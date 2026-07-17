W całej Polsce zawyją syreny. Nie przestrasz się

Jak poinformowano, zaplanowane na wtorek 21 lipca 2026 r. próby systemu alarmowego są częścią ogólnopolskiego treningu. Syreny zawyją w całym kraju. Ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności przeprowadzone zostaną na polecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wszystko to w ramach akcji "ALARM 2026".

Syreny będą uruchomione we wtorek (21 lipca) w godzinach od 7 do 19. W ramach ćwiczeń usłyszymy głośne syreny alarmowe:

ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny, trwający 3 minuty

odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny, trwający 3 minuty.

Do tego dojdzie jeszcze Alert RCB, który przypomni o akcji na dzień przed testami.

Cel ćwiczeń to sprawdzenie kanałów łączności i obiegu informacji pomiędzy kluczowymi uczestnikami systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej na terenie kraju oraz rzeczywiste uruchomienie syren alarmowych, ocena czasu reakcji oraz skuteczności dotarcia komunikatu o zagrożeniu uderzeniami z powietrza do ludności, a także weryfikacja dokumentów planistycznych i procedur regulujących kwestie ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu z powietrza.

Służby apelują o spokój

Emisja sygnałów dźwiękowych ma charakter wyłącznie ćwiczebny. Usłyszenie syren nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych działań. Prosimy o przekazanie tej informacji bliskim oraz sąsiadom, szczególnie osobom starszym i dzieciom, aby uniknąć niepotrzebnego stresu - podkreśla Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomniało wcześniej o zasadach dotyczących sygnałów alarmowych przy wykorzystaniu syren. W przypadku ogłoszenia alarmu dla ludności cywilnej sygnał dźwiękowy to modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty. Pojawia się również zapowiedź słowna: trzykrotnie powtarzany komunikat "Uwaga! Ogłaszam alarm". Odwołanie to z kolei ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty oraz trzykrotnie powtarzany komunikat "Uwaga! Odwołuję alarm".

"W przypadku uruchomienia sygnałów alarmowych - pamiętaj, aby zachować spokój, stosuj się do komunikatów wydawanych ustnie i jak najszybciej podejmuj odpowiednie działania ochronne. Jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami" – zaapelował wówczas resort.

Testy alarmów są więc niezwykle ważne - lepiej dmuchać na zimno i wiedzieć, że w razie zagrożenia nie dojdzie do żadnej niespodziewanej sytuacji. Dobrze, że informacje podawane są z wyprzedzeniem, tak aby każdy wiedział, że to tylko ćwiczenia. W innym przypadku łatwo o niepotrzebny stres.

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