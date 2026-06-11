Technology Leader of Tomorrow 2026. Lider technologii wchodzi w nową rolę
Technologia się zmienia. Razem z nią zmienia się rola ludzi, którzy za nią odpowiadają. Dlatego po ponad dekadzie rozwijania społeczności managerów IT, wydarzenie znane jako IT Manager of Tomorrow staje się Technology Leader of Tomorrow. To nie jest wyłącznie zmiana nazwy, lecz sygnał szerszej transformacji: lider technologii coraz częściej nie tylko zarządza zespołem i projektami, ale współtworzy strategię biznesową, podejmuje decyzje w warunkach niepewności i bierze odpowiedzialność za kierunek zmian w organizacji.
W dniach 23-25 czerwca 2026 roku w Gdyni spotkają się liderzy technologiczni, managerowie IT, eksperci i przedstawiciele biznesu. Organizatorzy opisują TLT jako największe wydarzenie dla liderów technologicznych w Europie, skoncentrowane wokół rewolucji AI, nowoczesnego przywództwa, trendów technologicznych, kompetencji przyszłości i siły społeczności.
Tegoroczna agenda została zbudowana wokół strategicznych wyzwań nowoczesnych organizacji IT: rozwoju liderów od pierwszych ról managerskich po poziom executive, praktycznego wykorzystania AI, odporności organizacyjnej, roli IT jako strategii biznesowej, przywództwa w transformacji, kultury współpracy oraz globalnego IT rozwijanego z Polski.
– Technology Leader of Tomorrow powstało z przekonania, że liderzy technologii potrzebują dziś czegoś więcej niż kolejnej rozmowy o narzędziach. Potrzebują miejsca, w którym można uczciwie porozmawiać o decyzjach podejmowanych bez pełnych danych, o presji AI, o odpowiedzialności za ludzi i o tym, jak budować organizacje zdolne do działania w warunkach ciągłej zmiany. Chcemy, żeby uczestnicy wyjeżdżali nie tylko z
inspiracją, ale z większą pewnością, że nie są w tych wyzwaniach sami – mówi Krzysztof Kozakiewicz, CEO Conlea.
Wagę wydarzenia podkreśla również lista pierwszych ogłoszonych speakerów, ekspertów i prowadzących. Wśród potwierdzonych nazwisk znajdują się m.in. Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP w latach 1995–2005, dr Maciej Kawecki, dyrektor Centrum Innowacji Uniwersytetu WSB Merito, prezes Instytutu Lema i popularyzator technologii, Wolfgang Ehrengruber, VP Digital & Tech Center oraz członek zarządu HEINEKEN Global Business Services, Zofia Dzik, impact investor, innowatorka i autorka koncepcji Coherent Leadership, Jasiek Mela, podróżnik i działacz społeczny, Marcin Kuśmierz, CEO Allegro, Dorota Wellman, dziennikarka i prezenterka, oraz Honorata Hencel, Managing Director Boeing Poland & Ukraine.
To zestawienie dobrze pokazuje, jak szeroko organizatorzy definiują dziś przywództwo technologiczne. TLT 2026 nie ogranicza się do rozmowy o systemach, narzędziach i wdrożeniach. Łączy perspektywę transformacji państwa, globalnego biznesu, etyki technologii, odporności osobistej, komunikacji i strategicznego zarządzania organizacją.
Program pokazuje, że AI przestało być osobnym trendem, a stało się częścią codziennych decyzji liderów. W agendzie pojawiają się m.in. sesje o nowym modelu przywództwa w erze wzmocnionej inteligencji, o Shadow AI, o granicach automatyzacji oraz o tym, jak przekładać potencjał sztucznej inteligencji na realną wartość biznesową. Jednocześnie organizatorzy nie uciekają od trudniejszych pytań: co zrobić, żeby nie zmarnować rewolucji AI, czy Europa może być technologicznie niezależna i jaką rolę w tym układzie może odegrać Polska.
Wśród tematów pojawią się m.in. decyzje strategiczne podejmowane bez pełnych danych, transparentność w komunikacji z zespołem, dwukierunkowy leadership, sukcesja liderów IT, kultura odpowiedzialności bez micromanagementu oraz zarządzanie oczekiwaniami biznesu wobec realnych możliwości zespołu. To tematy, które dobrze oddają dzisiejszą pozycję lidera technologii: pomiędzy presją wyniku, ograniczeniami organizacji, oczekiwaniami ludzi i tempem zmian, którego nie da się już zatrzymać.
Technology Leader of Tomorrow to także doświadczenie społecznościowe. Organizatorzy oferują networking, TLT Cafe, TLT Town, przestrzeń do rozmów, odpoczynku i wymiany doświadczeń. Wydarzenie ma charakter wielościeżkowy, dzięki czemu uczestnicy mogą dopasować program do własnych celów: od inspiracji ze sceny głównej, przez praktyczne deep dive’y, po kameralne rozmowy z osobami mierzącymi się z podobnymi wyzwaniami.
Lider technologii jutra to już nie tylko osoba, która rozumie systemy, dane i narzędzia. To ktoś, kto potrafi łączyć technologię z biznesem, budować odpowiedzialność, rozwijać ludzi i podejmować trafne decyzje nawet wtedy, gdy nie ma pełnej mapy. Właśnie tej zmieniającej się roli lidera poświęcona będzie konferencja Technology Leader of Tomorrow 2026.
Więcej informacji: www.tlt-summit.com/pl