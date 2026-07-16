"Zajrzałem do paszportu przed lotem i zamarłem". Spokojnie, jest plan B

Paszport to dokument, którego używamy od święta - zwykle wyłącznie podczas prywatnych lub służbowych podróży zagranicznych i to takich poza Unię Europejską (w ramach UE możemy podróżować z samym dowodem osobistym). Podobnie jak w przypadku innych dokumentów ma on datę ważności. W naszym kraju paszporty wydawane są osobom dorosłym na 10 lat, a dzieciom do 12. roku życia - na pięć.

Ze względu na to, iż z paszportów korzystamy stosunkowo rzadko, łatwo przegapić moment, gdy takowy straci ważność lub go… zgubić. Czarny scenariusz to taki, gdy orientujemy się, iż coś takiego się stało podczas próby przekroczenia granicy lub przed wejściem do samolotu. Na szczęście w tym drugim przypadku, o ile nie robimy tego na ostatnią chwilę, mamy szansę na to, by i tak udać się na wyjazd.

Nowy punkt wydawania paszportów tymczasowych: lotnisko Warszawa-Modlin

Mamy okres wakacyjny, a MSWiA postanowiło przypomnieć, iż w Polsce działa już 7 lotniskowych punktów paszportowych. Od czasu, gdy takowe powstały, wyrobiono w nich 61 tys. tego typu dokumentów. Najnowszym lotniskiem, na którym takowy się pojawił, jest Warszawa-Modlin. Działa on od 24 czerwca br. i jest czynny w godzinach 7:30-15:30, podobnie jak większość pozostałych.

A kto i w jakich sytuacjach może otrzymać paszport tymczasowy na lotnisku? Przede wszystkim te osoby, które utraciły dokument tożsamości uprawniający do odbycia zaplanowanej podróży, zapomniały zabrać go ze sobą lub zorientowały się, iż posiadany dokument tożsamości utracił ważność - tudzież okres jego ważności jest zbyt krótki do odbycia podróży do danego kraju. Są jednak inne warunki.

Osoba, która chce skorzystać z usług punktu wydawania paszportów tymczasowych musi dysponować ważnym biletem lotniczym na wyjazd zagraniczny. Do tego każdy przypadek ubiegania się o paszport tymczasowy w punktach na lotniskach jest rozpatrywany indywidualnie - mogą zdarzyć się sytuacje, gdy przedstawiona sytuacja „może nie zostać zakwalifikowana jako wyjątkowa”.

Urzędnik może też odmówić wydania paszportu tymczasowego osobie, która posiada inny dokument pozwalający na odbycie podróży (np. dowód osobisty) lub już wcześniej paszport tymczasowy już wyrabiała, ale „nie dopełniła starań w celu uzyskania paszportu od wojewody lub konsula”.

Ile kosztuje paszport tymczasowy i jaki ma okres ważności?

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł i zwykle można jej dokonać na lotnisku przy użyciu karty płatniczej. W przypadku lotniska Warszawa-Modlin uiszcza się ją natomiast wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Więcej informacji na ten temat jest na stronie gov.pl.

Do wydania paszportu tymczasowego w punkcie wyrabiania paszportów tymczasowych na lotnisku potrzebne są przy tym bilet lotniczy na podróż zagraniczną oraz fotografia (może ją wykonać urzędnik na miejscu). Do tego warto mieć ze sobą inny dokument potwierdzający tożsamość (jeśli ktoś takowy posiada).

Wniosek o paszport tymczasowy można zgłosić nie wcześniej niż 2 dni robocze przed zaplanowanym wylotem. Okres ważności paszportu tymczasowego zostanie przy tym dostosowany do okoliczności uzasadniających jego wydanie - ale nie dłużej niż 365 dni. Decyzję w tej sprawie podejmuje urzędnik w punkcie na lotnisku.

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Pełna lista polskich lotnisk z punktem wydawania paszportów tymczasowych w 2026 r.:

Lotnisko Chopina Warszawa - punkt znajduje się na poziomie odlotów w strefie ogólnodostępnej C w budynku Terminala A Lotniska Chopina Warszawa. Punkt jest czynny w dni robocze w godz. 08:00-20:00;

Lotnisko Kraków-Balice - punkt znajduje się w strefie ogólnodostępnej na poziomie 0 w budynku Terminala pasażerskiego. Punkt jest czynny w dni robocze w godz. 07:30-15:30;

Lotnisko Gdańsk - punkt znajduje się w Terminalu T2, Hala odlotów. Punkt jest czynny w dni robocze w godz. 07:30-15:30;

Lotnisko Katowice w Pyrzowicach - punkt znajduje się w Terminalu B, piętro 2 . Punkt jest czynny w dni robocze w godz. 07:30-15:30;

Lotnisko Poznań-Ławica - punkt znajduje się w strefie ogólnodostępnej na parterze - terminal odloty. Punkt jest czynny w dni robocze w godz. 07:30-15:30;

Lotnisko Wrocław - punkt znajduje się w budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Wrocław strefie ogólnodostępnej. Punkt jest czynny w dni robocze w godz. 07:30-15:30.

Lotnisko Warszawa-Modlin - punkt znajduje się na antresoli w hali odlotów. Punkt jest czynny w dni robocze w godz. 07:30-15:30.

Uwaga! Niektóre państwa mogą nie wpuścić podróżnego na swoje terytorium z paszportem tymczasowy. Zawsze warto sprawdzić, jakie przepisy obowiązują aktualnie w państwie, do którego zmierzamy - czy to na stronie Polak za granicą, czy to poprzez kontakt z konsulatem danego kraju.

PS warto też dodać, że paszporty tymczasowe nie są wydawane osobom, które nigdy nie posiadała dokumentu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego) zawierającego numer PESEL.

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