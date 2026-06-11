Tańszy prąd w Polsce. Rząd wskazał daty i chwali się magazynami energii

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że przeznaczy 850 mln zł na realizację 25 przedsięwzięć, obejmujących m.in. budowę nowoczesnych systemów zarządzania energią i magazynów energii. Projekty mają być realizowane przez klastry energii i spółdzielnie energetyczne, tworzone głównie przez samorządy i spółki samorządowe. Dzięki temu samorządy stają się "liderami ekologicznych zmian w swoich regionach", jak przekonuje resort klimatu.

Ministerstwo zapowiada, że budowa instalacji OZE, magazynów energii oraz wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania i rozwiązań poprawiających stabilność sieci ma zagwarantować mieszkańcom "stały dostęp do tańszego prądu".

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- Prawdziwy patriotyzm to wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Rozproszony system jest znacznie odporniejszy na ataki - zarówno cyfrowe, jak i fizyczne. Dzięki energii ze słońca i wiatru nie musimy polegać na krajach trzecich, co chroni nas przed wahaniami cen i szantażem energetycznym - deklaruje ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podpisało dwie nowe umowy. Klaster Energii Powiatu Sandomierskiego otrzyma 50 mln zł dofinansowania na projekt, którego celem jest zwiększenie produkcji energii OZE i zdolności jej magazynowania. Tym samym uda się zwiększyć niezależność energetyczną powiatu.

Z kolei Klaster Energii Gmin Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wielkopolski wsparto kwotą 45 mln zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na instalacje PV i magazyny energii na budynkach publicznych oraz rozwój systemu zarządzania energią. Projekt obejmuje również budowę wodorowego magazynu energii.

Zakończenie realizacji wszystkich projektów planowane jest na koniec czerwca 2027 r.

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Polska stawia na magazyny energii

- Już niedługo, biorąc pod uwagę proces transformacji energetycznej, zagospodarowanie nadwyżek energii z OZE będzie jednym z głównych wyzwań, przed jakim stanie krajowy system elektroenergetyczny - komentował w 2024 r. ówczesny prezes PGE Dariusz Marzec.

Magazynów energii powstaje w Polsce coraz więcej. Niektóre planowane przedsięwzięcia są naprawdę… intrygujące, mówiąc delikatnie. Ostatnio pojawiła się zapowiedź budowy magazynu energii niemal tak samo wysokiego, jak warszawski Pałac Kultury i Nauki. Kolos mierzący przeszło 210 m stanąć może w Nowym Sączu.

We wrześniu 2025 w Żarnowcu rozpoczęła się budowa jednego z największych magazynów energii w Europie.

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- To inwestycja, która wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, obniżając koszty energii dla polskich rodzin i krajowych przedsiębiorstw oraz zapewniając stabilność dostaw energii elektrycznej niezależnie od warunków pogodowych. W połączeniu z dynamicznie rozwijającymi się inwestycjami energetycznymi na Pomorzu, takimi jak pierwsza polska elektrownia jądrowa czy morskie farmy wiatrowe, magazyny energii staną się fundamentem stabilnego i przyjaznego środowisku systemu energetycznego. Systemu, który – i to jest zdecydowanie najważniejsze – pomoże Polsce uniezależnić się od dostaw surowców i energii elektrycznej z zagranicy – powiedział Miłosz Motyka, Minister Energii.

Zdjęcie główne wygenerowane przy pomocy SI.

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Adam Bednarek 11.06.2026 15:31

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