Gigantyczne balony z wodą zawisły nad Łodzią. Kluczowe dla nowego tunelu

W Łodzi na terenie budowy komory startowej na Retkini przeprowadzono próbę obciążeniową suwnicy, która wkrótce będzie wykorzystywana m.in. do montażu automatycznej tarczy drążącej - informuje Port Polska.

Suwnica jest niezbędna przy montażu m.in. najcięższego elementu maszyny TBM – głowicy tnącej o masie ok. 420 ton. Element zostanie złożony na placu budowy, a następnie opuszczony w całości do wnętrza komory startowej.

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Do testów wykorzystano ogromne balony, które napełniono wodą

Na zdjęciach wygląda to trochę zabawnie, jakby przeprowadzono eksperyment rodem z szalonych naukowych programów rozrywkowych, szykując się do śmigusa-dyngusa na bardzo szeroką skalę.

O żadnych żartach i dowcipach mowy być rzecz jasna nie mogło. Balony z wodą były naprawdę ciężkie. W ten sposób przetestowano suwnicę w bardzo bojowych warunkach. sprawdzenie pracy urządzenia w warunkach maksymalnego obciążenia. Poddano ją próbie przy obciążeniu wynoszącym aż 110 proc. jej nominalnej nośności, czyli około 500 ton.

fot. Port Polska

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Wynik testu potwierdził gotowość suwnicy do realizacji kolejnych etapów prac - zaznacza Port Polska

Egzamin zdany na szóstkę cieszy, bo drugi łódzki tunel będzie pełnił kluczową dla polskiego transportu funkcję. To nim pomkną szybkie pociągi z Warszawy w stronę Wrocławia i Poznania.

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Tunel Kolei Dużych Prędkości w Łodzi będzie miał średnicę ok. 14 metrów oraz ok. 4,6 km długości. Będzie to tym samym najdłuższy i najszerszy tunelowy obiekt kolejowy wydrążony jednym odcinkiem w Polsce. Wewnątrz znajdą się dwa tory umożliwiające jazdę pociągów z prędkością do 160 km/h.

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Według planów tarcza rozpocznie prace w komorze startowej na Retkini w I kw. 2027 r., a zakończy drążenie w 2028 roku w komorze odbiorczej na wysokości Łodzi Fabrycznej. Prace wykończeniowe i testy bezpieczeństwa będą trwały do 2029 roku.

Harmonogram zakłada, że w 2032 r. zakończy się budowa odcinka między Łodzią a Warszawą, zaś w 2035 r. do użytku oddane zostaną odcinki Łódź – Wrocław i Sieradz – Poznań. Na linii "Y" - czyli łączącej stolicę z Wrocławiem i Poznaniem przez Łódź - pociągi będą mogły jechać z prędkością do 350 km/h. Dzięki temu droga z Warszawy do Łodzi zajmie 40 minut, a najszybsze pociągi trasę z Warszawy do Wrocławia i Poznania mają pokonywać w odpowiednio 1 godz. 36 min i 1 godz. 38 min.

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Tunel KDP będzie drugim, który powstanie w mieście

Z tym pierwszym były problemy. A w zasadzie to ciągle są, bo jeszcze nie zostały wznowione prace. Wiele wskazuje jednak na to, że powrót jest bliżej niż dalej. Niedługo tarczę, która utknęła pod ziemią, powinna przejąć kolejowa spółka PLK. Poszukiwany jest także nowy wykonawca.

Zdjęcie główne: Port Polska

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Adam Bednarek Redaktor „Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.