Młodzi na rynku pracy obawiają się AI bardziej niż inni. OLX ma na to sposób

W tym roku do egzaminu maturalnego przystąpiło ponad 340 tysięcy osób, czyli wyraźnie więcej niż w poprzednich latach. Dla wielu z nich matura to nie koniec, a początek podwójnej ścieżki: studiów i pierwszej pracy. Z ubiegłorocznego badania zrealizowanego na zlecenie OLX Praca wynika, że aż 84 procent maturzystów planowało łączyć naukę z zatrudnieniem. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie podobnie, a to oznacza tysiące młodych ludzi, którzy w najbliższych miesiącach zaczną szukać pierwszej pracy

Młodzi wchodzą na rynek pracy w niepewnym momencie

Z badania SW Research zrealizowanego dla OLX Praca na grupie pracowników biurowych wynika, że tylko co piąty młodszy specjalista dobrze lub bardzo dobrze ocenia sytuację w swojej branży, a 42 procent uważa ją za złą lub bardzo złą. Mimo to zaledwie 16 procent aktywnie szuka nowego zatrudnienia. Powód? Aż 54 procent młodszych specjalistów obawia się, że zmiana pracy oznacza ryzyko utraty stabilności zatrudnienia. To najwyższy wynik spośród wszystkich badanych grup wiekowych.

Do niepewności związanej z samym rynkiem dochodzi kolejny czynnik: sztuczna inteligencja. Z badania wynika, że to właśnie najmłodsi specjaliści najgorzej oceniają swoje przygotowanie do zmian, jakie AI wprowadza w środowisku pracy. Aż 29 procent z nich przyznaje, że nie czuje się na to gotowych, podczas gdy w innych grupach odsetek ten wynosi około 20 procent. Tylko 2 do 3 procent młodszych specjalistów deklaruje pełne przygotowanie. To najmniej ze wszystkich badanych.

AI budzi więcej obaw niż nadziei

Niepewność przekłada się na ogólny nastrój wobec przyszłości zawodowej. Co trzeci młodszy specjalista uważa, że rozwój sztucznej inteligencji wpłynie na jego karierę negatywnie. Co ciekawe, problemem nie jest brak znajomości nowych technologii. Młodzi ludzie od dziecka poruszają się w cyfrowym świecie sprawnie. Obawa dotyczy czegoś innego: automatyzacji prostych, powtarzalnych zadań, które często są pierwszym etapem kariery zawodowej. To z kolei rodzi pytanie, czy juniorskich stanowisk nie będzie po prostu mniej.

Do tego dochodzi zwyczajny stres rekrutacyjny. Z badań dotyczących pokolenia Z wynika, że aż 71 procent jego przedstawicieli odczuwa silne napięcie związane z poszukiwaniem pracy, a 38 procent obawia się oceny podczas ćwiczeń i zadań rekrutacyjnych prowadzonych z drugą osobą. Rozmowa kwalifikacyjna, przygotowanie CV, niepewność co do oczekiwań pracodawcy - wszystko układa się w wysoki próg, który młodzi muszą przeskoczyć już na starcie.

Zmiana pracy boli na początku, ale zwykle się opłaca

Warto jednak spojrzeć na dane z drugiej strony. Z przytaczanego wcześniej badania wynika, że zmiana pracy, mimo towarzyszącego jej stresu, w większości przypadków okazuje się dobrą decyzją. 70 procent pracowników biurowych, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat zmienili pracodawcę, ocenia tę decyzję pozytywnie, a żałuje jej zaledwie 11 procent. Wśród młodszych specjalistów odsetek zadowolonych sięga aż 81 procent, czyli więcej niż w jakiejkolwiek innej grupie.

To właśnie najmłodsi pracownicy najczęściej decydują się na taki krok: 41 procent z nich zmieniło pracę w ciągu ostatnich dwóch lat, wobec zaledwie 18 procent wśród starszych specjalistów. Najczęściej wskazywanym powodem pozostaje wynagrodzenie (74 procent odpowiedzi), ale coraz większe znaczenie mają też stabilność zatrudnienia oraz elastyczność i benefity. Innymi słowy: obawy przed zmianą są zrozumiałe, ale w praktyce rzadko się potwierdzają.

Jak przygotować się do rekrutacji?

Skoro strach bierze się z niepewności, najlepszym remedium jest konkretne przygotowanie. Pierwszym krokiem jest dopasowanie CV do konkretnej oferty. Nie warto bowiem wysyłać jednej uniwersalnej wersji do wszystkich pracodawców. Systemy rekrutacyjne, których używa coraz więcej firm, w pierwszej kolejności odrzucają dokumenty bez słów kluczowych, odpowiadających ogłoszeniu.

Tu z pomocą przychodzi OLX. Skoro już teraz znajdziemy tam mnóstwo ogłoszeń o pracę, to platforma oddała w ręce użytkowników narzędzie „Oceń moje CV”, dostępne obok przycisku „Aplikuj teraz”. System w kilkanaście sekund analizuje ścieżkę kariery i osiągnięcia kandydata, porównując je z wymaganiami konkretnego stanowiska. W efekcie użytkownik otrzymuje wynik dopasowania wraz z krótkim uzasadnieniem: co w CV pasuje do oferty, a co warto poprawić.

Najważniejsza część przychodzi później. Jednym kliknięciem można wygenerować zoptymalizowaną wersję CV, przygotowaną z myślą o konkretnym ogłoszeniu i gotową do pobrania. Narzędzie pokazuje, co zostało zmienione, co zostawiono bez zmian i co warto jeszcze dodać. Dzięki temu kandydat przez cały czas ma pełną kontrolę nad finalną treścią dokumentu, a nie oddaje decyzji algorytmowi.

Dzięki temu aplikant zwiększa szansę na przejście przez systemy rekrutacyjne i oswaja się z wykorzystaniem AI. Narzędzie obejmuje ogłoszenia z kategorii najczęściej wybieranych przez białe kołnierzyki, między innymi IT i telekomunikację, finanse i księgowość, HR, marketing i PR, prawo, bankowość, ubezpieczenia, nieruchomości, zdrowie oraz badania i rozwój.

Nowe technologie powinny wspierać w rozwoju kariery, a nie tworzyć przeszkody

Później wystarczy przećwiczyć odpowiedzi na pytania rekrutacyjne (np. na głos z kimś zaufanym lub z Wirtualnym Trenerem OLX), w warunkach zbliżonych do prawdziwej rozmowy, aby poczuć się pewniej przed spotkaniem z rekruterem. Dla pokolenia, które wchodzi na rynek pracy z rekordową liczbą absolwentów i sporą dawką niepewności, to może być różnica między kolejną odrzuconą aplikacją a zaproszeniem do kolejnego etapu.

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Karol Kopańko Redaktor Dziennikarz w serwisach Bizblog i Spider’s Web. Specjalista nowych technologii z doświadczeniem ze starych mediów. Zajmuje się opisywaniem sukcesów i porażek startupów, a także rozwojem rynku kryptowalut i cyfrowych finansów. Napisał dwie książki „Bitcoin. Złoto XXI wieku” (Helion) i „Polski e-sport” (Znak). Pracował w Pulsie Biznesu i Gazecie Wyborczej, publikował w CD-Action, Newsweeku, Gościu Niedzielnym i Wprost. Współtworzył Sondę 2. Występował w czasie konferencji Intel Extreme Master 2021, komentował wydarzenia technologiczne dla TVN, Polsatu czy Tok FM. Mieszka w Singapurze, gdzie zajmuje się analityka biznesową.