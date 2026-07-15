Tędy "popłynie" prąd z Bałtyku do Polski. Ograliśmy morze

Spółki Equinor i Polenergia poinformowały o zakończeniu przewiertów na tzw. landfallu - czyli miejscu, gdzie kable eksportowe będą przechodzić z części morskiej na ląd. Jak zaznaczono, to kolejny ważny etap realizacji jednego z największych polskich projektów energetycznych o łącznej mocy ok. 1,44 GW.

To właśnie tą drogą zostaną poprowadzone kable, dzięki którym prąd z morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i 3 dotrze do sieci w kraju.

Polenergia

Wykonane zostały cztery przewierty HDD (Horizontal Directional Drilling) - każdy o długości około jednego kilometra. Technologia HDD pozwoliła wykonać przejście pod plażą i brzegiem morza bez otwartego wykopu. Dzięki temu udało się uchronić wydmy i ich ekosystem.

Potem w podziemnych korytarzach zostały ułożone rury osłonowe o średnicy 71 cm, wykonane z materiału o wysokiej wytrzymałości. Do nich zostaną wprowadzone kable eksportowe, łączące morskie farmy wiatrowe z siecią przesyłową na lądzie - wyjaśnia Polenergia.

W zadaniach prowadzonych od strony morza uczestniczyła polska firma MAG Offshore, która odpowiadała m.in. za logistykę morską ponadkilometrowych rur osłonowych, holowanie pontonu roboczego z dźwigiem o udźwigu 100 ton, koordynację kilku jednostek pływających oraz wsparcie prac instalacyjnych. Udział tej firmy jest przykładem rozwoju krajowego łańcucha dostaw, wzmacniania lokalnych kompetencji oraz powstawania nowej gałęzi przemysłu, której kołem zamachowym są pierwsze polskie farmy wiatrowe na morzu, takie jak Bałtyk 2 i Bałtyk 3 - podkreśla spółka.

Polenergia

Prąd z Bałtyku

Farmy Bałtyk 2 i 3 będą składały się łącznie ze 100 turbin wiatrowych o wysokości 260 metrów. Ich moc sięgnie 1,44 GW. Dzięki temu możliwa będzie produkcja energii odpowiadającą zapotrzebowaniu ok. dwóch milionów gospodarstw domowych.

Kiedy to się stanie? Według planów po raz pierwszy energia z farm Bałtyk 2 i 3 popłynie do krajowej sieci już w 2027. Pełne komercyjne uruchomienie planowane jest na 2028 r.

- Polskie bezpieczeństwo energetyczne w coraz większym stopniu opiera się na Bałtyku. Morska energetyka wiatrowa wchodzi w fazę realnych działań, a nasze projekty Bałtyk 2 i Bałtyk 3 zaczynają przybierać formę infrastruktury o strategicznym znaczeniu. To ważny krok nie tylko dla samych inwestycji, lecz także dla rozwoju krajowych kompetencji, nowoczesnej gospodarki i rosnącej roli polskich firm w sektorze offshore - komentował Adam Purwin, prezes zarządu Polenergia, kiedy w maju 2026 r. pomyślnie zamontowano pierwsze fundamenty farm Bałtyk 2 i Bałtyk 3.

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