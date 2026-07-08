Dramatyczne zniknięcie Boeinga 737. Dane z Flightradar24 nie pozostawiają złudzeń

Jak pakistańskie władze, zarejestrowany w Pakistanie samolot transportowy Boeing 737 z pięcioosobową załogą na pokładzie stracił kontakt z kontrolą ruchu lotniczego we wtorek wieczorem. Wcześniej załoga zdążyłą zgłosić problemy z systemem nawigacyjnym.

Lokalna kontrola ruchu lotniczego próbowała naprowadzić samolot na właściwy kurs, ale trzy minuty później systemy radarowe wykryły, że samolot gwałtownie zniża lot i godz. 21:21 czasu lokalnego utracono z nim łączność. Według oświadczenia, w tym czasie samolot znajdował się około 287 km na zachód od Karaczi.

Trzy minuty, które przesądziły o losie załogi

Wszystko wskazuje na to, że rozbił się w morzu po serii gwałtownych zmian wysokości.

Dane z Flightradar24 wykazały, że samolot zanurkował na wysokość ok. 1500 m w niecałą minutę, wzniósł się na 1800 m w zaledwie 30 sekund, a następnie zanurkował z wysokości ok. 11 550 m. Ostatni przekaz danych wskazywał na wysokość samolotu ok. 330 m nad poziomem morza, z prędkością pionową ok. 6800 m na minutę, około 400 km/h, co stanowi ekstremalnie strome i nietypowe tempo opadania - podał serwis The Guardian.

Maszyna miała 27 lat i była obsługiwana przez linie lotnicze K2 Airways z Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Samolot leciał z Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do Karaczi.

W oświadczeniu wydanym przez linie lotnicze K2 Airways podały tożsamość pięciu członków załogi znajdujących się na pokładzie samolotu i stwierdziły, że w pełni współpracują z Pakistańskim Urzędem Lotnictwa Cywilnego i innymi agencjami rządowymi.

Boeing 737 należy do najpopularniejszych samolotów świata

Boeing 737 to jedna z najbardziej rozpowszechnionych rodzin samolotów pasażerskich i transportowych w historii lotnictwa. Od pierwszego lotu pod koniec lat 60. powstało wiele kolejnych generacji tej konstrukcji, które różnią się wyposażeniem, osiągami oraz zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi.

Łącznie wyprodukowano już ponad 11 tys. egzemplarzy, a samoloty tego typu każdego dnia wykonują tysiące lotów na wszystkich kontynentach.

Choć Boeing 737 kojarzony jest przede wszystkim z przewozem pasażerów, maszyny tej rodziny są wykorzystywane również w transporcie towarów. Wersje cargo powstają zarówno jako fabrycznie nowe samoloty, jak i poprzez przebudowę starszych egzemplarzy pasażerskich.

Dzięki stosunkowo dużej ładowności i niskim kosztom eksploatacji są chętnie wykorzystywane na trasach regionalnych i średniego zasięgu, gdzie liczy się szybki transport przesyłek między największymi portami lotniczymi.

Wiek samolotu sam w sobie nie przesądza o jego stanie technicznym. W lotnictwie cywilnym maszyny mogą pozostawać w eksploatacji przez kilkadziesiąt lat, pod warunkiem regularnych przeglądów i wymiany elementów zgodnie z wymaganiami producenta oraz przepisami nadzoru lotniczego. To właśnie analiza zapisów z rejestratorów pokładowych, dokumentacji technicznej i przebiegu ostatnich minut lotu pozwoli ustalić, czy do zaginięcia maszyny przyczyniła się awaria techniczna, błędy w nawigacji, czy też inny splot okoliczności.

Ładowanie...