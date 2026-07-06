Zdemolowali Warszawę w Mapach Google. "Pałac Kibolski" to pikuś przy innych nazwach

Użytkownicy Google Maps w niedzielny wieczór natknęli się na serię szokujących zmian nazw warszawskich obiektów. Nieznani sprawcy wykorzystali mechanizm edycji map i zastąpili oficjalne nazwy budynków, pomników oraz instytucji obraźliwymi i prowokacyjnymi określeniami.

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Mapa Warszawy padła ofiarą trolli

Skala incydentu okazała się zaskakująco duża. Zmodyfikowano nazwy co najmniej kilkunastu miejsc rozsianych po całej stolicy. Wśród nich znalazły się zarówno obiekty administracji państwowej, jak i pomniki, place, parki oraz popularne atrakcje turystyczne.

Jednym z najbardziej widocznych przykładów była zmiana nazwy Pałacu Prezydenckiego na "Pałac Kibolski". Równocześnie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zostało oznaczone jako "Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego", co stanowiło nawiązanie do kibicowskiej przeszłości prezydenta Karola Nawrockiego.

Fałszywe nazwy pojawiły się również w wielu innych lokalizacjach. Plac Piłsudskiego został przemianowany na "Plac Dzierżyńskiego", Grób Nieznanego Żołnierza na "Grób Znanego Żołnierza SS", a Pałac na Wyspie w Łazienkach Królewskich otrzymał nazwę "Pałac na Wyspie Epsteina".

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Na liście zmanipulowanych obiektów znalazły się także Muzeum Powstania Warszawskiego, które oznaczono jako "Muzeum Powstania III Rzeszy", Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r., przemianowany na "Pomnik Ofiar losu Tragedii Smoleńskiej 2010 r.", oraz Pomnik Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który wyświetlał się jako "Pomnik Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Parszysława Kundlińskiego". Zmieniono również nazwę warszawskiej syrenki nad Wisłą na "Pomnik roznegliżowanej Marty Kaczyńskiej nad Wisłą", a centrum handlowe Westfield Arkadia przechrzczono na Waffen SS Arkadia.

Fałszywe oznaczenia nie ograniczyły się wyłącznie do miejsc związanych z administracją państwową czy historią. Manipulacje objęły również parki, skwery, centra handlowe oraz siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej.

Choć masowa zmiania nazw nastąpiła w niedzielę wieczorem i z Map zniknęła już część skandalicznych zmian, to w poniedziałek rano na mapie Warszawy wciąż byliśmy w stanie znaleźć Złote K***asy zamiast Złotych Tarasów, Ogród Suski zamiast Ogrodu Saskiego czy Muzeum Polskiej Biedy Umysłowej zamiast Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej.

Nie wiadomo, kto odpowiada za przeprowadzenie całej akcji ani w jaki sposób udało się wprowadzić tak dużą liczbę zmian w krótkim czasie. Charakter wpisów i skala zjawiska sugeruje jednak skoordynowane działanie nastawione na wywołanie kontrowersji i rozpowszechnienie obraźliwych treści.

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Malwina Kuśmierek Redaktor Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską, przybliżając czytelnikom Spider's Web tematykę smartfonów, smartwatchy, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.