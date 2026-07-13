Ekosystem Apple'a straci największy atut. Nadchodzi wielka zmiana w Windowsie

Microsoft 8 lat temu zaprezentował aplikację Łącze do Windows, która ma bezpośrednio konkurować z możliwościami, jakie oferuje Apple w swoim ekosystemie. Jednak fakt, że muszę wyjaśniać czym w ogóle jest Łącze z telefonem świadczy o umiarkowanym sukcesie i stosunkowo niskim zainteresowaniu aplikacją. Mimo to Microsoft nie zamierza rezygnować z rozwoju tego narzędzia. Wręcz przeciwnie - według najnowszych doniesień firma pracuje nad zmianami, które mają sprawić, że integracja smartfonów z Androidem i komputerów z Windows 11 stanie się znacznie głębsza i bardziej naturalna.

Aplikacja Łącze do Windows stanie się lepsza. Microsoft już pracuje nad nowymi funkcjami

Źródła serwisu Windows Central twierdzą, że Microsoft prowadzi wewnętrzne prace nad szeregiem nowych funkcji oraz zmian interfejsu. Celem jest stopniowe przenoszenie możliwości znanych z aplikacji Łącze do Windows bezpośrednio do systemu Windows 11, dzięki czemu korzystanie z nich nie będzie wymagało każdorazowego uruchamiania osobnego programu.

Jedną z najważniejszych nowości ma być rozbudowanie panelu telefonu dostępnego z poziomu menu Start. Zamiast wyświetlania wyłącznie podstawowych informacji użytkownik zobaczy więcej ostatnich aktywności ze smartfona i będzie mógł przewijać ich listę bez otwierania aplikacji. Najechanie kursorem na wybraną pozycję ma wyświetlać dodatkowe szczegóły, takie jak pełna treść wiadomości lub podgląd zdjęcia.

Microsoft testuje również nowy panel dostępny z paska zadań. Po podłączeniu telefonu do komputera w zasobniku systemowym miałaby pojawiać się dedykowana ikona smartfona. Kliknięcie otworzy niewielkie okno z informacjami o stanie urządzenia oraz zestawem najważniejszych przełączników. Według przecieków użytkownicy będą mogli między innymi włączyć tryb Nie przeszkadzać, przełączyć telefon w tryb wibracji czy uruchomić funkcję lokalizowania urządzenia.

Informacje o telefonie w zasobniku systemowym (źródło: Windows Central)

Panel ma również uprościć przesyłanie plików. Wystarczy przeciągnąć wybrany dokument lub zdjęcie na ikonę telefonu na pasku zadań, aby rozpocząć transfer do smartfona bez konieczności otwierania dodatkowych okien.

Zmiany mają objąć także schowek systemowy. Obecnie synchronizacja pomiędzy Androidem i Windows zapamiętuje wyłącznie ostatni skopiowany element. Microsoft podobno pracuje nad obsługą pełnej historii schowka, dzięki czemu lista wszystkich ostatnio kopiowanych treści byłaby dostępna jednocześnie na komputerze i telefonie.

Kolejną nowością ma być osobna aplikacja Wiadomości dla Windows 11. Funkcja obsługi SMS-ów istnieje już w Łączu z telefonem, jednak nowa wersja miałaby działać jako samodzielny program przypinany do menu Start. Użytkownik zyska możliwość przeglądania konwersacji, odpowiadania na wiadomości oraz rozpoczynania nowych czatów bez uruchamiania głównej aplikacji.

Osobna aplikacja do SMSów (źródło: Windows Central)

Microsoft od pewnego czasu konsekwentnie zwiększa poziom integracji smartfonów z Windows 11. System potrafi już wyświetlać pliki i zdjęcia z telefonu bezpośrednio w Eksploratorze plików, a wybrane urządzenia mogą pełnić funkcję kamery internetowej dla komputera. Nowe rozwiązania rozwijane przez firmę mają rozszerzyć ten kierunek i jeszcze mocniej powiązać oba urządzenia.

Na razie wszystkie opisane funkcje pozostają na etapie wewnętrznych prototypów. Windows Central zaznacza, że ich ostateczny wygląd może ulec zmianie przed premierą, a Microsoft prawdopodobnie najpierw udostępni je uczestnikom programu Windows Insider, aby zebrać opinie przed szerszym wdrożeniem.

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