Połączą pociągi z metrem. W Warszawie szykują wielki remont

Inwestujemy w nowoczesną, bezpieczną i wygodną kolej dla milionów pasażerów - ogłasza Ministerstwo Infrastruktury, zapowiadając przebudowę dworca Warszawa Wschodnia. Inwestycja pochłonie ponad 3,6 mld zł, zaś początek prac przewidziano na grudzień 2026 r. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zakończą się w 2029 r.

Zbudujemy nowe, zadaszone perony, wyposażone w schody ruchome i windy, przebudujemy przejścia podziemne - dodają Polskie Linie Kolejowe, opisując jedną z największych inwestycji kolejowych w Polsce.

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Inwestycja, jak zapowiada kolejowa spółka, skupi się przede wszystkim na przebudowie siedmiu peronów na stacji. Wszystkie będą zadaszone i będą miały ujednoliconą wysokość, więc wsiadanie i wysiadanie z pociągów będzie łatwiejsze. Do tego dojdzie nowoczesny system informacji pasażerskiej z elektronicznymi wyświetlaczami i nagłośnieniem.

- Po Warszawie Zachodniej przyszedł czas na modernizację drugiej co do wielkości stacji w stolicy – Warszawy Wschodniej. Równolegle realizujemy inwestycje na linii w kierunku Otwocka, konsekwentnie rozwijając infrastrukturę kolejową w aglomeracji warszawskiej. Chcemy zapewnić sprawny i nowoczesny system komunikacji przez stolicę i w Polsce. W tym roku Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy o wartości ponad 5 mld zł, obejmujące m.in. kluczowe odcinki projektu Podłęże – Piekiełko na południu kraju oraz linii kolejowej nr 201 łączącej Bydgoszcz z Trójmiastem. To konkretne działania, które przekładają się na lepszą ofertę dla przewoźników i dostęp do kolei w standardzie XXI wieku – powiedział Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury.

Wizualizacja dworca, fot. PLK

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że modernizacja ułatwi życie nie tylko podróżnym z całego kraju, ale też mieszkańcom stolicy, ponieważ obejmie cały węzeł komunikacyjny i jego otoczenie.

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W ramach inwestycji powstanie wyczekiwany od lat tunel pod torami kolejowymi – pomiędzy Kijowską a Żupniczą – łączący Pragę Północ z Pragą Południe (...) W ramach inwestycji, na stacji Warszawa Stadion powstanie także nowy tunel pieszy łączący poziom antresoli stacji Metra Stadion Narodowy z peronami przystanku kolejowego. To powrót do pierwotnego zakresu inwestycji metra sprzed 15 lat – dodał prezydent stolicy.

Jak wyjaśnia PLK, dzięki nowemu przejściu możliwe będą bezpośrednie przesiadki z pociągów do metra bez konieczności wychodzenia na zewnątrz obiektu.

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Przebudowa będzie podzielona na dwa etapy

Pierwszy to modernizacja peronów 1-4 wraz z układem dalekobieżnym. W tym czasie ruch pociągów dalekobieżnych na stacji Warszawa Wschodnia będzie częściowo ograniczony. Pociągi w kierunku Terespola oraz niektóre pociągi do Lublina będą rozpoczynać i kończyć bieg na peronie 5. Pozostałe będą skierowane do stacji Warszawa Gdańska oraz Warszawa Główna. Wybrane pociągi Intercity będą mogły korzystać z infrastruktury przeznaczonej dla ruchu podmiejskiego.

Etap drugi to modernizacja peronów 5-7 wraz z układem podmiejskim. Wówczas pociągi podmiejskie pojadą z Warszawy Wschodniej przez tzw. bypass kolejowy do Warszawa Stadion, a następnie dalej przez Warszawę Powiśle i Warszawę Śródmieście. Pociągi dalekobieżne nadal będą korzystać ze stacji Warszawa Gdańska.

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Jak zaznacza PLK, modernizacja została skoordynowana z licznymi równolegle realizowanymi inwestycjami kolejowymi, drogowymi i miejskimi prowadzonymi na terenie Warszawy oraz Warszawskiego Węzła Kolejowego. "Celem jest zapewnienie spójności działań, ograniczenie kolizji inwestycyjnych oraz optymalne wykorzystanie infrastruktury i środków finansowych" - zapewnia spółka.

Zdjęcie główne: PLK

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Adam Bednarek Redaktor „Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.