  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Technology Leader of Tomorrow 2026. Lider technologii wchodzi w nową rolę

Patronat medialny

Technologia się zmienia. Razem z nią zmienia się rola ludzi, którzy za nią  odpowiadają. Dlatego po ponad dekadzie rozwijania społeczności managerów IT,  wydarzenie znane jako IT Manager of Tomorrow staje się Technology Leader of  Tomorrow. To nie jest wyłącznie zmiana nazwy, lecz sygnał szerszej transformacji:  lider technologii coraz częściej nie tylko zarządza zespołem i projektami, ale  współtworzy strategię biznesową, podejmuje decyzje w warunkach niepewności i  bierze odpowiedzialność za kierunek zmian w organizacji. 

Spiders Web
Dodaj do ulubionych w Google
Technology Leader of Tomorrow 2026. Lider technologii wchodzi w nową rolę

W dniach 23-25 czerwca 2026 roku w Gdyni spotkają się liderzy technologiczni,  managerowie IT, eksperci i przedstawiciele biznesu. Organizatorzy opisują TLT jako  największe wydarzenie dla liderów technologicznych w Europie, skoncentrowane wokół  rewolucji AI, nowoczesnego przywództwa, trendów technologicznych, kompetencji  przyszłości i siły społeczności.

Tegoroczna agenda została zbudowana wokół strategicznych wyzwań nowoczesnych  organizacji IT: rozwoju liderów od pierwszych ról managerskich po poziom executive,  praktycznego wykorzystania AI, odporności organizacyjnej, roli IT jako strategii  biznesowej, przywództwa w transformacji, kultury współpracy oraz globalnego IT  rozwijanego z Polski. 

– Technology Leader of Tomorrow powstało z przekonania, że liderzy technologii  potrzebują dziś czegoś więcej niż kolejnej rozmowy o narzędziach. Potrzebują miejsca, w  którym można uczciwie porozmawiać o decyzjach podejmowanych bez pełnych danych,  o presji AI, o odpowiedzialności za ludzi i o tym, jak budować organizacje zdolne do  działania w warunkach ciągłej zmiany. Chcemy, żeby uczestnicy wyjeżdżali nie tylko z 

inspiracją, ale z większą pewnością, że nie są w tych wyzwaniach sami – mówi Krzysztof  Kozakiewicz, CEO Conlea. 

Wagę wydarzenia podkreśla również lista pierwszych ogłoszonych speakerów, ekspertów  i prowadzących. Wśród potwierdzonych nazwisk znajdują się m.in. Aleksander  Kwaśniewski, prezydent RP w latach 1995–2005, dr Maciej Kawecki, dyrektor  Centrum Innowacji Uniwersytetu WSB Merito, prezes Instytutu Lema i popularyzator  technologii, Wolfgang Ehrengruber, VP Digital & Tech Center oraz członek zarządu  HEINEKEN Global Business Services, Zofia Dzik, impact investor, innowatorka i  autorka koncepcji Coherent Leadership, Jasiek Mela, podróżnik i działacz społeczny,  Marcin Kuśmierz, CEO Allegro, Dorota Wellman, dziennikarka i prezenterka, oraz  Honorata Hencel, Managing Director Boeing Poland & Ukraine. 

To zestawienie dobrze pokazuje, jak szeroko organizatorzy definiują dziś przywództwo  technologiczne. TLT 2026 nie ogranicza się do rozmowy o systemach, narzędziach i  wdrożeniach. Łączy perspektywę transformacji państwa, globalnego biznesu, etyki  technologii, odporności osobistej, komunikacji i strategicznego zarządzania organizacją. 

Program pokazuje, że AI przestało być osobnym trendem, a stało się częścią codziennych  decyzji liderów. W agendzie pojawiają się m.in. sesje o nowym modelu przywództwa w  erze wzmocnionej inteligencji, o Shadow AI, o granicach automatyzacji oraz o tym, jak  przekładać potencjał sztucznej inteligencji na realną wartość biznesową. Jednocześnie  organizatorzy nie uciekają od trudniejszych pytań: co zrobić, żeby nie zmarnować  rewolucji AI, czy Europa może być technologicznie niezależna i jaką rolę w tym układzie  może odegrać Polska.

Mocnym elementem wydarzenia będą formaty nastawione na wymianę doświadczeń: keynote’y, case studies, panele, chaty, deep dive’y, warsztaty i rozmowy przy okrągłych stołach. Oficjalna agenda podkreśla, że program ma odpowiadać na realne wyzwania CIO, CTO i liderów technologicznych, a nie wyłącznie na chwilowe hasła branżowe.

Wśród tematów pojawią się m.in. decyzje strategiczne podejmowane bez pełnych  danych, transparentność w komunikacji z zespołem, dwukierunkowy leadership,  sukcesja liderów IT, kultura odpowiedzialności bez micromanagementu oraz zarządzanie  oczekiwaniami biznesu wobec realnych możliwości zespołu. To tematy, które dobrze  oddają dzisiejszą pozycję lidera technologii: pomiędzy presją wyniku, ograniczeniami  organizacji, oczekiwaniami ludzi i tempem zmian, którego nie da się już zatrzymać. 

Technology Leader of Tomorrow to także doświadczenie społecznościowe. Organizatorzy  oferują networking, TLT Cafe, TLT Town, przestrzeń do rozmów, odpoczynku i wymiany  doświadczeń. Wydarzenie ma charakter wielościeżkowy, dzięki czemu uczestnicy mogą  dopasować program do własnych celów: od inspiracji ze sceny głównej, przez praktyczne  deep dive’y, po kameralne rozmowy z osobami mierzącymi się z podobnymi wyzwaniami. 

Lider technologii jutra to już nie tylko osoba, która rozumie systemy, dane i narzędzia. To  ktoś, kto potrafi łączyć technologię z biznesem, budować odpowiedzialność, rozwijać  ludzi i podejmować trafne decyzje nawet wtedy, gdy nie ma pełnej mapy. Właśnie tej  zmieniającej się roli lidera poświęcona będzie konferencja Technology Leader of  Tomorrow 2026. 

Więcej informacji: www.tlt-summit.com/pl

Spiders Web
11.06.2026 09:06
Patronat medialny
Tagi: technologie
Najnowsze
9:25
RegioJet się nie poddaje. Uciekł, a teraz wraca na polskie tory
Aktualizacja: 2026-06-11T09:25:50+02:00
9:06
Technology Leader of Tomorrow 2026. Lider technologii wchodzi w nową rolę
Aktualizacja: 2026-06-11T09:06:29+02:00
8:32
Potężny cios w Google'a. Sąd: "Nikt nie potrzebuje waszego AI"
Aktualizacja: 2026-06-11T08:32:01+02:00
8:04
Polska chmura dojrzewa, a agenci AI pukają do drzwi każdej firmy
Aktualizacja: 2026-06-11T08:04:41+02:00
7:38
Wrzucili sztuczną inteligencję do etui. Te słuchawki zrobią notatki za ciebie
Aktualizacja: 2026-06-11T07:38:45+02:00
6:58
Siri jak człowiek. Poprosi o przerwę i przekaże bolesną prawdę
Aktualizacja: 2026-06-11T06:58:00+02:00
6:14
Miliard euro na satelity. Nasza konkurencja nie ma szans
Aktualizacja: 2026-06-11T06:14:00+02:00
6:11
ISS traci powietrze, a Rosjanie chcieli ciąć moduł. NASA ich wyjaśniła
Aktualizacja: 2026-06-11T06:11:00+02:00
5:34
Elon Musk pokazał przyszłość AI. SpaceX stworzy orbitalne centrum
Aktualizacja: 2026-06-11T05:34:00+02:00
5:06
Sąsiedzi zachwycili. Możemy zazdrościć prawdziwego hotelu na torach 
Aktualizacja: 2026-06-11T05:06:00+02:00
21:37
Windows z rekordową aktualizacją. Potraktuj obowiązkowo
Aktualizacja: 2026-06-10T21:37:33+02:00
20:13
Najtańszy Samsung mnie zaskoczył. To telefon, na który czekasz
Aktualizacja: 2026-06-10T20:13:56+02:00
19:55
Allegro z nową usługą. Wyślesz paczkę na wschód
Aktualizacja: 2026-06-10T19:55:48+02:00
19:11
WhatsApp przegrał z UE. Musi się otworzyć
Aktualizacja: 2026-06-10T19:11:13+02:00
18:26
AWS otwiera nowy front dla programistów. Kiro trafia do przeglądarki
Aktualizacja: 2026-06-10T18:26:59+02:00
18:24
Znaleziono dowód na istnienie tajemniczych gwiazd czarnych dziur. Webb naprawił kosmos
Aktualizacja: 2026-06-10T18:24:48+02:00
18:12
Chat zaprowadził ich do sklepu. Stracili pieniądze i dane
Aktualizacja: 2026-06-10T18:12:12+02:00
18:11
Piłkarski mundial na półce z klocków. Co możesz kupić w tym momencie?
Aktualizacja: 2026-06-10T18:11:20+02:00
18:01
Maca obsłużysz dotykiem. Wyciągnij z szafy iPada
Aktualizacja: 2026-06-10T18:01:57+02:00
17:12
AMD ostrzega. Na tanią pamięć nie licz
Aktualizacja: 2026-06-10T17:12:48+02:00