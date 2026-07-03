Internet satelitarny wreszcie opłaca się Polakom. Wystarczyła konkurencja

Z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej o stanie rynku komunikacji elektronicznej w 2025 roku dowiadujemy się, że rośnie popularność dostępu do sieci za pomocą internetu satelitarnego. Przychody z usług dostępu do internetu satelitarnego wyniosły w 2025 r. 165,9 mln zł. Dla porównania, w 2023 r. i 2024 r. było to odpowiednio 135,2 mln zł i 131,3 mln zł. Nadal segment biznesowy odpowiada za największą część przychodów, ale to nie to świadczy o zmianach.

Jak czytamy w dokumencie, w latach 2023–2024 liczba usług (liczba łączy) dostępu do internetu satelitarnego pozostawała na zbliżonym poziomie i wynosiła odpowiednio 31 tys. i 31,4 tys. W 2025 r. wzrosła do 54,3 tys., co według UKE świadczy o "wyraźnym ożywieniu rynku".

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W segmencie konsumenckim, po spadku liczby łączy w 2024 r. (do 12,5 tys.), w 2025 r. odnotowano bardzo silne odbicie – do 30,8 tys. (+146% r/r). W segmencie biznesowym obserwowano natomiast bardziej stabilny, stopniowy wzrost z 16,6 tys. w 2023 r. do 18,9 tys. w 2024 r. oraz 23,5 tys. w 2025 r. - odnotowano.

Urząd Komunikacji Elektronicznej zauważa, że wzrost liczby łączy w 2025 r. był "w przeważającej mierze" związany z segmentem konsumenckim

Wzrastająca i to mocno liczba użytkowników indywidualnych ma świadczyć o "rosnącym upowszechnieniu usług satelitarnych oraz zmianie ich charakteru z rozwiązania niszowego w kierunku usługi o szerszym zastosowaniu".

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UKE zwraca uwagę na rozwój systemów satelitarnych nowej generacji opartych na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO). Zdaniem urzędu to właśnie upowszechnienie usług realizowanych w tym modelu przyczyniło się do zwiększenia dostępności, ograniczenia barier wejścia oraz przełożyło się na wzrost zainteresowania.

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Średni przychód na użytkownika w przypadku internetu satelitarnego wyniósł w 2025 r. 128,46 zł. Tymczasem jeszcze w 2023 r. było to 347,25 zł. Jak podkreśla UKE, to właśnie wynik dynamicznego upowszechnienia usług i przejścia rynku w kierunku modelu masowego. Średni przychód na użytkownika biznesowego wzrósł natomiast do 420,19 zł w 2025 r.

"Strukturalna transformacja"

Z analizy UKE wynika, że internet satelitarny w Polsce rozwija się w kierunku modelu masowego - "opartego na szerokiej dostępności i rosnącym wolumenie użytkowników indywidualnych" - a przy tym utrzymuje "silny komponent wysokowartościowy w segmencie biznesowym", co pozwala stabilizować przychody całego rynku.

Według UKE możemy spodziewać się przejścia z modelu niszowego do rynku o charakterze hybrydowym. Będzie łączył masową adopcję technologii z "segmentem usług profesjonalnych o wysokiej wartości jednostkowej".

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Co wiemy o rynku komunikacji elektronicznej w 2025?

Z raportu dowiadujemy się, że przychody z działalności telekomunikacyjnej osiągnęły 46 mld zł, co oznacza wzrost o 3,5 proc. rok do roku i najwyższą nominalną wartość od początku prowadzenia analiz. Światłowód stał się już podstawową technologią dostępu stacjonarnego w Polsce, a w jej zasięgu jest już 80,1 proc. gospodarstw domowych. Stanowi to ok. 13 mln gospodarstw domowych.

Z kolei segment mobilny wygenerował 17,9 mld zł przychodów (+8,2% r/r). Na koniec 2025 r. aktywnych było 67,2 mln kart SIM.

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Adam Bednarek Redaktor „Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.