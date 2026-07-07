Pasażerowie z większymi prawami, a Ryanair w ryk. Unia zadecydowała

Temat praw pasażerów był tematem gorącej dyskusji, bo linie lotnicze próbowały wylobbować osłabienie przepisów chroniących pasażera. Mówiono o zmniejszeniu odszkodowania za opóźniony lot, wspominano o płatnym bagażu podręcznym, ale urzędnicy unijni się nie dali. Właśnie uchwalono nowe przepisy dotyczące ochrony pasażerów i są powody do radości.

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Pasażerom przysługuje odszkodowanie za opóźniony lot

To prawo zostało bez zmian. W przypadku opóźnień przekraczających trzy godziny, a także wtedy, gdy lot został odwołany z wyprzedzeniem krótszym niż 14 dni lub gdy pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład - wtedy pasażer będzie mógł żądać odszkodowania. Kwoty odszkodowania w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu pozostają bez zmian. Ich wysokość jest uzależniona od długości trasy:

250 EUR w przypadku podróży do 1 500 km,

400 EUR w przypadku podróży wewnątrzunijnych na odległość powyżej 1500 km i innych podróży na odległość od 1500 km do 3500 km,

600 EUR w przypadku wszystkich innych dłuższych podróży.

Linie lotnicze będą mogły obniżyć odszkodowanie o połowę w przypadku dalekich lotów, gdy zaoferują pasażerom alternatywną trasę lub gdy opóźnienie nie przekroczy czterech godzin. Tak jak dotychczas linie będą mogły uniknąć wypłaty odszkodowania, jeżeli przyczyną będą wydarzenia od nich niezależne. Jednak zaktualizowane przepisy będą miały wykaz takich sytuacji. Znajdziemy tam katastrofy naturalne, strajki na lotniskach, wojny, warunki pogodowe.

Przewoźnicy lotniczy nadal będą mieli obowiązek zadbać o takich pasażerów w tym zapewnienia poczęstunku co dwie godziny czasu oczekiwania, posiłku po trzech godzinach oraz, w razie potrzeby w przypadku dużych opóźnień, noclegu (przez maksymalnie trzy noce, jeżeli zakłócenie jest poza kontrolą linii lotniczej).

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Procedury uzyskania odszkodowania będą prostsze

Pasażerowie, którzy zdecydują się na zwrot kosztów zamiast zmiany harmonogramu podróży, otrzymają go automatycznie. Natomiast pozostali pasażerowie mają otrzymać w ciągu czterech dni od zakończenia podróży jasne instrukcje. Ma się w nich znaleźć szczegółowe wyjaśnienie jak złożyć wniosek. Dodatkowo linia lotnicza nie może wymagać posiadania aplikacji lub konta użytkownika do uzyskania takich informacji.

Na złożenie wniosku o odszkodowanie pasażerowie będą mieli dziewięć miesięcy. Linie lotnicze będą miały 30 dni, żeby je wypłacić lub odmówić, ale z wyjaśnieniem, dlaczego nie zostało przyznane i w jaki sposób pasażer może się odwołać od decyzji.

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Nowe przepisy wprowadzają darmowy bagaż podręczny

Pasażer będzie miał prawo do wniesienia na pokład, bez dodatkowych kosztów, jednego przedmiotu osobistego, takiego jak mała torba lub plecak. Żeby ułatwić porównywanie ofert, linie lotnicze będą musiały podawać koszt biletu razem z bagażem podręcznym. Przy czym linie lotnicze będą mogły zaoferować zniżkę pasażerom, którzy zdecydują się na podróż bez bagażu podręcznego.

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Co ważne pasażerowie nie będą obciążani dodatkowymi opłatami za poprawianie błędów w pisowni imion i nazwisk lub za drukowaną wersję karty pokładowej, jeżeli dokonali już odprawy. Ostatnio czytałem o taniej linii lotniczej, która życzyła sobie ponad 300 zł dopłaty za zmianę błędów powyżej trzech znaków. To się ukróci, poprawki mają być darmowe. Karta pokładowa przyjdzie na maila bez konieczności posiadania konta użytkownika na stronie linii lotniczej lub aplikacji. Linia lotnicza nie będzie również mogła odmówić wejścia na pokład z kartą pokładową wydrukowaną w domu.

Potwierdziło się, że linie lotnicze nie mogą rozdzielać rodzin i żądać od nich dodatkowej opłaty za miejsca przy dziecku w wieku poniżej 14 lat (w poprzedniej wersji przepisów była mowa o 11 roku życia). To samo prawo przysługuje pasażerom z niepełnosprawnościami i kobietom w ciąży.

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Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Na początku sierpnia zostaną zatwierdzone i opublikowane, a przepisy wejdą w życie po 20 dniach od publikacji. Oznacza to, że od września będzie lepiej.

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Paweł Grabowski Redaktor Dziennikarz działu Technologie, w Grupie Spider’s Web od 2019 r., pierwsze kroki w internetowych redakcjach stawiał w Bezprawniku, skąd trafił do redakcji Autobloga, a od października 2022 r. publikuje również w dziale Tech. Lubi smartfony, tablety, ale i nie przepuści ciekawemu sprzętowi AGD. Od zawsze wierny zielonemu robotowi Androida, ale gdy trzeba, to z ciekawości zajrzy do sadu Apple, by wyjść stamtąd wstrząśnięty. Poza technologiami interesuje się motoryzacją, a przez wpływ redaktora Baryckiego także jazdą na rowerze.