Księżyc ma niewidzialną tarczę. Dostaje ją od Ziemi

Księżyc przez miliardy lat był bombardowany przez wiatr słoneczny, ale nie wszędzie w taki sam sposób. Ten nieustanny strumień naładowanych cząstek, wyrzucanych przez Słońce działa trochę jak kosmiczny papier ścierny – powoli, lecz skutecznie zmienia powierzchnię naszego naturalnego satelity. Przez długi czas wydawało się, że proces ten przebiega równomiernie na całym globie. Dopiero najnowsza analiza próbek przywiezionych przez misję Chang’e-6 pokazała, że rzeczywistość jest zupełnie inna.

Okazuje się, że widoczna strona Srebrnego Globu nie jest wystawiona na działanie wiatru słonecznego w taki sam sposób, jak jego niewidoczna półkula. Ziemia, choć oddalona o setki tysięcy kilometrów, wpływa na to środowisko, tworząc coś w rodzaju subtelnej, niewidzialnej osłony, która zmienia energię i charakter cząstek docierających do powierzchni Księżyca.

Ziemia nie tylko patrzy na Księżyc. Ona go osłania

Badacze porównali próbki z niewidocznej strony Księżyca z materiałem znanym wcześniej z półkuli zwróconej ku Ziemi i zobaczyli różnicę, której nie da się łatwo zbyć przypadkiem. Obie strony Księżyca są wystawione na kosmiczną pogodę, ale cząstki docierające do nich mają inną energię i inaczej wnikają w regolit, czyli warstwę pyłu, okruchów skał i drobnego gruzu pokrywającego powierzchnię.

Kluczowa jest tu magnetosfera Ziemi. To obszar zdominowany przez ziemskie pole magnetyczne, który zwykle opisujemy jako tarczę chroniącą nas przed wiatrem słonecznym. W tym przypadku działa jednak szerzej. Gdy Księżyc krąży wokół Ziemi, to okresowo trafia w okolice ziemskiego pola magnetycznego i jego zewnętrznych warstw. Po stronie bliższej Ziemi wiatr słoneczny nie zawsze dociera więc w takim samym stanie, w jakim płynie przez przestrzeń międzyplanetarną.

Wiatr słoneczny zwalnia, zanim dobije do księżycowego pyłu

Wiatr słoneczny to strumień naładowanych cząstek, głównie protonów i elektronów, wyrzucanych przez Słońce. Normalnie pędzi z prędkością rzędu 400 km/s, ale w pobliżu ziemskiej magnetosfery może zostać wyhamowany. W tzw. magnetopłaszczu, czyli warstwie przejściowej między niezakłóconym wiatrem słonecznym a magnetosferą, jego prędkość może spaść mniej więcej do 200 km/s.

Dla człowieka to nadal absurdalnie szybko. Dla ziaren księżycowego regolitu różnica jest jednak ogromna. Wolniejsze cząstki mają mniejszą energię, więc wnikają płycej w powierzchnię. Szybsze, które bez większych przeszkód trafiają w niewidoczną stronę Księżyca, mogą zostawiać ślad głębiej.

To właśnie taki zapis znaleziono w próbkach. Badacze zwrócili uwagę na gazy szlachetne, takie jak hel, neon, argon, krypton i ksenon. Są chemicznie mało reaktywne, dlatego dobrze nadają się do odczytywania historii bombardowania przez wiatr słoneczny. Nie tworzą łatwo nowych związków, więc ich izotopowy i głębokościowy zapis w ziarnach pyłu jest jak archiwum warunków panujących nad powierzchnią Księżyca.

W próbkach z niewidocznej strony sygnał wygląda inaczej, niż w materiale zebranym po stronie widocznej. Jony wiatru słonecznego przenikały tam głębiej, co wskazuje na silniejsze uderzenie cząstek. To pasuje do scenariusza, w którym Ziemia częściowo spowalnia wiatr słoneczny docierający do bliższej półkuli Księżyca, podczas gdy dalsza strona dostaje bardziej bezpośredni strumień ze Słońca.

Chang’e-6 przywiozła brakujący kawałek układanki

Ten wniosek byłby trudny bez próbek z niewidocznej strony Księżyca. Przez dekady ludzkość miała dostęp głównie do materiału z półkuli bliższej Ziemi. Dopiero chińska misja Chang’e-6 przywiozła na naszą planetę próbki z drugiej strony Srebrnego Globu, z basenu Biegun Południowy-Aitken. To jeden z najstarszych i największych basenów uderzeniowych na Księżycu, a przy okazji miejsce naukowo wyjątkowo cenne, bo pozwala porównywać dwa różne środowiska tego samego globu.

Jak pisaliśmy w tekście: Zbadali pył prosto z orbity. Obcy materiał wciąż ewoluuje, księżycowy pył nie jest tylko martwym kurzem zalegającym na jego powierzchni. To materiał, który przez ogromne odcinki czasu zbiera ślady oddziaływania Słońca, mikrometeoroidów i cząstek przynoszonych z kosmosu. Teraz dochodzi do tego jeszcze jeden element: wpływ samej Ziemi.

Badacze szacują, że w przypadku miejsca lądowania Chang’e-5 na widocznej stronie Księżyca około 25 proc. całkowitej ekspozycji na wiatr słoneczny mogło być związane z jego wyhamowaną wersją. Dla próbek Chang’e-6 z niewidocznej strony takiego efektu nie widać. To nie znaczy, że Ziemia zakłada Księżycowi szczelną kosmiczną zbroję. Raczej reguluje część bombardowania po tej stronie, która jest stale zwrócona ku naszej planecie.

Księżyc zapisuje historię ziemskiej magnetosfery

Najciekawsze w tej historii nie jest nawet to, że wiatr słoneczny trochę zwalnia. Bardziej fascynujące jest to, że księżycowy pył potrafi zachować ślady dawnych spotkań Słońca, Ziemi i samego Księżyca.

Na Ziemi wiele takich śladów znika. Atmosfera, woda, tektonika płyt i aktywne procesy geologiczne nieustannie mieszają, niszczą i przekształcają archiwum naszej planety. Księżyc jest pod tym względem znacznie spokojniejszy. Nie ma oceanów, deszczu ani płyt tektonicznych działających tak jak u nas. Dlatego regolit może przechowywać subtelne sygnały przez czas, przy którym ludzka historia wygląda jak mrugnięcie powieką.

Przeczytaj także:

Jak pisaliśmy w tekście: Ziemia karmi Księżyc. Atmosfera buduje tam zapasy dla ludzi, coraz więcej danych sugeruje, że relacja Ziemi i Księżyca jest bardziej dynamiczna, niż wynikałoby z naszej aktualnej wiedzy. Cząstki z ziemskiego otoczenia mogą trafiać na Księżyc, a pył na jego powierzchni może przechowywać informacje nie tylko o Słońcu, lecz także o historii naszej własnej planety.

Nowe badanie niewątpliwie wzmacnia ten obraz. Gazy szlachetne w księżycowym gruncie mogą działać jak skamieniały zapis dawnej pogody kosmicznej. Jeżeli uda się lepiej powiązać ich skład z ewolucją ziemskiego pola magnetycznego, Księżyc stanie się nie tylko celem wypraw, baz i geologicznych analiz, lecz także nietypowym archiwum historii magnetosfery Ziemi.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

Ładowanie...