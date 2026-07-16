Na Allegro nie złapiesz się na podkręcone zdjęcie. Ważna nowość

Allegro już rozsyła sprzedawcom wiadomości ws. unijnych przepisów Aktu o sztucznej inteligencji, które wejdą w życie 2 sierpnia 2026 r. Platforma zapowiedziała, że wkrótce udostępni sprzedającym wersję beta narzędzia do oznaczania zdjęć AI.

Zgodnie z przepisami, jeśli publikujesz zdjęcie wygenerowane lub zmienione przy użyciu sztucznej inteligencji w sposób określony w AI Act, musisz poinformować o tym odbiorców – tak, aby już przy pierwszym kontakcie z taką treścią mogli ocenić, czy obraz lub wideo są prawdziwe - wyjaśnia platforma.

Allegro tłumaczy, że nowe prawo nie zakazuje używania AI, a jedynie nakłada "wymóg transparentności". Wygenerowane treści powinny być oznaczane w "określonych sytuacjach".

Chodzi o wygenerowane lub zmodyfikowane obrazy, które przypominają autentyczne zdjęcia, ale w rzeczywistości nimi nie są. Jak wyjaśnia Allegro, może to być zdjęcie wygenerowane od zera. Sprzedawca sięga po taką opcję, gdy produkt jeszcze nie istnieje, bo tworzony jest na zamówienie.

Inne przykłady konieczności oznaczania wygenerowanych treści dotyczą prawdziwych zdjęć produktów, ale z dorobionym przez AI tłem. Zaliczają się też do tego wirtualne modele, czyli wygenerowane przez AI postaci prezentujące produkt.

To Ty odpowiadasz za to, co pokazujesz w ofercie. Ocena charakteru zdjęcia i decyzja, czy i jak je oznaczyć, należy do Ciebie. Chcemy Ci pomóc działać zgodnie z nowymi przepisami. Najpóźniej od 2 sierpnia skorzystasz z nowej opcji, dzięki której oznaczysz swoje zdjęcia - zaznacza platforma.

Narzędzie Allegro pozwoli dodać oznaczenie AI w formie znaku wodnego

W sekcji Pytania i Odpowiedzi Allegro dodaje, że od 2 grudnia 2026 roku dostawcy narzędzi AI muszą dodawać do plików ukryte informacje (metadane) o użyciu sztucznej inteligencji. W przyszłości Allegro może z nich korzystać. "Jednak to ty odpowiadasz za poprawne oznaczenie zdjęć, jako Allegro nie sprawdzamy automatycznie każdego zdjęcia" - uczula platforma.

Allegro ostrzega również, że AI Act przewiduje kary finansowe za brak przejrzystości. "Mogą one być wysokie", więc dlatego platforma sugeruje zadbanie o poprawne oznaczenia.

Platforma wyjaśnia, że sprzedający odpowiadają za swoje oferty, więc muszą uważać również na materiały, które otrzymują od producentów czy dystrybutorów. "Zapytaj swoich dostawców, czy przekazane zdjęcia powstały lub zostały zmienione przy pomocy AI" - sugeruje Allegro.

W informacji przesłanej sprzedawcom Allegro zachęca do korzystania z narzędzia platformy, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby użytkownicy nakładali własne znak o użyciu AI na grafikach.

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