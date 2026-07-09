Boomerska zmiana w Chrome na Androida. Starsi pewnie docenią

Jednym z kluczowych elementów interfejsu w każdej przeglądarce są strzałki nawigacyjne pozwalające na przejście do tyłu lub do przodu. Tych jednak w Chrome na Androida brakowało: interfejs pozwalał na dodawanie nowych kart, sprawdzanie uruchomionych zakładek czy zajrzenie do opcji. Nie można jednak było powrócić za pomocą interfejsu przeglądarki. To się zmienia.

Chrome na Androida dogania Chrome na iOS i komputery

W każdej przeglądarce na komputery osobiste znajdziemy strzałki nawigacji w tył i w przód – w Chrome oczywiście też. Ta opcja jest dostępna również w przeglądarce Google’a na iPhone’y od lat: w dolnej – lub górnej, w zależności od ustawień – części interfejsu znajdziemy strzałki do tyłu oraz do przodu. Służą one do wygodnej nawigacji między stronami internetowymi.

Tymczasem w Chrome na Androida – systemu, za który odpowiada Google – opcja nie była dostępna praktycznie od początku. Teraz, w najnowszej wersji oprogramowania oznaczonej liczbą 150, Google to zmienia. W menu dostępnym pod trzema kropkami znajdziemy bowiem dwa przyciski: dalej oraz wstecz na samej górze.

Zapytacie zapewne: jak dotychczas użytkownicy cofali strony internetowe w Chrome na systemie Android? Otóż trzeba było bazować na systemowych rozwiązaniach pozwalających na cofanie akcji, takich jak systemowy gest (przeciągnięcie palcem z dowolnej krawędzi ekranu) lub przycisk nawigacyjny powrotu (najczęściej strzałka).

Aby zmieścić przycisk wstecz, producent musiał usunąć guzik informacji, a pozostałe przypięte funkcje, takie jak zapisanie strony do zakładek czy pobrane pliki, zostały przesunięte. Dla użytkowników, którzy często korzystali z tej opcji, może być to niefortunne rozwiązanie, ponieważ próbując dodać nową zakładkę, można przypadkowo kliknąć przycisk dalej.

Czy nowość wprowadzona w ostatniej wersji Chrome na Androida całkowicie zmieni sposób korzystania z przeglądarki Google? Prawdopodobnie nie. Większość osób w dalszym ciągu będzie korzystać z gestów ekranowych, ponieważ te są znacznie wygodniejsze. Aby wrócić do poprzedniej strony internetowej (lub podstrony) za pomocą nowej opcji, trzeba w pierwszej kolejności otworzyć menu dostępne pod trzema kropkami.

Osobiście preferuję podejście z Chrome na iOS, gdzie przyciski nawigacji są w dolnej części ekranu.

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