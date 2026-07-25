Nie zgaduj, czego nauczyć się do następnej pracy. Rynek już zostawił ci podpowiedzi

Wszyscy radzą dziś młodym ludziom, żeby rozwijali kompetencje przyszłości. Tylko , co to właściwie znaczy: nauczyć się AI, analizy danych, automatyzacji, a może postawić na komunikację i kreatywność? Próbując przygotować się na wszystko, można wydać sporo na kursy i nadal nie wiedzieć, czy prowadzą do konkretnego celu. Tymczasem pracodawcy codziennie zostawiają podpowiedzi w ogłoszeniach o pracę.

Rynek zmienia zadania szybciej niż nazwy stanowisk

Jedni kreślą listy zawodów, które ma przejąć sztuczna inteligencja, inni wskazują profesje, których technologia rzekomo nigdy nie dosięgnie. Dla osoby rozpoczynającej karierę niewiele z tego wynika. Nawet jeśli zawód zachowa swoją nazwę, za kilka lat może składać się z innych zadań niż obecnie.

W badaniu przeprowadzonym na potrzeby raportu Future of Jobs 2025 pracodawcy przewidywali, że do 2030 r. zmianie ulegnie 39 proc. podstawowych kompetencji wykorzystywanych w pracy. Najszybciej ma rosnąć znaczenie AI, danych i kompetencji technologicznych. Firmy nadal będą jednak potrzebowały osób potrafiących analizować informacje, komunikować się, współpracować i szybko się uczyć.

Wspólne opracowanie Międzynarodowej Organizacji Pracy i NASK wskazuje z kolei, że AI częściej będzie przekształcała zawody, niż je zastępowała. Trzeba więc obserwować codzienne obowiązki, odpowiedzialność i narzędzia.

Młody pracownik nie musi zatem próbować nauczyć się całej AI. Potrzebuje odpowiedzi na bardziej konkretne pytanie: które zastosowania technologii stają się ważne w pracy, którą chce wykonywać?

Młodzi widzą zmianę, ale nie wiedzą, na co się przygotować

Niepewność dobrze widać w badaniu SW Research przeprowadzonym w lutym 2026 r. na zlecenie OLX Praca wśród pracowników biurowych. Aż 29 proc. młodszych specjalistów oceniło, że nie jest przygotowanych na zmiany będące następstwem rozwoju sztucznej inteligencji. W innych grupach podobnej odpowiedzi udzielało około 20 proc. badanych. Jednocześnie tylko 2-3 proc. młodszych specjalistów deklarowało pełne przygotowanie, a co trzeci spodziewał się negatywnego wpływu AI na swoją przyszłość zawodową.

Łatwo byłoby uznać, że młodzi po prostu za słabo znają nowe technologie. To jednak zdecydowanie zbyt proste wyjaśnienie. Można codziennie korzystać z generatywnej AI, a mimo to nie wiedzieć, w jaki sposób zmieni ona pracę w marketingu, finansach, HR czy nieruchomościach. Sam kontakt z narzędziem nie daje jeszcze poczucia zawodowego przygotowania.

Problemem często nie jest brak chęci do nauki, lecz brak celu. Hasło muszę podciągnąć się z AI jest tak szerokie, że trudno zamienić je w konkretne działanie. Jaki kurs wybrać i czy pracodawca rzeczywiście tego oczekuje? Zamiast od katalogu szkoleń , lepiej zacząć od stanowiska, które może być następnym krokiem za rok albo dwa.

Jedno ogłoszenie to przypadek. Kilkanaście pokazuje już wzór

Ogłoszenia nie są oczywiście doskonałym opisem rzeczywistości. Czasem powstają na podstawie starego szablonu, a czasem przedstawiają kandydata idealnego, którego nie ma na rynku. Właśnie dlatego nie należy budować planu na podstawie jednej oferty.

Kiedy jednak zbierzemy kilkanaście ogłoszeń dotyczących podobnego stanowiska, zaczynają się ujawniać prawidłowości. Powtarzają się zadania, programy, sposoby pracy i kompetencje. To już nie lista życzeń jednej firmy, lecz niedoskonała, ale szalenie użyteczna próbka rynku. Na podobnej zasadzie Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego analizuje internetowe ogłoszenia, aby badać zapotrzebowanie na umiejętności w Europie.

Analizę należy zacząć od wybrania konkretnego kierunku. Chcę pracować w marketingu to za mało, ponieważ inne wymagania pojawią się przy kampaniach płatnych, inne przy komunikacji marki, a jeszcze inne przy analityce. Lepszym punktem wyjścia będzie osiągalne stanowisko odpowiadające dotychczasowemu doświadczeniu.

Następnie wystarczy znaleźć na OLX Praca kilkanaście podobnych ogłoszeń. Nie trzeba jeszcze wysyłać aplikacji. Oferty tak naprawdę służą głównie do rozpoznania terenu. Warto trzymać się zbliżonego poziomu stanowiska. Porównywanie wymagań wobec młodszego specjalisty z opisem roli starszego eksperta szybko stworzyłoby fałszywy obraz braków.

Informacje można zapisywać w zwykłym dokumencie. Liczy się to, co wraca w kolejnych ofertach: zadania, narzędzia, wiedza branżowa, kompetencje społeczne oraz elementy związane z AI, automatyzacją lub danymi.

Czytaj czasowniki, nie tylko nazwy narzędzi

Najbardziej rzucają się w oczy nazwy programów i systemów. Łatwo je wypisać, policzyć, a potem znaleźć kurs. Tyle że sama znajomość narzędzia nie wyjaśnia jeszcze, do czego pracownik ma go używać. Dlatego warto podkreślać przede wszystkim czasowniki.

Pracodawca może oczekiwać, że kandydat będzie analizował wyniki, wyciągał wnioski, weryfikował poprawność materiałów, usprawniał proces, prezentował rekomendacje albo koordynował pracę kilku osób. Każde z tych zadań mówi więcej niż nazwa aplikacji. Program można zmienić w ciągu roku, natomiast umiejętność krytycznego sprawdzenia wyniku lub przełożenia danych na decyzję pozostanie użyteczna znacznie dłużej.

Szczególnie przy AI ma to ogromne znaczenie. W ofertach nie zawsze pojawi się osobna rubryka: sztuczna inteligencja. Technologia może kryć się w przygotowywaniu pierwszych wersji materiałów, porządkowaniu informacji czy automatyzowaniu operacji. Jednocześnie rośnie znaczenie oceny jakości, rozumienia kontekstu i odpowiedzialności za rezultat.

Zebrane wymagania warto podzielić na podstawy, rynkowy standard, elementy nowe oraz dodatki pojawiające się tylko w pojedynczych ofertach. Te ostatnie mogą dawać przewagę, lecz nie powinny od razu wywracać planu rozwoju.

Taki podział chroni przed dwiema skrajnościami. Nie pozwala zignorować zmian naprawdę docierających do branży, ale też powstrzymuje przed zapisywaniem się na kurs po przeczytaniu jednego nietypowego ogłoszenia.

Sprawdź, czego nie umiesz, a czego tylko nie pokazujesz

Po przygotowaniu mapy przychodzi moment porównania jej z własnym doświadczeniem. Brak kompetencji w CV nie oznacza jednak automatycznie, że kandydat jej nie posiada. Młodzi pracownicy wykonują niekiedy zadania, których nie potrafią jeszcze nazwać językiem rekrutacji. Ktoś nie wpisuje koordynowanie projektu, choć pilnował terminów i odpowiadał za końcowy rezultat. Ktoś inny deklaruje znajomość AI, ale nie potrafi wskazać problemu, który dzięki niej rozwiązał.

Dlatego właśnie każdy brak trzeba rozpatrzyć dwa razy: czy rzeczywiście nie potrafię tego zrobić, a jeśli potrafię, to gdzie jest konkretny dowód? Może nim być wynik osiągnięty w pracy, projekt wykonany podczas studiów albo usprawnienie niewielkiego procesu. Powinien pokazywać działanie, a nie tylko znajomość modnego hasła.

W tym miejscu przydaje się wprowadzona niedawno przez OLX Praca funkcja Oceń moje CV. Narzędzie porównuje dokument z wybraną ofertą, pokazuje poziom dopasowania i wskazuje elementy, które warto lepiej przedstawić. Kluczowe jest właściwe odczytanie wyniku. To nie ocena człowieka ani werdykt dotyczący jego przyszłości zawodowej. System widzi wyłącznie dokument i zestawia go z wymaganiami konkretnego ogłoszenia.

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Jeśli jakaś kompetencja nie została rozpoznana, to kandydat powinien sam ustalić przyczynę. Być może rzeczywiście musi ją zdobyć. Być może już ją wykorzystuje, ale opisał obowiązki zbyt ogólnie i nie pokazał efektu. Funkcja może zaproponować zmiany, lecz użytkownik zachowuje kontrolę nad każdą dodawaną frazą. Nie chodzi o dopisywanie umiejętności, których nie ma, tylko o precyzyjne przedstawienie tych, które naprawdę posiada.

Warto powtórzyć porównanie dla kilku podobnych ofert. Jeżeli powraca ten sam niewidoczny element, to koniecznie trzeba uzupełnić kompetencję albo nauczyć się ją wiarygodnie dokumentować. AI nie wybiera drogi za kandydata, lecz pomaga uporządkować informacje potrzebne do jego własnej decyzji.

Kurs jest początkiem, a nie dowodem kompetencji

Po całej analizie lista braków może być długa. Nie należy jednak próbować zamknąć jej w miesiąc. Rozsądniej wybrać jedną lub dwie kompetencje, które często występują w ofertach, pasują do planowanej roli i które można wykorzystać w praktyce. Taki filtr jest szczególnie potrzebny w przypadku AI, gdzie nowych kursów, narzędzi i obietnic przybywa szybciej, niż ktokolwiek jest w stanie je sprawdzić.

Najlepszy plan rozwoju kończy się nie tylko certyfikatem, lecz przede wszystkim dowodem. Może nim być własna analiza zakończona wnioskami, usprawnienie powtarzalnego zadania z policzoną oszczędnością czasu albo prezentacja, która pomogła innym podjąć decyzję.

Podobnie należy podejść do sztucznej inteligencji. Znajomość AI niewiele mówi. Znacznie mocniejsze jest pokazanie, że kandydat potrafi użyć jej do określonego zadania, sprawdzić rezultat, wychwycić błąd i wziąć odpowiedzialność za końcową wersję. Narzędzie może przyspieszyć pracę, ale ktoś nadal musi wiedzieć, jaki problem rozwiązuje i po czym poznać, że zrobił to dobrze.

Po kilku miesiącach można ponownie skonfrontować CV z ofertą. Kiedy kandydat zdecyduje się aplikować, funkcja Poćwicz rozmowę pozwoli mu przećwiczyć spotkanie na podstawie dokumentu i wybranego ogłoszenia. Potencjalny pracodawca nie ma wglądu w rozmowę. To nie egzamin, lecz bezpieczna próba przed prawdziwą rekrutacją.

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Rynek nie daje gotowego planu, ale zostawia wystarczająco dużo śladów

Mapy kompetencji nie przygotowuje się raz na całe życie. Warto wrócić do niej po kilku miesiącach i sprawdzić, czy wymagania nadal się powtarzają. Być może nowe narzędzie stało się standardem, głośny trend zniknął albo zmienił się kierunek, w którym kandydat chce iść.

OLX Praca nie musi więc pojawiać się dopiero wtedy, gdy ktoś straci zatrudnienie albo postanowi natychmiast złożyć wypowiedzenie. Może służyć do regularnego sprawdzania, jak zmienia się branża, czego oczekują firmy i które kompetencje warto rozwijać, zanim staną się warunkiem wejścia do kolejnej rekrutacji.

Nie da się przygotować na każdą zmianę, jaką AI przyniesie w ciągu następnej dekady. Nie ma też takiej potrzeby. Wystarczy wybrać osiągalny następny krok, obserwować sygnały płynące z rynku i budować umiejętności, które można później udowodnić. Sztuczna inteligencja nie musi w tym procesie zastępować człowieka ani decydować za niego. Dobrze wykorzystana pomaga zamienić niejasną obawę o przyszłość w konkretny plan na najbliższe miesiące. A od takiego planu znacznie łatwiej zacząć niż od zgadywania, jak będzie wyglądał cały świat pracy.

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Marcin Kusz Redaktor O nowych technologiach zaczął pisać jeszcze w 2012 r. na łamach portalu Telix. Później przez pewien czas pisał dla Komputer Świata i PCLabu. Epizod dziennikarski zaliczył także w lokalnej gazecie i w dziale blogowym SpeedTest. Współzałożyciel agencji BlueCopy, zajmującej się copywritingiem i poligrafią. Przez pewien czas właściciel firmy transportowej. Prywatnie fan starych polskich oper mydlanych (oglądanych obowiązkowo z konkubiną), dumny opiekun kotki brytyjskiej i pasjonat-amator druku 3D.