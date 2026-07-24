Koniec z toną powiadomień na Androidzie. Chrome nie będzie cię nękać

W obecnej erze aplikacji do wszystkiego trudno zapanować nad powiadomieniami. Cały czas zwiększająca się liczba programów wymaganych w codziennym funkcjonowaniu nie pomaga w ograniczeniu sięgania po telefon. W szczególności dotyczy to powiadomień z mnóstwa aplikacji. Wielu z nas pozwala również przeglądarkom je wysyłać. Teraz będzie prościej.

Google zajął się powiadomieniami w przeglądarce Chrome na Androida

Google ogłosił zmiany w sposobie wyświetlania powiadomień w przeglądarce Chrome na Androidzie. Obecnie działa to w taki sposób, że jeśli strona internetowa chce wysyłać powiadomienia, przeglądarka wyświetla na środku ekranu komunikat wymagający od użytkownika wykonania działania. Do dyspozycji są dwie opcje: zgodzić się lub nie.

Sęk w tym, że nie można tego zignorować. Dopóki nie podejmiemy decyzji, nie ma realnej możliwości dalszego przeglądania strony i korzystania z niej. Powiadomienie przejmuje kontrolę nad ekranem. Jednak Google zmienia to podejście. W wersji Chrome 155 na Androidzie przeglądarka będzie wyświetlać okno tuż pod paskiem adresu z zapytaniem, czy chcemy się zgodzić na powiadomienia, czy też nie.

Nowy komunikat zgody na powiadomienia

Opcja zawiera wyraźny przycisk Zezwól, ale pod ikoną zębatki znajduje się też możliwość niewyrażenia zgody na powiadomienia oraz zarządzania nimi. Co jednak najlepsze, nowe rozwiązanie nie wymaga od użytkownika wykonania żadnej czynności. Komunikat o powiadomieniach znika samoistnie po jakimś czasie. Inaczej niż do tej pory, nie znika on dopiero po podjęciu decyzji.

Jeśli nie zaznaczymy nic i pozwolimy komunikatowi zniknąć, przeglądarka potraktuje to jako brak zgody na wysyłanie powiadomień. Dla użytkownika oznacza to większą wygodę i brak obowiązku wykonywania określonych czynności. Presja podjęcia decyzji zostaje zdjęta z użytkownika. W obliczu tego, że obecnie trzeba zdecydować się na któreś rozwiązanie, wiele osób klika losowy przycisk. Nierzadko zgadzają się na powiadomienia, których tak naprawdę nie chcą, by potem nie wiedzieć, jak je wyłączyć.

Dla tych, którzy nie wyrazili zgody, a jednak później zdecydują się na włączenie powiadomień, Chrome dodaje też nową opcję subskrypcji powiadomień w interfejsie użytkownika kontroli witryny. To ten sam zakamarek, gdzie możemy zarządzać zgodami na udostępnienie m.in. aparatu czy lokalizacji.

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