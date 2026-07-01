Serwis eLicytacje KAS ma stać się jednym miejscem, w którym publikowane będą wszystkie ogłoszenia dotyczące sprzedaży majątku zajętego w toku postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez urzędy skarbowe. To oznacza koniec konieczności przeszukiwania dziesiątek stron internetowych różnych izb administracji skarbowej.

1 lipca 2026 r. zostanie uruchomiony portal eLicytacje KAS, w którym urzędy skarbowe będą zamieszczać wszystkie obwieszczenia o dokonywanych sprzedażach w trybie licytacji, przetargu ofert czy sprzedaży z wolnej ręki. Aktualnie obwieszczenia te są zamieszczane na stronach BIP poszczególnych Izb Administracji Skarbowej. Sprzedaże egzekucyjne prowadzone są przez 366 urzędów skarbowych, zlokalizowanych na terenie całego kraju.

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1 lipca na portalu zostaną opublikowane pierwsze ogłoszenia dotyczące sprzedaży organizowanej przez urzędy skarbowe w ramach egzekucji. 21 lipca na portalu pojawią się pierwsze elektroniczne licytacje. 31 lipca użytkownicy będą mogli dokonać pierwszych zakupów z wolnej ręki, na wzór funkcjonujących w komercyjnych portalach sprzedażowych opcji: kup teraz.

Za pośrednictwem portalu eLicytacje KAS będzie można kupić wszystkie ruchomości i nieruchomości, które nie są wyłączone spod egzekucji, np.: biżuterię, zegarki, odzież sportową, suknie ślubne, buty, elementy ogrodzenia, meble, wyposażenie wnętrz, w tym duże i małe AGD, ubranka i akcesoria dla zwierząt, samochody i maszyny przemysłowe. Na portalu będą również sprzedawane domy, działki, mieszkania, garaże, hale produkcyjne i magazynowe.

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Mydło i powidło z zajęć egzekucyjnych

Portal eLicytacje KAS został wyposażony w wyszukiwarkę, umożliwiającą przeszukanie bazy sprzedawanych ruchomości, papierów wartościowych i nieruchomości, według wielu kryteriów.

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Wyszukiwarka daje możliwość ograniczenia przeszukiwania do konkretnej lokalizacji (województwo, miasto). Pozwala także na zaawansowane wyszukiwanie, np. po frazie. Użytkownicy podczas wyszukiwania ofert będą mogli określić kategorie przedmiotów np. pojazdów (samochody osobowe, ciężarowe, dostawcze, pojazdy budowlane, przyczepy, pojazdy rolnicze, motocykle i quady). W przypadku maszyn i narzędzi będą mogli zawęzić wyszukiwanie do podkategorii (przemysłowe, rolnicze, budowlane, pozostałe).

Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości będą mogły wyszukać oddzielnie domy, mieszkania, lokale użytkowe, hale i magazyny, grunty i inne (garaże, miejsca parkingowe, udziały w częściach wspólnych). Portal umożliwi też wyszukiwanie ofert przy użyciu kryterium ceny szacunkowej i rodzaju sprzedaży (elektroniczna lub nieelektroniczna).

Osoby korzystające z portalu eLicytacje KAS będą mogły bezgotówkowo zapłacić za zakup i wpłacić wadium. Wprowadzenie nowoczesnych bezgotówkowych form zapłaty, które wyeliminuje konieczność wpłat gotówkowych, ułatwi dokonywanie płatności i zwiększy bezpieczeństwo obrotu.

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Przeglądasz swobodnie, ale do zakupu potrzebujesz profilu

Osoby, które chcą wziąć udział w elektronicznej licytacji lub sprzedaży z wolnej ręki organizowanej przez Krajową Administrację Skarbową, mogą to zrobić wyłącznie w portalu eLicytacje KAS. Aby wziąć udział w sprzedaży za pośrednictwem portalu trzeba utworzyć profil użytkownika (spersonalizowane, uwierzytelnione konto przypisane do konkretnej osoby).

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Profil zostanie utworzony automatycznie przy pierwszym logowaniu do portalu, po zaakceptowaniu regulaminu. Do portalu eLicytacje KAS można się zalogować za pomocą login.gov.pl, korzystając z profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Po zalogowaniu się do portalu, należy złożyć wymagane oświadczenia oraz dopełnić formalności związane z wadium i dokumentami.

Przeglądanie ogłoszeń, obwieszczeń i innych dokumentów dotyczących sprzedaży, publikowanych w portalu eLicytacje KAS, a także obserwowanie przebiegu licytacji i sprzedaży z wolnej ręki nie będą wymagały uwierzytelnienia ani zakładania konta użytkownika. Dzięki temu treści publikowane w portalu są publiczne i łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

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Bogdan Stech Redaktor Dziennikarz Spider's Web, zajmuje się tematyką militariów i obronności. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Pisze o nowych technologiach, takich jak broń hipersoniczna czy laserowa. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.