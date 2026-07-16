Kiedyś przeklinałem te pociągi, dziś chętnie do nich wsiadam. Ty też możesz

Polregio ogłosiło, że zabytkowy EN71-001 wraca na szlak. To jedyny taki pociąg w Polsce, jak z dumą podkreśla przewoźnik. Jednostka została wyprodukowana w 1976 roku i cały czas jeździ w oryginalnych żółto-niebieskich barwach po małopolskich torach.

Rzecz jasna skład w ciągu 50 lat przeszedł "szereg różnych modyfikacji", co Polregio podkreśla, ale wnętrze i kolorystyka pozostały wierne oryginałowi. Teraz doszła kolejna zmiana, umożliwiająca "minionkowi" - bo tak ze względu na kolory nazywany jest pieszczotliwie pociąg - jazdę zgodnie z aktualnymi wymogami.

Polregio wyposażyło jednostkę w system łączności kolejowej GSM-R i tym samym pojazd może poruszać się po liniach, na których komunikacja odbywa się drogą cyfrową. Prace nad instalacją systemu prowadzone były w Sekcji Utrzymania Taboru w Krakowie Płaszowie - wyjaśniono.

EN71-001 już zdążył wrócić na małopolskie szlaki i ponownie wozi pasażerów na liniach z Krakowa Głównego do Czechowic-Dziedzic, Bielska-Białej czy Kielc.

Polregio

– Jednostka jest w pełni sprawna i aktywna. Co więcej, po doposażeniu jej w system GSM-R może pełnić służbę na liniach, na których obowiązuje łączność cyfrowa. W Polregio szanujemy historię oraz zabytki kolejowe i dzięki naszym staraniom ten wyjątkowy skład nadal jest w ciągłym ruchu – potwierdza Józef Tetla, dyrektor Małopolskiego Zakładu Polregio w Krakowie.

Jak zapowiedział przewoźnik, dla uczczenia 150-lecia istnienia linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, EN71-001 wyruszy w "specjalne, historyczne kursy". Przejazdy zaplanowano na koniec sierpnia bieżącego roku.

Sukces pociągu Nieśpieszny pokazał, że wciąż spory potencjał drzemie w takich kultowych składach

Z okazji jubileuszu 25-lecia PKP Intercity wagony ciągnięte przez stare lokomotywy w oryginalnych barwach odwiedzą wszystkie województwa w naszym kraju. Co więcej, już zapowiedziano jesienne eskapady.

Wyjątkowy klimat przejazdów tworzy historyczny tabor, który przywołuje atmosferę dawnych podróży koleją. Na czele pociągu także w letnim sezonie będzie można spotkać legendarne lokomotywy różnych serii, a całość dopełnią oliwkowe wagony, które przeszły pieczołowity remont wykonany przez PKP Intercity Remtrak. Na czele pociągu Nieśpieszny pojawią się m.in. lokomotywy serii EP05, EP07, EP09, EU07 EP08 i SM42. Nieśpieszny pokaże zatem różne oblicze kolei i inaczej opowie o oferowanej podróży - opisywał wyjazdy przewoźnik.

Do tego dochodzi specjalne menu w wagonach restauracyjnych, aby "móc doświadczać podróży Nieśpiesznym wszystkimi zmysłami".

Niektórych dziwi fakt, że atrakcją mogą być podróże w starym stylu, skoro przed laty raczej denerwowano się na wolne, spóźniające się pociągi, w których było albo za gorąco, albo za zimno - rzadko kiedy w sam raz. Teraz to jednak atrakcja i to nie lada. Ja sam ze zdziwieniem obserwuję autobusy i tramwaje, które dziś kursują w ramach retro wojaży, a doskonale pamiętam je z regularnym kursów. Choć kto wie - może lada moment się zepsują, naprawa okaże się niemożliwa lub nieopłacalna i to rzeczywiście ostatnia okazja, aby poczuć, jak to było?

Jest ryzyko, jest zabawa - tym bardziej kiedy można posmakować historii. I to ciągle żywej.

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