stres to realna bariera, ograniczająca poszukiwania wymarzonego zatrudnienia. Dlatego tak ważne i pomocne są narzędzia takie jak „Poćwicz rozmowę”, pozwalające zyskać doświadczenie oraz poczucie kontroli.

Możliwość korzystania z takich narzędzi za darmo, w oparciu o konkretne scenariusze kwalifikacyjne, stanowi realną odpowiedź na potrzeby młodych osób. Wśród nich zaledwie co piąty młodszy specjalista dobrze lub bardzo dobrze ocenia obecną sytuację na rynku pracy. Dla aż 42% młodych pracujących sytuacja jest zła albo bardzo zła.

"Widzimy, że zmiana pracy wiąże się z wieloma obawami. Główne z nich to utrata stabilności zatrudnienia, większy stres i obciążenie w nowym miejscu pracy, a także gorsza atmosfera i kultura organizacyjna. 36% kobiet obawia się także pogorszenia sytuacji finansowej. Wśród mężczyzn ten lęk jest o 5% niższy. Z kolei młodsze osoby częściej niepokoją potencjalnie gorsze warunki finansowe i atmosfera w nowym miejscu pracy. Jednak wraz z wiekiem obawy o stres i obciążenie maleją" - wskazuje Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy OLX

Pesymistyczne podejście, w połączeniu ze stresem rekrutacyjnym oraz obawą o utratę miejsca zatrudnienia, może skutecznie blokować poszukiwania lepszego miejsca pracy. Dlatego rola innowacyjnych narzędzi takich jak „Poćwicz rozmowę” od OLX Praca będzie wyłącznie rosła. Młodzi tego po prostu potrzebują. Budowanie otwartości na zmianę pracy jest bowiem czymś, co będzie działać wyłącznie w ich interesie.

Sztuczna inteligencja nie musi być zmorą młodych pracujących. Eksperci rynku pracy wiedzą, jak wykorzystać AI do pomocy

Dokładnie!

Z badań dla OLX Praca wynika, że to właśnie młodzi są największymi pesymistami, jeśli chodzi o wpływ AI na rynek pracy. Aż 33% ankietowanych z pokolenia Z deklaruje, iż sztuczna inteligencja ma negatywny wpływ na ich sytuację. W przypadku starszych grup wiekowych odsetek negatywnych odpowiedzi jest mniejszy.

"Od kilku lat jesteśmy świadkami przełomowych zmian, których kołem zamachowym jest dynamiczny rozwój narzędzi opartych na AI. Obszarem, w którym rodzi się najwięcej emocji, jest rynek pracy. Rolą platform takich jak OLX Praca jest oswajanie użytkowników z tymi zmianami oraz wspieranie ich w świadomym wykorzystywaniu nowych narzędzi do rozwoju zawodowego. Wprowadzając rozwiązania oparte na AI, pokazujemy, że technologia nie musi stanowić zagrożenia dla pracowników. Wręcz przeciwnie, odpowiednio wykorzystana może być realnym wsparciem zarówno dla firm, jak i osób poszukujących pracy" - podkreśla Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy OLX

Tutaj dochodzimy do sedna. Sztuczna inteligencja, często rozumiana jako sposób optymalizacji oraz powód zwolnień, może być świetnym narzędziem pomagającym w zdobyciu pracy. Wymaga to jednak odpowiednio dopracowanych rozwiązań, stworzonych przez doświadczonych ekspertów. Dlatego darmowe, ogólnodostępne narzędzia takie jak „Poćwicz rozmowę” powinny być szeroko wykorzystywane, wyrównując szanse nowych pokoleń na rynku pracy.

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Szymon Radzewicz Redaktor Odpowiedzialny za gry wideo oraz akcesoria dla graczy. Pisze o interaktywnych przygodach od ponad dekady. Pracował w serwisach medialnych Agory, współtworzył największy e-zin o grach w Polsce, przyłożył rękę do tłumaczeń kilku gier na polski rynek. O grach wideo wypowiada się m.in. dla Telewizji Polskiej, TVN, Polskiego Radia czy Rzeczpospolitej. Szczególnie zafascynowany nowym układem sił na globalnym rynku gier, z rosnącą pozycją Chin oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej. Kocha survival horrory już od czasów pierwszego PlayStation, po godzinach stara się okiełznać Unreal Engine oraz Blendera.