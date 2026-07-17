W całej Polsce zawyją syreny. Nie przestrasz się
Służby zawczasu apelują o spokój - syreny alarmowe zostaną przetestowane, więc nie ma powodów do obaw.
Jak poinformowano, zaplanowane na wtorek 21 lipca 2026 r. próby systemu alarmowego są częścią ogólnopolskiego treningu. Syreny zawyją w całym kraju. Ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności przeprowadzone zostaną na polecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wszystko to w ramach akcji "ALARM 2026".
Syreny będą uruchomione we wtorek (21 lipca) w godzinach od 7 do 19. W ramach ćwiczeń usłyszymy głośne syreny alarmowe:
- ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny, trwający 3 minuty
- odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny, trwający 3 minuty.
Do tego dojdzie jeszcze Alert RCB, który przypomni o akcji na dzień przed testami.
Cel ćwiczeń to sprawdzenie kanałów łączności i obiegu informacji pomiędzy kluczowymi uczestnikami systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej na terenie kraju oraz rzeczywiste uruchomienie syren alarmowych, ocena czasu reakcji oraz skuteczności dotarcia komunikatu o zagrożeniu uderzeniami z powietrza do ludności, a także weryfikacja dokumentów planistycznych i procedur regulujących kwestie ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu z powietrza.
Służby apelują o spokój
Emisja sygnałów dźwiękowych ma charakter wyłącznie ćwiczebny. Usłyszenie syren nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych działań. Prosimy o przekazanie tej informacji bliskim oraz sąsiadom, szczególnie osobom starszym i dzieciom, aby uniknąć niepotrzebnego stresu - podkreśla Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomniało wcześniej o zasadach dotyczących sygnałów alarmowych przy wykorzystaniu syren. W przypadku ogłoszenia alarmu dla ludności cywilnej sygnał dźwiękowy to modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty. Pojawia się również zapowiedź słowna: trzykrotnie powtarzany komunikat "Uwaga! Ogłaszam alarm". Odwołanie to z kolei ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty oraz trzykrotnie powtarzany komunikat "Uwaga! Odwołuję alarm".
"W przypadku uruchomienia sygnałów alarmowych - pamiętaj, aby zachować spokój, stosuj się do komunikatów wydawanych ustnie i jak najszybciej podejmuj odpowiednie działania ochronne. Jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami" – zaapelował wówczas resort.
Testy alarmów są więc niezwykle ważne - lepiej dmuchać na zimno i wiedzieć, że w razie zagrożenia nie dojdzie do żadnej niespodziewanej sytuacji. Dobrze, że informacje podawane są z wyprzedzeniem, tak aby każdy wiedział, że to tylko ćwiczenia. W innym przypadku łatwo o niepotrzebny stres.
„Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.