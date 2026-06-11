Technology Leader of Tomorrow 2026. Lider technologii wchodzi w nową rolę

W dniach 23-25 czerwca 2026 roku w Gdyni spotkają się liderzy technologiczni, managerowie IT, eksperci i przedstawiciele biznesu. Organizatorzy opisują TLT jako największe wydarzenie dla liderów technologicznych w Europie, skoncentrowane wokół rewolucji AI, nowoczesnego przywództwa, trendów technologicznych, kompetencji przyszłości i siły społeczności.

Tegoroczna agenda została zbudowana wokół strategicznych wyzwań nowoczesnych organizacji IT: rozwoju liderów od pierwszych ról managerskich po poziom executive, praktycznego wykorzystania AI, odporności organizacyjnej, roli IT jako strategii biznesowej, przywództwa w transformacji, kultury współpracy oraz globalnego IT rozwijanego z Polski.

– Technology Leader of Tomorrow powstało z przekonania, że liderzy technologii potrzebują dziś czegoś więcej niż kolejnej rozmowy o narzędziach. Potrzebują miejsca, w którym można uczciwie porozmawiać o decyzjach podejmowanych bez pełnych danych, o presji AI, o odpowiedzialności za ludzi i o tym, jak budować organizacje zdolne do działania w warunkach ciągłej zmiany. Chcemy, żeby uczestnicy wyjeżdżali nie tylko z

inspiracją, ale z większą pewnością, że nie są w tych wyzwaniach sami – mówi Krzysztof Kozakiewicz, CEO Conlea.

Wagę wydarzenia podkreśla również lista pierwszych ogłoszonych speakerów, ekspertów i prowadzących. Wśród potwierdzonych nazwisk znajdują się m.in. Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP w latach 1995–2005, dr Maciej Kawecki, dyrektor Centrum Innowacji Uniwersytetu WSB Merito, prezes Instytutu Lema i popularyzator technologii, Wolfgang Ehrengruber, VP Digital & Tech Center oraz członek zarządu HEINEKEN Global Business Services, Zofia Dzik, impact investor, innowatorka i autorka koncepcji Coherent Leadership, Jasiek Mela, podróżnik i działacz społeczny, Marcin Kuśmierz, CEO Allegro, Dorota Wellman, dziennikarka i prezenterka, oraz Honorata Hencel, Managing Director Boeing Poland & Ukraine.

To zestawienie dobrze pokazuje, jak szeroko organizatorzy definiują dziś przywództwo technologiczne. TLT 2026 nie ogranicza się do rozmowy o systemach, narzędziach i wdrożeniach. Łączy perspektywę transformacji państwa, globalnego biznesu, etyki technologii, odporności osobistej, komunikacji i strategicznego zarządzania organizacją.

Program pokazuje, że AI przestało być osobnym trendem, a stało się częścią codziennych decyzji liderów. W agendzie pojawiają się m.in. sesje o nowym modelu przywództwa w erze wzmocnionej inteligencji, o Shadow AI, o granicach automatyzacji oraz o tym, jak przekładać potencjał sztucznej inteligencji na realną wartość biznesową. Jednocześnie organizatorzy nie uciekają od trudniejszych pytań: co zrobić, żeby nie zmarnować rewolucji AI, czy Europa może być technologicznie niezależna i jaką rolę w tym układzie może odegrać Polska.

Mocnym elementem wydarzenia będą formaty nastawione na wymianę doświadczeń: keynote’y, case studies, panele, chaty, deep dive’y, warsztaty i rozmowy przy okrągłych stołach. Oficjalna agenda podkreśla, że program ma odpowiadać na realne wyzwania CIO, CTO i liderów technologicznych, a nie wyłącznie na chwilowe hasła branżowe.

Wśród tematów pojawią się m.in. decyzje strategiczne podejmowane bez pełnych danych, transparentność w komunikacji z zespołem, dwukierunkowy leadership, sukcesja liderów IT, kultura odpowiedzialności bez micromanagementu oraz zarządzanie oczekiwaniami biznesu wobec realnych możliwości zespołu. To tematy, które dobrze oddają dzisiejszą pozycję lidera technologii: pomiędzy presją wyniku, ograniczeniami organizacji, oczekiwaniami ludzi i tempem zmian, którego nie da się już zatrzymać.

Technology Leader of Tomorrow to także doświadczenie społecznościowe. Organizatorzy oferują networking, TLT Cafe, TLT Town, przestrzeń do rozmów, odpoczynku i wymiany doświadczeń. Wydarzenie ma charakter wielościeżkowy, dzięki czemu uczestnicy mogą dopasować program do własnych celów: od inspiracji ze sceny głównej, przez praktyczne deep dive’y, po kameralne rozmowy z osobami mierzącymi się z podobnymi wyzwaniami.

Lider technologii jutra to już nie tylko osoba, która rozumie systemy, dane i narzędzia. To ktoś, kto potrafi łączyć technologię z biznesem, budować odpowiedzialność, rozwijać ludzi i podejmować trafne decyzje nawet wtedy, gdy nie ma pełnej mapy. Właśnie tej zmieniającej się roli lidera poświęcona będzie konferencja Technology Leader of Tomorrow 2026.

Więcej informacji: www.tlt-summit.com/pl

Spiders Web 11.06.2026 09:06

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